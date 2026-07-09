Андрей Сантос прошел медосмотр для «МЮ». Хавбек завтра подпишет контракт до 2031-го и перейдет из «Челси» за 48+2 млн фунтов
Андрей Сантос близок к трансферу в «МЮ».
Андрей Сантос прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что 22-летний полузащитник «Челси» в пятницу подпишет контракт с «МЮ» до 2031 года с возможностью продления. Клубы уже оформили все необходимые документы по сделке.
Ранее стало известно, что трансфер Сантоса обойдется манкунианцам в 48+2 млн фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Сантос забил 1 гол в 27 матчах. Его статистику можно найти здесь.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Сантос не играл, при этом он не какой-то выдающийся ветеран, которого для других целей могут вызвать.
Он просто малой, который не играл.
Я думал они за кого-то сотку отвалят и возьмут топчика, но они берут околотопов в лучшем случае - Эдерсона, Сантоса.
Странный ход.