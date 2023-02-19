«Он как второй отец». Папа Альваро Родригеса рассказал, кто из игроков больше всего помогает его сыну

В субботу Альваро Родригес дебютировал в Ла Лиге, выскочив на позднюю замену в матче против «Осасуны» (0:2). 18-летняя звезда «Кастильи» отдал две голевые передачи на последних минутах, но один мяч отменили из-за офсайда.

Отец юноши рассказал об игроке, который больше всего помог Альваро с адаптацией.

«Феде Вальверде – это тот, кто заботится об Альваро в команде. Он всегда с ним, дает советы. Альваро без ума от него. Феде – его второй отец, он очень помогает».