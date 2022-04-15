История, творцом которой ты стал; история, которую ты оставил незаконченной

Почему освистывают Бэйла? Потому что болельщики знают, что за этой льдиной скрывается футболист с колоссальными возможностями. Удары со средней и дальней дистанции, точный пас, видение игры, удары головой, скорость, мощь, смена ритма, интуиция и голевое чутье. Болельщики свистят, потому что чувствуют себя беспомощными: они видят, как игрок, который мог бы ознаменовать собой эпоху, утекает от них, как вода сквозь пальцы. Они смиренно наблюдают за последними активными днями игрока, который ушел в отставку сразу после «удара ножницами» в 2018-м. Они свистят, потому что надеялись, как и сам Королевский клуб, что Гарет заполнит собой пустоту после ухода Криштиану Роналду. И они свистят, потому что если Бензема смог трансформироваться, то и Бэйл тоже мог бы это сделать.

Опоздание и ранний уход со стадиона, флаг, дискомфорт, его агент, гольф, пропуск Класико, не празднование побед над «ПСЖ» и «Челси» и еще много всего – вот за что освистывают Бэйла. Болельщиков раздражает «то, что могло бы быть, и то, кем он не захотел стать». На «Бернабеу» уже поняли, что перед ними нечто вроде кометы Галлея: она появляется время от времени, ослепляя собой футбольную вселенную.

Ни Зидан с его темпераментом, ни Моуриньо с его кнутом, ни Анчелотти с его дипломатией не могут ошибаться. Гарет – это тот ученик, на которого если немного надавить, получит диплом с отличием, однако в последнее время он отложил все дисциплины, за исключением национальной сборной. Другими словами, он изучает то, что и когда ему интересно. Он не разучился играть и не закончился как игрок. Это вопрос желания и мотивации.

Он завершит карьеру с завидным послужным списком. Более того, он является непосредственным главным героем 3 из 4 (или 5) титулов «Мадрида» в Лиге Чемпионов. Но у него нет харизмы тех многих других игроков, которые отдали бы все что угодно за то, чтобы поднять хоть одного «ушастого». Над Гаретом всегда будет висеть тень подозрений о том, что могло бы быть…

Мигель Анхель Торибио, издание Marca

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