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  4. Бубнов о фоле Месси: «Прямая красная. Он мог кость поломать и ахилл порвать. С акцентом ударил, оправдания нет. Звезд можно удалять, только если они калеками сделают?»

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Бубнов о фоле Месси: «Прямая красная. Он мог кость поломать и ахилл порвать. С акцентом ударил, оправдания нет. Звезд можно удалять, только если они калеками сделают?»
Бубнов о фоле Месси: прямая красная, он мог кость поломать и ахилл порвать.

Александр Бубнов считает, что Лионель Месси должен был получить прямую красную карточку за грубый фол, когда ударил шипами в ногу соперника в матче чемпионата мира против Алжира (3:0).

Бывший защитник сборной СССР разобрал эпизод в эфире «Коммент.Шоу» и заявил, что у аргентинца не было оправдания. По мнению Бубнова, судьи не должны делать исключение для звездных футболистов, если нарушение могло привести к тяжелой травме.

– И раньше такое было. Судьи старались суперзвезд как бы оберегать.  

– Так их не так оберегали – их от других оберегали, когда их били, а не они. 

– А Блоха – он убийца, что ли? Блохин же убил молодого пацана, когда первая и вторая сборная играли – все, тот закончил играть в футбол. Сахаров на моих глазах ударил и покалечил Толика Парова из «Динамо» – он практически закончил играть. Он ударил сзади вот так, как сейчас Месси. 

– Это красная? 

– Это красная. А тогда даже карточки не дали. Но Сахаров сам ушел – как увидел, что у человека буквально нога повисла на мышце.

– Но здесь, слава богу, ничего не случилось. 

– Есть правила, есть регламент. Вот за такое нарушение – красная карточка прямая. Мало того, что он ему кость мог поломать, он и ахилл мог порвать. С акцентом ударил. 

– Но все-таки, в оправдание Месси, он резко стал убирать ногу.

– Оправдания нету. Получается, что таким, как Месси и всем другим звездам, их можно удалять, только если они калеками делают или убьют футболиста. Ну это же неправильно! 

Вот сейчас ему красную карточку не дали. А вот если он в следующей игре такое сделает, будут давать красную карточку? Уже никуда не денешься. Критика очень сильная, — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Шоу».

***

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: «Коммент.Шоу»
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoсудьи
Коммент.Шоу
logoАлександр Бубнов
logoОлег Блохин
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logoСборная Алжира по футболу
logoИнтер Майами

Комментарии

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Абсолютно прав. Правила одинаковые. Это красная и все. Фанатики Месси го минусы
ОтветДядя ТУРА
Абсолютно прав. Правила одинаковые. Это красная и все. Фанатики Месси го минусы
У вас хорошая аватарка
Ответjt456p25p9
У вас хорошая аватарка
Комментарий скрыт
Шоб ты знал, Нобель!!
ОтветSpaten
Шоб ты знал, Нобель!!
Шоб ты был!
Бубнов прав, за судейство дуойка. От решения пострадали и Алжир, и Австрия, с которой Аргентине играть следующей
.."Чея бы мычала ".. - как говорится, вы ув.Бубнов, в бытность игрока, сами были "наигрязнейшим" футболистом!
.. Месси, да, это фол, не умышленный, но фол, он не нанёс ему никакой травмы, так как в последний момент, убрал силу с собственной ноги, испугался сам наверное.. . Жëлтую надо было давать как минимум, но раз инцидент без травмы, судья не стал просто портить праздник и сам матч, уверен он бы никого за это там не удалил, в этом отрезке, не важно кто бы был, Месси или кто то др.
ОтветDenis Al
.."Чея бы мычала ".. - как говорится, вы ув.Бубнов, в бытность игрока, сами были "наигрязнейшим" футболистом! .. Месси, да, это фол, не умышленный, но фол, он не нанёс ему никакой травмы, так как в последний момент, убрал силу с собственной ноги, испугался сам наверное.. . Жëлтую надо было давать как минимум, но раз инцидент без травмы, судья не стал просто портить праздник и сам матч, уверен он бы никого за это там не удалил, в этом отрезке, не важно кто бы был, Месси или кто то др.
по правилам это красная
На красную, думаю, не тянет, а вот жёлтую показать было надо.
Почему никто не обращает внимания на 3 дисквы Роналду, которые магическим образом исчезли?)
Какое оперативное мнение...
Зачем удалять человека,на которого хотят смотреть? Там не умышленно это все было. Он далеко не грубиян,максимум жёлтая,но никак не красная
Бубнов сказал как в бубен пернул . Какая красная ? Несет чушь , впрочем как всегда
Сказал правильную вещь, но как же иронично, что это сказал именно он, бывший в советское время известным своей жесткостью, если не сказать - костоломством)))
ОтветЭндрю Томпсон
Сказал правильную вещь, но как же иронично, что это сказал именно он, бывший в советское время известным своей жесткостью, если не сказать - костоломством)))
Такую суровую правду может выдать только такой же жёсткий суровый футболист
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