60 комментариев

Колонка Ильи Васильева.

Вильзон Изидор – в «Зените». Чемпион России активизировался после неудачного побега Вильзона во Францию, итог – аренда у «Локомотива» за 1,35 миллиона евро с обязательной опцией выкупа.

После Хесуса Медины и Марио Фернандеса переход Изидора совсем не удивляет. Даже с учетом июльской фразы о преданности «Локо»: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив». Смущает кое-что другое.

Изидор не даст «Зениту» ничего нового: там и так большой выбор центральных нападающих и левых вингеров

В этом сезоне «Зенит» использует 3-5-2 и 4-3-3. В первом случае позиция Изидора очевидна: его поставят центральным нападающим. Но у Семака и так достаточно вариантов: Кассьерра забивает, Сергеев – полезный джокер, стягивающий за собой игроков (и уже адаптирован к Матео), Мантуан классно сыграл со «Спартаком» (3:1) и дает «Зениту» скорость, по характеристикам на бразильца похож Мостовой. Каждый может подыгрывать и бежать за спину. А еще остался Ерохин – опция для навесов и заполнения штрафной на последних минутах.

Изидор играл в паре нападающих за «Локомотив» – на сборах при Маркусе Гиздоле. Француз выходил рядом с Яном Кухтой, но идея практически не работала. Не было взаимопонимания, Изидор сваливался налево (потенциальный конфликт интересов с Кассьеррой, который любит смещения во фланг), забивал только Кухта. После побега Гиздоля новый главный тренер Марвин Комппер перевел француза на фланг.

Добавит ли Изидор особых скиллов такому нападению «Зенита»? Вряд ли. Скорее всего, состав Семака станет глубже для РПЛ и Кубка, но не более.

С 4-3-3 еще сложнее. Сейчас «Зениту» не хватает настоящего нападающего-ориентира или звезды на фланг – здесь Изидор тоже мимо.

Вильзон не то чтобы очень вариативен: он выдал феноменальный старт весной 2022-го в разобранной команде без позиционных атак (но классно врывается слева), не раскачает правый фланг (кажется, что «Зенит» ищет звезду именно туда), после травм еще не показывал себя с первых минут, займет место Мостового и Мантуана, которые эффективнее слева, не уступают в качестве и привыкли к требованиям Семака.

Год назад Изидора ставили в разные зоны: он начал сезон-2022/23 в центре нападения (забил «Пари НН»), потом его перевели на фланг (5 матчей без голов) и случилась травма. После восстановления француз снова появился в центре нападения, но осенью забил только «Спартаку» (1:2). Весной 2023-го Изидор стал суперсабом Галактионова: забил 6 голов за 207 минут, все это после выхода на замену. Вильзон выскакивал слева и в центр (чаще – на фланг). В этом сезоне тренд продолжился: из четырех выходов на поле в РПЛ – три на замену.

Как итог – с Изидором в «Зените» вырастет конкуренция в центре нападения и слева, но без еврокубков такой внушительный выбор ни к чему. Да, с учетом рецидива травмы Мостового в ближайшие полтора-два месяца шансы новичка на основу повысятся, но пока неизвестно, перейдет ли Семак снова на 4-3-3 (зависит от перехода Давида Нереса).

«Локо» провалил окно: Изидор давно хотел уйти, а достался конкуренту за 1,35 млн евро

О желании Изидора уйти известно давно. В январе 2023-го сорвался переход в «Лион»: переговоры затянулись, да еще и Вильзон провалил медосмотр. Дальше – лечение, эффективные выходы на замену, но амбиции Изидора явно не соотносились с новой реальностью «Локо»: Пиняев, Дзюба и Глушенков практически незаменимы, игра Вильзона в старте совсем не впечатляла, слева могут выходить Миранчук и Жемалетдинов. В конце августа «Марсель» прислал официальное предложение, которое не устроило «Локо», следом сорвался переход и в «Метц».

Вот что рассказал про переговоры агент Изидора: «Локомотив» все еще хочет 1,5 миллиона евро за аренду.

«Метц» предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в Лиге 1 и Вильсон сыграет 15 матчей. Отказали. «Марсель» предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы».

Итог: Изидор арендован клубом-конкурентом, на замену Дзюбе остались только Сарвели и Глушенков, а сильного правого вингера в команде нет (с «Балтикой» вынужденно играл Пиняев). При этом такая аренда вряд ли повлияет на финансы «Локо» (напомним: 1,35 млн евро за сезон).

Кажется, в «Зените» Изидор тоже будет запасным

Семак умеет встраивать новичков – например, уже нашел роль Марио Фернандесу. Но Вильзон хотел уехать из России, а в итоге оказался в «Зените», где место в составе совсем не гарантировано (как и в «Локо»).

Слева ожидается тяжелая конкуренция, в центре нападения Семак рассчитывал на Кассьерру даже в прошлом сезоне, а основная схема на сезон по-прежнему неизвестна. Пробиться в основу «Зенита» Изидору будет сложно, кажется, он все еще игрок на замену.

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Выводы:

1. Логика «Зенита» крайне неочевидна: нет недостатка в вингерах и центральных нападающих, бегущих за спину (еще раз: сделку оформили до травмы Мостового), а Изидор – не силовой форвард, который нужен для разнообразия нападения, и не суперзвезда на фланг атаки, которую так искал «Зенит» после продажи Малкома.

2. Огромные вопросы к спортивному департаменту «Локомотива», который за девять месяцев так и не нашел хороший вариант продажи Изидора. При этом команда очень зависима от Дзюбы и не может его заменить, нет классного правого вингера, а большинству атакующих игроков проще слева (Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев). В итоге «Локо» затянул расставание с немотивированным игроком и остался без нужных для усиления денег.

3. Изидор хотел уехать из России, но перешел в «Зенит», хотя его будущее в Санкт-Петербурге туманно.

Ждем ответ Сергея Семака – вполне возможно, он понимает, как встроить нестабильного француза. Пока аренда выглядит странно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович