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  4. Генсек РФС о ТВ-контракте РПЛ: «В целом удовлетворены. По темпам роста опережаем большую часть Европы. У нас один федеральный спортивный канал, но очень качественный»

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Генсек РФС о ТВ-контракте РПЛ: «В целом удовлетворены. По темпам роста опережаем большую часть Европы. У нас один федеральный спортивный канал, но очень качественный»
Генсек РФС доволен ТВ-контрактом РПЛ: темп роста опережает европейские лиги.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал стоимость ТВ-контракта российской Премьер-лиги. Эксклюзивные права на показ матчей РПЛ принадлежат холдингу «Матч».

– У нас клубы получают от телеправ меньше, чем в Турции, а иногда даже в Швейцарии или Греции. Вы удовлетворены действующими ТВ-контрактами?

– Я считаю, что действующие ТВ-выплаты нужно оценивать прежде всего в динамике. Если говорить о темпах роста стоимости, то сейчас мы точно опережаем большую часть стран Европы.

В целом мы удовлетворены стоимостью телевизионного контракта. При этому нас есть определенные ожидания от работы, которую будут проводить лига и «Матч ТВ». Насколько будет увеличиваться аудитория футбольных матчей, насколько она будет расти, насколько это будет способствовать популяризации футбола – коллеги наши ожидания знают.

У нас один федеральный общедоступный спортивный канал, и у него фактически нет конкурентов. Это объективная реальность. При этом канал очень качественный: качественная съемка, качественное освещение, суперпрофессиональная работа коллег. Но он один, и с точки зрения конкуренции на этом рынке есть свои особенности.

Большому количеству спонсоров нужен доступ именно к общедоступному федеральному каналу. Поэтому клубы и лига зарабатывают не только на телеправах, но и за счет других источников дохода. Прежде всего я говорю о спонсорских и рекламных контрактах с теми категориями партнеров, которые заинтересованы в рекламе в футболе.

Поэтому самим контрактом мы удовлетворены. Считаем достигнутые показатели большим достижением для лиги. Но при этом лига и НСТ (Национальный спортивный телеканал – Спортс’‘) знают наши ожидания относительно дальнейшей работы по созданию условий для будущего роста этого контракта и увеличения количества болельщиков, которые смотрят футбол на «Матч ТВ», – сказал Митрофанов.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт РФС
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Комментарии

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Только если отрицательного роста
Очень качественный 🤣🤣🤣
О каком канале он говорит? Новый какой-то создали?
"Темпы роста"... 🫣
Как мерзко выпячивать подобные данные! Там же одни "художники" - рисуют что хотят.
Проблемы низкой базы, бюджетные вливания в холдинг "МАТЧ", и т.п.
И сколько словоблудия в этом ответе - Чинуша во всей красе! 🤮
Эти всегда "впереди планеты всей")))
Ага, типа рыночная экономика, рейтинги, реклама, там все дела, доля рынка, целевая аудитория и все такое. Не вешай лапшу на уши..) рост , говорит, выше чем в Европе)))))
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