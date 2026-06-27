Генсек РФС о ТВ-контракте РПЛ: «В целом удовлетворены. По темпам роста опережаем большую часть Европы. У нас один федеральный спортивный канал, но очень качественный»

Генсек РФС доволен ТВ-контрактом РПЛ: темп роста опережает европейские лиги.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал стоимость ТВ-контракта российской Премьер-лиги. Эксклюзивные права на показ матчей РПЛ принадлежат холдингу «Матч».

– У нас клубы получают от телеправ меньше, чем в Турции, а иногда даже в Швейцарии или Греции. Вы удовлетворены действующими ТВ-контрактами?

– Я считаю, что действующие ТВ-выплаты нужно оценивать прежде всего в динамике. Если говорить о темпах роста стоимости, то сейчас мы точно опережаем большую часть стран Европы.

В целом мы удовлетворены стоимостью телевизионного контракта. При этому нас есть определенные ожидания от работы, которую будут проводить лига и «Матч ТВ». Насколько будет увеличиваться аудитория футбольных матчей, насколько она будет расти, насколько это будет способствовать популяризации футбола – коллеги наши ожидания знают.

У нас один федеральный общедоступный спортивный канал, и у него фактически нет конкурентов. Это объективная реальность. При этом канал очень качественный: качественная съемка, качественное освещение, суперпрофессиональная работа коллег. Но он один, и с точки зрения конкуренции на этом рынке есть свои особенности.

Большому количеству спонсоров нужен доступ именно к общедоступному федеральному каналу. Поэтому клубы и лига зарабатывают не только на телеправах, но и за счет других источников дохода. Прежде всего я говорю о спонсорских и рекламных контрактах с теми категориями партнеров, которые заинтересованы в рекламе в футболе.

Поэтому самим контрактом мы удовлетворены. Считаем достигнутые показатели большим достижением для лиги. Но при этом лига и НСТ (Национальный спортивный телеканал – Спортс’‘) знают наши ожидания относительно дальнейшей работы по созданию условий для будущего роста этого контракта и увеличения количества болельщиков, которые смотрят футбол на «Матч ТВ », – сказал Митрофанов.