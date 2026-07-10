Мбаппе забил 8-й гол на ЧМ-2026 – Марокко. Форвард Франции делит с Месси 1-е место в списке бомбардиров, у Холанда 7 мячей, у Кейна – 6
Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ-2026.
Килиан Мбаппе забил восьмой гол на чемпионате мира 2026 года.
Нападающий сборной Франции открыл счет в матче с командой Марокко в 1/4 финала турнира (2:0, второй тайм).
27-летний футболист делит с аргентинцем Лионелем Месси первое место в списке лучших бомбардиров этого соревнования. Они опережают форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда на один мяч, англичанина Харри Кейна – на два.
Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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