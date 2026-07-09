  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Андрей Сантос прошел медосмотр для «МЮ». Хавбек завтра подпишет контракт до 2031-го и перейдет из «Челси» за 48+2 млн фунтов

0
Андрей Сантос прошел медосмотр для «МЮ». Хавбек завтра подпишет контракт до 2031-го и перейдет из «Челси» за 48+2 млн фунтов
Андрей Сантос близок к трансферу в «МЮ».

Андрей Сантос прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что 22-летний полузащитник «Челси» в пятницу подпишет контракт с «МЮ» до 2031 года с возможностью продления. Клубы уже оформили все необходимые документы по сделке.

Ранее стало известно, что трансфер Сантоса обойдется манкунианцам в 48+2 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Сантос забил 1 гол в 27 матчах. Его статистику можно найти здесь

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала36743 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Фабрицио Романо
logoМанчестер Юнайтед
logoАндрей Сантос
logoвозможные трансферы

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ответq4v24z74n5
Андрюш
Панибратство своё оставь при себе
Если на замену Рэшу нужна опция слева, есть аргентинская молния, так же за полтос можно договориться
Посмотрите нарезки Here’s Why Man Utd Want Andrey Santos. Станет понятнее
Ответван дер Чел
Посмотрите нарезки Here’s Why Man Utd Want Andrey Santos. Станет понятнее
Теперь сделай то же самое про Гарначу
Маню очередного днаря купили еще и за 50 , в этом клубе не чего не меняется
Странно что его в сборную Бразилии не вызвали
ОтветЕвгений Викто
Странно что его в сборную Бразилии не вызвали
"Странно" (и, как выяснилось, вполне самоубийственно) - это Педро.
Сантос не играл, при этом он не какой-то выдающийся ветеран, которого для других целей могут вызвать.

Он просто малой, который не играл.
Сомнительно, но надеюсь у него все получится в МЮ
Решили сделать ставку на Энцо.
У МЮ самый слабый центр поля из всей так называемой большой шестерки.
Я думал они за кого-то сотку отвалят и возьмут топчика, но они берут околотопов в лучшем случае - Эдерсона, Сантоса.
Странный ход.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» покупает Андрея Сантоса у «Челси» за 48+2 млн фунтов
вчера, 19:35
«МЮ» интересен Сантос из «Челси». 22-летнего хавбека оценивают в 50 млн фунтов
5 июля, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Дешам проводит 25-й матч на ЧМ. Тренер Франции повторил рекорд Шена
6 минут назад
ЧМ-2026. 1/4 финала. Франция против Марокко. Мбаппе и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 22:04
Ждем Франция – Марокко и вспоминаем лучший матч ЧМ – расскажите о нем на Трибуне и поборитесь за LEGO Кубок мира
42 минуты назадКонкурс
«Барса» не будет предлагать 40 млн евро за Адейеми. Каталонцы считают, что смогут купить форварда «Боруссии» значительно дешевле
43 минуты назад
Бруну о вылете Португалии с ЧМ: «Расстроен и разочарован, я многого ожидал от этой команды. Спасибо всем за поддержку и веру»
45 минут назад
Министр спорта Франции о сожжении чучела Мбаппе в Парагвае: «Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Выражаю полную поддержку Килиану»
сегодня, 22:00
Мбаппе, Дембеле, Олисе, Браим, Хакими – в стартовых составах Франции и Марокко на матч 1/4 финала ЧМ
сегодня, 21:55
Кордоба признан игроком сезона на премии WINLINE Герои РПЛ. У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате
сегодня, 21:43
ФИФА не накажет Аргентину за песню с упоминанием Фолклендских островов после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ (Daily Mail)
сегодня, 21:41
Ди Канио об Амориме в «Милане»: «Он не уживется с Леау, который думает только о модных показах и рэпе. Сколько энергии тратится впустую, когда часами сидишь в студии звукозаписи?»
сегодня, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Пабло Солари: «Москва – один из самых комфортных городов, где я жил. Тут есть пробки и проблемы с интернетом, но жаловаться особо не на что»
8 минут назад
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Карабах» разгромил «Вестри», «Шериф» сыграл вничью с «Алюминием», «Динамо» Киев – с «Университатя Клуж»
17 минут назад
Гави: «Мне нравится Джастин Бибер, если он споет в финале ЧМ, будет еще лучше. Но мы хотим пробиться туда вне зависимости от того, выступит он там или нет»
17 минут назад
«Ахмат» подписал бразильского опорника Ромао. Контракт – на 3 года
19 минут назадФото
«Аталанта» купила хавбека «Кальяри» Гаэтано за 12+2 млн евро
33 минуты назадФото
Мбаппе стал самым молодым игроком с 20 матчами на ЧМ. Килиану 27 лет и 201 день
34 минуты назад
Член администрации Белого дома Джулиани допустил, что ситуация с отменой бана Балогуна отвлекла игроков США: «Возможно. Я не спортивный психиатр, мне сложно судить»
сегодня, 22:12
Гол Воробьева от углового флага признан лучшим в сезоне на премии WINLINE Герои РПЛ. Лучшую передачу отдал Круговой
сегодня, 21:42
Круговой получил премию WINLINE Герои РПЛ в номинации «Самый медийный футболист»: «Золотой мяч», Кубок мира и остальные банальные награды есть у всех, звание медийных – у единиц»
сегодня, 20:49
«МЮ» близок к подписанию 35-летнего Дарлоу. Экс-вратарь «Лидса» – свободный агент
сегодня, 20:12