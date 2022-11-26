«Я с детства делаю рулетку Зидана»: Камавинга – о важности Бензема, Модрича, финтах и семье

Эдуардо Камавинга, которому 10 ноября исполнилось 20 лет, переживает свой первый взрослый Чемпионат Мира. Он был одним из тех, в ком сомневался Дешам, но он был очень рад, когда тренер Les Bleus включил его в окончательный список.

Мадридиста ворвался на сцену в конце прошлого сезона благодаря своему энергичному и живому футболу. Анчелотти выбрал Каму, чтобы совершить ремонтаду в матчах с «ПСЖ», «Челси» и «Сити». В этом сезоне ему еще не удалось полностью закрепиться в составе, но он уже набрал 730 минут, приняв участие в 20 из 21 матча (он остался на скамейке запасных в игре с «Селтиком»). Его дебюта в Катаре придется подождать, но он остался доволен ремонтадой Франции в матче со сборной Австралии (4-1). Его награда заключается в том, что он уже там.

В интервью Le Parisien Камавинга признается, что его мечтой было играть в «Реал Мадрид», а такие игроки, как Бензема и Модрич, сыграли ключевую роль в его адаптации. Также игрок признается в своем восхищении рулеткой Зидана, которую он часто применяет на практике.

О важности Бензема

«Его карьера – пример для подражания. Он начинал в «Лионе», а сегодня он капитан «Реал Мадрид», только что получил Золотой Мяч и выиграл множество титулов, включая пять трофеев Лиги Чемпионов! Он тот, кто очень важен в моей жизни в Мадриде и в сборной Франции, он помог мне почувствовать себя очень комфортно, у меня с ним очень хорошие отношения».

О советах Модрича

«В мой день рождения он попытался поздравить меня на французском. Все получилось не так, но я был доволен тем, что он попытался (смеется). Он сказал мне, что мог бы быть моим отцом, потому что у нас разница в семнадцать лет. Ты многому учишься у таких великих игроков, как он, важно с особым уважением относиться к его карьере. Он говорит, чтобы я играл просто, контролировал себя и, когда у меня появляется момент, шел с мячом вперед. Он помогает мне сохранять спокойствие. Каждый день, проведенный рядом с ним, я стараюсь доказать, что я хороший игрок».

О Дидье Дешаме

«Что приходит мне на ум, так это чемпион мира. Он играл за большие клубы, но он также отличный тренер. Выиграть Мундиаль в качестве игрока, а затем в качестве тренера – это подвиг. Его советы имеют еще больший вес, потому что мы играем на одной позиции, нередко он поправляет меня, поскольку у меня есть небольшой недостаток – я часто располагаюсь спиной к игре. Это мечта – тренироваться под руководством человека, выигравшего так много титулов, это так же вдохновляет, как и работать с Карло Анчелотти в «Мадриде».

О рулетке Зидана

«Рулетка – это то, что я делаю с детства. Я часто делал этот финт на школьном дворе, вот почему однажды куратор сказал моей маме, что я хорошо играю в футбол. Это все, что я делал, рулетка, я научился этому у Зидана. Я еще даже не родился, когда он выиграл Чемпионат Мира. У моего отца были кассеты с записью ЧМ-98, я смотрел все основные моменты, я был одержим. Я также смотрел много видео с Роналдиньо, и даже с Погба. С самого раннего детства я умел делать рулетку в обе стороны – правой ногой и левой. Я часто использую подошву, мне так проще».

О своей семье

«Это основополагающий элемент. Имя, которое я ношу, – это их имя. Это значит для меня все, мне нужно быть рядом со своей семьей, чтобы чувствовать себя хорошо в жизни и твердо стоять на ногах. Мои родители научили меня уважению и всегда подталкивали к тому, чтобы я наслаждался жизнью. Когда происходят плохие моменты, я обращаюсь к ним. Сегодня мы живем вместе в Мадриде, это как в детстве, но с большей свободой, потому что я взрослею (смеется). Мой отец долгое время боролся за то, чтобы мы получили гражданство, он даже плакал. То, что именно я, благодаря футболу, смог ускорить события и помочь им избавиться от этого бремени, для меня просто замечательно».

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