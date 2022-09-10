Бензема и еще два игрока пропустят матч: вероятные составы команд на встречу «Реала» и «Мальорки»

В рамках шестого тура Ла Лиги «Реал Мадрид» примет на своем поле «Мальорку», матч начнется в 15:00 по московскому времени.
Подопечные Карло Анчелотти выиграли все матчи чемпионата Испании в новом сезоне, вряд ли «сливочные» планируют прервать эту приятную серию.
У обеих команд есть несколько травмированных игроков, давайте вспомним футболистов, которые скорее всего пропустят воскресную встречу.
Новости команд
«Реал Мадрид»
Карим Бензема и Эдер Милитао не выйдут на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье из-за травмы Альваро Одриосола также пропустит матч, он не попал в заявку «сливочных», и, кажется, тренер на него совсем не рассчитывает.
«Мальорка»
«Островитяне» останутся без Доминика Грейфа, Иддрису Баба, Амата Ндиайе и Анхеля Родригеса — все они травмированы.
Возможные составы
Как вам такой вариант расстановки «королевского клуба»? Возможно, вы хотите видеть на поле других игроков? Делитесь своим мнением в комментариях!
Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Реала»! Скачивай!
Комментарии