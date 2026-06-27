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  4. Кузяев покинет «Рубин», с хавбеком не продлят контракт. Он провел 16 матчей в прошлом сезоне РПЛ

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Кузяев покинет «Рубин», с хавбеком не продлят контракт. Он провел 16 матчей в прошлом сезоне РПЛ
Далер Кузяев уходит из «Рубина».

33-летний полузащитник Далер Кузяев покинет «Рубин».

Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Александр Айбатов.

«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать. Он покинет «Рубин», – заявил Айбатов.

Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» провел 16 матчей в Мир РПЛ, не отметился результативными действиями и получил 2 желтых карточки.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoДалер Кузяев
Александр Айбатов
ТАСС
logoРубин
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logoпремьер-лига Россия
logoЗенит

Комментарии

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Локомотив, с учётом ситуации в клубе, вполне может подобрать.
Я даже не знал, что он там был...
Ответarr loo
Я даже не знал, что он там был...
Я Тоже
Прикинь?
Набрался опыта в Европе, что не тянет уровень Терека и Рубина
Просто ноль, разочарование
Здорово что не побоялся и поехал расти в Европе

Результат на лицо, слушаем дальше пустобрехов в комментариях советчиков которые ничем не рискуют
ОтветSMART789
Здорово что не побоялся и поехал расти в Европе Результат на лицо, слушаем дальше пустобрехов в комментариях советчиков которые ничем не рискуют
У него всё вполне хорошо было в 1-м сезоне. Он уехал в 30, куда уже там расти. Поехал, скорее, на другую лигу посмотреть. Максимум бы кто-нибудь из французских середняков подобрал на 1 - 2 сезона, но там он уже сам по уровню просел, что даже в Рубине не нужен.
В Терек к полевому командиру?)
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
В Терек к полевому командиру?)
Хахахаха не пали контору
ОтветЗнакомый Ваш Сергей Есенин
В Терек к полевому командиру?)
А у полевого командира никто из сбитых лётчиков не играет. Он берёт более молодых и голодных и не из столичных академий. Все эти Рифаты, Хлксевичи, Абдулкадыровы просто крепкие лавочники для Черчесова.
Совсем деградировал во Франции
Никто не вечен под луной))
Найдет ещё клуб себе в ПЛ
33 года, вполне мог бы поиграть пару лет, но папаша сбил его с толку этой долбаной Францией.
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