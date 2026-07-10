Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира – в 20-м матче. Больше только у Месси – 21 мяч

Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира.

Килиан Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции открыл счет в матче с командой Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм). Это его восьмой гол в текущем розыгрыше турнира.

Всего на счету Мбаппе 20 голов на чемпионатах мира в 20 играх. По этому показателю он уступает только Лионелю Месси – аргентинец забил 21 гол в 31 матче.

Подробную статистику Килиана можно найти здесь .