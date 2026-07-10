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Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира – в 20-м матче. Больше только у Месси – 21 мяч
Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира.

Килиан Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции открыл счет в матче с командой Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм). Это его восьмой гол в текущем розыгрыше турнира.

Всего на счету Мбаппе 20 голов на чемпионатах мира в 20 играх. По этому показателю он уступает только Лионелю Месси – аргентинец забил 21 гол в 31 матче.

Подробную статистику Килиана можно найти здесь

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала48690 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛионель Месси
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Марокко по футболу

Комментарии

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Футбольный Бог с Мбаппе просто развлекается- в клубной карьере скромные результаты, нет ЛЧ, нет ЗМ, но по игре в сборной- просто монстр! Чемпион мира, вице-чемпион, в 27 лет лучший бомбардир ЧМ всех времен после Месси (это пока), и его сборная уверенно идет к очередному кубку мира
ОтветЭтот Райола хочет денег
Футбольный Бог с Мбаппе просто развлекается- в клубной карьере скромные результаты, нет ЛЧ, нет ЗМ, но по игре в сборной- просто монстр! Чемпион мира, вице-чемпион, в 27 лет лучший бомбардир ЧМ всех времен после Месси (это пока), и его сборная уверенно идет к очередному кубку мира
Ну у него и сборная историческая. А вот исторической сборки ПСЖ он не дождался, и с Реалом опоздал (пока)
ОтветЭтот Райола хочет денег
Футбольный Бог с Мбаппе просто развлекается- в клубной карьере скромные результаты, нет ЛЧ, нет ЗМ, но по игре в сборной- просто монстр! Чемпион мира, вице-чемпион, в 27 лет лучший бомбардир ЧМ всех времен после Месси (это пока), и его сборная уверенно идет к очередному кубку мира
Учитывая что он моложе Месси на 12 лет, его лидерство среди бомбардиров ЧМ в ближайшие годы несомненно.
Пока лучший игрок турнира
ОтветБиомеханоид
Пока лучший игрок турнира
Да и предыдущих двух ЧМ
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Да и предыдущих двух ЧМ
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Монстры! Но для их сборных, только в полуфинале будет реальная проверка, так как не было у них сопротивления достойного
Ответzip13
Монстры! Но для их сборных, только в полуфинале будет реальная проверка, так как не было у них сопротивления достойного
Просто Франция настолько сильна, что для неё даже Марокко «недостойное сопротивление». Пока Англия камбечит Конго, Аргентина - Египет, а Испания играет вничью с Кабо Верде, Франция играет с ощутимым запасом.
Даже сегодня - незабитый пенальти, а всё равно 2:0 и тотальное доминирование все 90 минут
Ответold folk
Просто Франция настолько сильна, что для неё даже Марокко «недостойное сопротивление». Пока Англия камбечит Конго, Аргентина - Египет, а Испания играет вничью с Кабо Верде, Франция играет с ощутимым запасом. Даже сегодня - незабитый пенальти, а всё равно 2:0 и тотальное доминирование все 90 минут
Франция каждый матч подтверждает свою мощь. Сегодня вроде уже 1/4 ЧМ, в соперниках крепкий Марокко, а французы вполне могли 5:0 накидать при желании.
20-й гол в 20-м матче. Легендарно!
если поедет на следующий чм в такой же форме, сможет перегнать его ,20+6 за 3 чм, это фантастический показатель
ОтветBayernMunih
если поедет на следующий чм в такой же форме, сможет перегнать его ,20+6 за 3 чм, это фантастический показатель
Ну может и на этом ЧМ обогнать, зачем ждать 4 года
Мбаппе конечно топ.
Как Анри в прайме.
На ровном месте вроде оп! и голешник.
Как рукой кладет.
ОтветJazzzz
Мбаппе конечно топ. Как Анри в прайме. На ровном месте вроде оп! и голешник. Как рукой кладет.
анри хуже, мало голов забивал
ОтветSomnus Ultima
анри хуже, мало голов забивал
Я про легкость и технику говорю
Будущий чемпион мира. Лучший бомбардир турнира. Лучший бомбардир в истории турнира. Лучший игрок чемпионата мира. Так можно и на ЗМ будет замахнуться
ОтветVeron4
Будущий чемпион мира. Лучший бомбардир турнира. Лучший бомбардир в истории турнира. Лучший игрок чемпионата мира. Так можно и на ЗМ будет замахнуться
Комментарий скрыт
ОтветVeron4
Будущий чемпион мира. Лучший бомбардир турнира. Лучший бомбардир в истории турнира. Лучший игрок чемпионата мира. Так можно и на ЗМ будет замахнуться
Комментарий скрыт
Мбаппе в сборной просто зверь, как засветился в 18м году так до сих пор сверкает.
Ответillkon5005
Мбаппе в сборной просто зверь, как засветился в 18м году так до сих пор сверкает.
А в клубе как был токсиком, бестрофейникой так и остался.
ОтветEugen19888
А в клубе как был токсиком, бестрофейникой так и остался.
Иди Кейну это расскажи.
Франция заслужила эту победу. Марокканцев - немного жаль. Им надо было забивать в первые 15-20 минут игры. Дальше уже было понятно - будет тяжело. А голы удались, получились - супер-классные и эффектные.
На этом всё.
ОтветAnton_Right
Франция заслужила эту победу. Марокканцев - немного жаль. Им надо было забивать в первые 15-20 минут игры. Дальше уже было понятно - будет тяжело. А голы удались, получились - супер-классные и эффектные. На этом всё.
Как надо было забивать мароканцам в первые 15-20 минут, если они первый удар в сторону ворот нанесли на 5-ой добавленной минуте 🤣🤣🤣
ОтветCaniball
Как надо было забивать мароканцам в первые 15-20 минут, если они первый удар в сторону ворот нанесли на 5-ой добавленной минуте 🤣🤣🤣
Ну, вот, так и "надо было" забивать ) Чтобы этот "первый удар" случился не на "5-й добавленной" (в чем я сомневаюсь), а на 5-й минуте, на 7-й - 1-го тайма.
Игра тогда сложилась бы по-другому. Активнее надо было марокканцам атаки строить - сразу напугать!
Правда им особо не на кого было рассчитывать в атакующей части. Без Сайбари у марокканцев, не стало конечно - большого выбора в креативе атак...
Но.. надо было больше прострелов, что ли, надо было на удачу бить издалека..
Главное - в условные первые 15 минут. Чтобы смутить французов - сбить их план. Чтоб те - отыгрывались и раскрывались.
У Мбапее есть все шансы уже в этом году стать лучшим бомбардиром чемпионов мира и в дальнейшем стать как Пеле трехкратным чемпионом мира
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