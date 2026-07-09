Андрей Сантос прошел медосмотр для «МЮ». Хавбек завтра подпишет контракт до 2031-го и перейдет из «Челси» за 48+2 млн фунтов

Андрей Сантос близок к трансферу в «МЮ».

Андрей Сантос прошел медосмотр для «Манчестер Юнайтед », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ожидается, что 22-летний полузащитник «Челси » в пятницу подпишет контракт с «МЮ» до 2031 года с возможностью продления. Клубы уже оформили все необходимые документы по сделке.

Ранее стало известно, что трансфер Сантоса обойдется манкунианцам в 48+2 млн фунтов .

В прошлом сезоне АПЛ Сантос забил 1 гол в 27 матчах. Его статистику можно найти здесь .