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  4. Мбаппе забил 8-й гол на ЧМ-2026 – Марокко. Форвард Франции делит с Месси 1-е место в списке бомбардиров, у Холанда 7 мячей, у Кейна – 6

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Мбаппе забил 8-й гол на ЧМ-2026 – Марокко. Форвард Франции делит с Месси 1-е место в списке бомбардиров, у Холанда 7 мячей, у Кейна – 6
Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе забил восьмой гол на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Франции открыл счет в матче с командой Марокко в 1/4 финала турнира (2:0, второй тайм). 

27-летний футболист делит с аргентинцем Лионелем Месси первое место в списке лучших бомбардиров этого соревнования. Они опережают форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда на один мяч, англичанина Харри Кейна – на два. 

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала48691 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛионель Месси
logoСборная Марокко по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн
logoЭрлинг Холанд

Комментарии

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Еще и ассистентский бал записал на свой счет. 8+3 по ходу турнира. Великолепное выступление от Килиана.
Лучший футболист мира
ОтветIgor Shalamov_1117095848
Лучший футболист мира
Спорное утверждение, если учитывать какой сезон провели Кейн и Олисе и на ЧМ это подтверждают .
ОтветFrakiec 77
Спорное утверждение, если учитывать какой сезон провели Кейн и Олисе и на ЧМ это подтверждают .
Если Кейн не возьмет чм, ему о зм только мечтать останется, также как и мбаппе с Олисе)
Ребята вопрос теперь …если он продолжить штамповать голы и выиграет ЧМ !
Станет лучшим игроком и лучшим бомбардиром ЧМ , по сути это главный претендент на золотой мяч ?!
Ответ6wjj9hm5kh
Ребята вопрос теперь …если он продолжить штамповать голы и выиграет ЧМ ! Станет лучшим игроком и лучшим бомбардиром ЧМ , по сути это главный претендент на золотой мяч ?!
Комментарий скрыт
Ответ6wjj9hm5kh
Ребята вопрос теперь …если он продолжить штамповать голы и выиграет ЧМ ! Станет лучшим игроком и лучшим бомбардиром ЧМ , по сути это главный претендент на золотой мяч ?!
100% ЗМ при таком раскладе. В Реале-то он тоже тащил (вдвоем с Куртуа) - лучший бомбардир ЛЧ и ЛА Лиги
Кто там задавался вопросом, а сможет он как Месси, после не забитого пенальти, сделать гол/пас?! Пожалуйста 🫡
Ответzip13
Кто там задавался вопросом, а сможет он как Месси, после не забитого пенальти, сделать гол/пас?! Пожалуйста 🫡
ну куда там 7-й команде мира Марокко (и лучшей в Африке) до великого Египта 😂
ОтветГаби Жезус
ну куда там 7-й команде мира Марокко (и лучшей в Африке) до великого Египта 😂
7 команда и так тухло сыграть)))
Шикарно исполнил черепаха 🐢
Реально повторяет за великим: сначала великодушно не забил пенальти, потом забил с игры!
Надо его менять, мне кажется. Марокканцы включили режим Парагвая и будут пытаться сломать.
Праймовый Мбаппе пока не отстает по голам от 39 летнего старичка Месси). Но у Месси игра в запасе
ОтветЭтот Райола хочет денег
Праймовый Мбаппе пока не отстает по голам от 39 летнего старичка Месси). Но у Месси игра в запасе
Ну праймовый Месси что-то не очень забивал на ЧМ))
ОтветАбубакар Магометхаджиев
Ну праймовый Месси что-то не очень забивал на ЧМ))
Ну працмовый Месси разрывал Ла лигу. Мбапе конечно не остатет, но чёт пока даже до среднего сезона Месси не может дойти
Черепашка молодец, гол красавец забил и + ассист записал на свой счет
Комментарий удален модератором
ОтветSash0k
Комментарий удален модератором
Аргентинец по ходу у тебя в одном месте застрял. Мусор тут только ты, а строишь из себя эксперта
ОтветSash0k
Комментарий удален модератором
Сравнил как играет на чм Франция с тремя претендентами на ЗМ в составе и бетоном в защите, и как играют полудохлые партнеры Месси
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У Мбаппе 9 (7+2) голевых действий на ЧМ-2026 – больше всех. У Месси – 7, у Дембеле – 6, у Винисиуса, Холанда, Ойарсабаля, Кейна, Олисе – по 5
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