Кузяев покинет «Рубин», с хавбеком не продлят контракт. Он провел 16 матчей в прошлом сезоне РПЛ

Далер Кузяев уходит из «Рубина».

33-летний полузащитник Далер Кузяев покинет «Рубин ».

Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Александр Айбатов.

«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать. Он покинет «Рубин», – заявил Айбатов.

Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» провел 16 матчей в Мир РПЛ , не отметился результативными действиями и получил 2 желтых карточки.