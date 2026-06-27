Кузяев покинет «Рубин», с хавбеком не продлят контракт. Он провел 16 матчей в прошлом сезоне РПЛ
Далер Кузяев уходит из «Рубина».
33-летний полузащитник Далер Кузяев покинет «Рубин».
Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Александр Айбатов.
«Контракт Далера Кузяева закончился. Не будем продлевать. Он покинет «Рубин», – заявил Айбатов.
Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года. В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» провел 16 матчей в Мир РПЛ, не отметился результативными действиями и получил 2 желтых карточки.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура39591 голос
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Прикинь?
Результат на лицо, слушаем дальше пустобрехов в комментариях советчиков которые ничем не рискуют