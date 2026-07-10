Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира – в 20-м матче. Больше только у Месси – 21 мяч
Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира.
Килиан Мбаппе забил 20-й гол на чемпионатах мира.
Нападающий сборной Франции открыл счет в матче с командой Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм). Это его восьмой гол в текущем розыгрыше турнира.
Всего на счету Мбаппе 20 голов на чемпионатах мира в 20 играх. По этому показателю он уступает только Лионелю Месси – аргентинец забил 21 гол в 31 матче.
Подробную статистику Килиана можно найти здесь.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала48690 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Даже сегодня - незабитый пенальти, а всё равно 2:0 и тотальное доминирование все 90 минут
Как Анри в прайме.
На ровном месте вроде оп! и голешник.
Как рукой кладет.
На этом всё.
Игра тогда сложилась бы по-другому. Активнее надо было марокканцам атаки строить - сразу напугать!
Правда им особо не на кого было рассчитывать в атакующей части. Без Сайбари у марокканцев, не стало конечно - большого выбора в креативе атак...
Но.. надо было больше прострелов, что ли, надо было на удачу бить издалека..
Главное - в условные первые 15 минут. Чтобы смутить французов - сбить их план. Чтоб те - отыгрывались и раскрывались.