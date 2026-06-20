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  4. Сафонов о свадьбе с Кондратюк: «Сделали меню похожим на сет в ресторане Michelin, блюда были в черно-белом стиле. Торт мы фактически создали сами, рад, что лично всем занимался»

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Сафонов о свадьбе с Кондратюк: «Сделали меню похожим на сет в ресторане Michelin, блюда были в черно-белом стиле. Торт мы фактически создали сами, рад, что лично всем занимался»
Матвей Сафонов рассказал о подготовке к свадьбе с Мариной Кондратюк.

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о подготовке к свадьбе с блогером Мариной Кондратюк.

Пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже, а в прошлое воскресенье провела свадебное торжество.

«В продолжение разговора о свадьбе. Точнее, про подготовку к ней. Повторюсь: с самого момента появления идеи этот праздник был про нас, но в первую очередь для наших друзей и близких. Нам хотелось разделить с ними этот день и сделать его по-настоящему особенным.

Поэтому вся подготовка была пропитана одной мыслью: мы с Маришей должны лично пройти через все этапы организации, чтобы быть уверенными, что все получится именно так, как мы задумали. В какой-то момент организатор сказала, что мы самые вовлеченные молодожены из всех, с кем ей доводилось работать. Насколько это правда, не знаю, но мы действительно старались

Для меня одной из самых важных частей праздника была еда. Поэтому выбор меню я взял на себя. Мы решили сделать его экспериментальным. Скорее похожим на сет в ресторане Michelin, чем на классический свадебный ужин.

Во-первых, сразу отказались от идеи с сырно-колбасными нарезками, так как вся эта заветренная композиция на столах точно не придает празднику шарма и стиля. В итоге все, что появлялось перед гостями в тарелках, было свежим, вкусным и интересным на вид.

Во-вторых, мы хотели добиться визуального сочетания с интерьером. Поэтому практически все блюда были выполнены в черно-белой стилистике. Для завершения образа выбрали металлическую посуду и приборы. Постараюсь найти фотографии, чтобы показать, как это выглядело.

Сначала были созвоны, потом встречи и дегустации. Работа над меню шла несколько месяцев. И только за семь дней до свадьбы мы окончательно его утвердили и провели финальную дегустацию. Как по мне, получилось очень стильно и вкусно. Надеюсь, что голодным не ушел никто.

Эпопея всех дегустаций – торт. Это был настоящий кошмар. Мы проводили дегустации четыре раза. Каждый раз пробовали минимум по 12 разных вкусов. На одной из встреч перед нами стояло больше двадцати вариантов от разных кондитеров. Перепробовали торты от известных мастеров, потом переключились на локальных кондитеров. Но все было не то.

В итоге финальный вариант мы фактически создали сами. Дважды просили команду кейтеринга переработать рецепт и доработать детали. Результат всех этих мучений – вкуснейший, в меру сладкий тирамису со свежей малиной внутри.

Кстати, его мы тоже окончательно согласовали всего за семь дней до свадьбы. И если честно, очень рад, что занимался всем этим лично. В итоге был на 100% уверен в результате и точно знал: все будет delicious (вкуснно – Спортс’‘)», – написал Сафонов.

Фото: t.me/motya_39/843

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
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Комментарии

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Весь стол был в бутербродами из чёрного и белого хлеба??
ОтветРубин2003
Весь стол был в бутербродами из чёрного и белого хлеба??
Из темного и светлого запотевшего в бокалах.
ОтветРубин2003
Весь стол был в бутербродами из чёрного и белого хлеба??
пойду как раз схомячу свой мишленовский сет в чёрно-белом стиле
пирожное "картошка" со сливками ;-)
Чтоб открыть одну новость нужно закрыть 5 реклам))
Ответche kaif
Чтоб открыть одну новость нужно закрыть 5 реклам))
не знаю, где вы тут рекламу видите)
Это круто, что 50% белого, 50% черного!
Кстати, Матвей, ты, может быть, позабыл, что ещё делится 50 на 50? Ничему жизнь тебя не учит!
Адекватные футболисты женятся после окончания карьеры.
ОтветCHELSEA_2008
Адекватные футболисты женятся после окончания карьеры.
Батракову это скажите))
ОтветРубин2003
Батракову это скажите))
Там интеллект на лице написан))
Пойду поем. Спасибо Матвей
Сафонов, оплати (с)
Интересно, церемонию развода они так же вдумчиво будут планировать?
Представляю через что прошли сотрудники того заведения. Нервного равновесия им и крепкого здоровья
Перепробовали 100500 тортов и выбрали тирамису😁
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