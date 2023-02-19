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«Он как второй отец». Папа Альваро Родригеса рассказал, кто из игроков больше всего помогает его сыну

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

В субботу Альваро Родригес дебютировал в Ла Лиге, выскочив на позднюю замену в матче против «Осасуны» (0:2). 18-летняя звезда «Кастильи» отдал две голевые передачи на последних минутах, но один мяч отменили из-за офсайда.

Отец юноши рассказал об игроке, который больше всего помог Альваро с адаптацией.

«Феде Вальверде – это тот, кто заботится об Альваро в команде. Он всегда с ним, дает советы. Альваро без ума от него. Феде – его второй отец, он очень помогает».

1 комментарий

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Nozir
Феде красавчик
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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