Бензема и еще два игрока пропустят матч: вероятные составы команд на встречу «Реала» и «Мальорки»

В рамках шестого тура Ла Лиги «Реал Мадрид» примет на своем поле «Мальорку», матч начнется в 15:00 по московскому времени.

Подопечные Карло Анчелотти выиграли все матчи чемпионата Испании в новом сезоне, вряд ли «сливочные» планируют прервать эту приятную серию.

У обеих команд есть несколько травмированных игроков, давайте вспомним футболистов, которые скорее всего пропустят воскресную встречу.

Новости команд

«Реал Мадрид»

Карим Бензема и Эдер Милитао не выйдут на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье из-за травмы Альваро Одриосола также пропустит матч, он не попал в заявку «сливочных», и, кажется, тренер на него совсем не рассчитывает.

«Мальорка»

«Островитяне» останутся без Доминика Грейфа, Иддрису Баба, Амата Ндиайе и Анхеля Родригеса — все они травмированы.

Возможные составы

Как вам такой вариант расстановки «королевского клуба»? Возможно, вы хотите видеть на поле других игроков? Делитесь своим мнением в комментариях!