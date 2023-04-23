7 комментариев

Рассказывает Илья Васильев.

Артем Дзюба, Сергей Пиняев и Максим Глушенков – главные звезды нового «Локомотива».

Дзюба поражает результативностью и эффективностью (6+4 в 6 турах) – выжимает максимум из моментов и слабо сыграл только против «Зенита» (1:2, но все равно создал шанс для Глушенкова). Пиняев восхищает издевательски легким дриблингом и взрывной скоростью – пока у него всего 1+0 по гол+пас, но 18-летний вингер очень полезен.

Возможно, в медийном смысле Глушенков слегка в тени, но он тоже в огромном порядке. Максим – тактический клей «Локомотива» в атаке. Во-первых, благодаря подвижности прекрасно связывает полузащитников и нападающих: открывается между линиями, много подыгрывает на флангах и самостоятельно обостряет. Во-вторых, законнектился с Дзюбой (самая результативная связка весны), исполняет стандарты и максимизирует сильные качества Пиняева (замечает рывки после стандартов у своих ворот).

Разберем влияние Глушенкова детальнее.

В начале карьеры Максим взбесил Дзюбу, но сейчас они сколотили самую грозную связку весны в РПЛ

Посмотрите на празднование гола Глушенкова в ворота «Зенита».

На этом фоне сложно поверить, что первый конфликт Глушенкова в РПЛ был именно с Дзюбой. «Крылья Советов» Миодрага Божовича в ковидный сезон-2019/20 прилетели в Санкт-Петербург в надежде уйти с последнего места.

И неплохо начали: Глушенков дважды ускользнул от Ярослава Ракицкого (в первый раз пробил рядом со штангой, во второй – попал в нее), а перед перерывом забил после подачи Антона Зиньковского. Во втором тайме «Зенит» взвинтил темп и создал несколько моментов, но победил благодаря двум пенальти и отмене гола Деяна Радоньича (судья посчитал, что Глушенков ассистировал рукой).

Мини-конфликт разгорелся перед первым пенальти: Глушенков неожиданно встал около мяча и аккуратно ковырнул газон в точке для опорной ноги.

Дзюба психанул и обматерил Глушенкова. После игры Макс отказался комментировать ситуацию, а вот Артем через месяц прошелся по наглецу в интервью: «Это был уникальный случай. Я впервые видел, чтобы парень, который буквально первый год играет в большом футболе – тем более в «Крыльях Советов», которые вылетают, – перед пенальти подошел и начал делать какие-то движения. Я думал: может, что-то колдует. Думал: ладно, промолчу. Надо было тем более сконцентрироваться, чтобы вернуться в игру, мы же проигрывали 0:1.

И тут я смотрю: он начинает вырывать газон в том месте, где ставишь опорную левую ногу. И в этот момент я просто обалдеваю. Я ему там просто высказал все, что я о нем думаю. И он с нервным смешочком сразу ушел в сторону. Там кто-то писал, что он посмеялся надо мной, но после этого я его больше на поле не слышал. Он тихо и мирно ходил. Может, это и нормально – быть таким дерзким. А с другой стороны – просто неприемлемо так себя вести».

Скорее всего, ситуация быстро забылась. Сейчас Дзюба в восторге от новой команды ( считает, что в «Локо» нет ни одного засранца ), а Глушенков недавно включил Артема в топ-5 нападающих в истории РПЛ и комплиментарно высказался об адаптации: «Он был и остается хорошим футболистом. Меня удивляла критика в адрес Артема за то, что он не забивал на сборах. Всем, кто спрашивал меня про Дзюбу, я отвечал: «Подождите». Во-первых, человек долго не играл в футбол. Во-вторых, приехал в новую команду. Ему нужно было дать время, чтобы набрать форму. Вот и результат».

Весной Дзюба и Глушенков организовали уже три гола с передач друг друга (плюс прорыв Глушенкова с «Ростовом» и угловой против «Краснодара»). Это результативная связка весны и выделяются на фоне статистики всего сезона. Лидеры «Локо» крайне эффективны: например, Промес и Соболев сделали 27 передач под удар друг другу, Малком и Вендел – 26, а Глушенков и Дзюба – всего 5.

Глушенков поучаствовал в 11 голах «Локо» весной из 16. Как именно работает связка с Дзюбой?

Глушенков входит в топ-6 результативных игроков сезона (9+7), а весной по гол+пас (4+2) уступает только Дзюбе (6+4) и Джону Кордобе (5+3). Максим потрясающе полезен, учитывая, что тренер Михаил Галактионов использовал его и десяткой, и вингером.

Влияние Глушенкова гораздо шире оформленных 4+2: быстрые решения приводят к голевым атакам, а непредсказуемость зажимает соперников в штрафной. Максим поучаствовал в 11 голах «Локо» из 16: великолепно сыграл с «Ростовом» (3:1) и «Оренбургом» (4:1), отдал победный пас Пиняеву в Грозном (1:0) и перевернул матч с «Краснодаром» (3:2).

Пока рано говорить о полноценной связке Дзюба-Глушенков – роль Максима более свободная и творческая, чем у Сердара Азмуна в «Зените». Галактионов использовал Глушенкова под разные задачи: поиск мяча между линиями против «Ростова», постоянные смещения в середину с правого фланга под «Краснодар», рывки за спину Дзюбе против «Оренбурга». Максим хорошо взаимодействует со всей атакующей группой: видит рывки Пиняева (об этом – в следующей части текста) и пользуется габаритами Дзюбы.

Против «Ростова» Глушенков часто блуждал в полуфлангах спиной к воротам, но периодически было видно, что он хочет сыграть за счет спины Дзюбы. В этом эпизоде Глушенков открылся в свободной зоне, протащил мяч и отдал проникающую передачу, рассчитывая на отыгрыш с Артемом. Но передачу перехватил Данил Глебов.

В голевой атаке Глушенков снова принял мяч между линиями: развернулся и своевременно катнул налево, хотя Дзюба уже ставил спину Виктору Мелехину. Во втором тайме «Локомотив» гораздо чаще атаковал длинными передачами, поэтому Глушенков еще активнее играл с Дзюбой. Обычно он забегал за спину или пользовался его умением сыграть в корпус, подстроился под обработку Артема (нырнул левее, а не бежал дальше в правую сторону). А против «Оренбурга» Максим переложил мяч под удобную ногу в открытую зону.

Матч с «Краснодаром» Глушенков формально провел справа, но постоянно приходил в середину и налево. Его классное движение и организовало второй гол. Здесь интересны три фазы: первая – Глушенков пришел с правого фланга на левый (это не попало на видео, но он дважды предлагал себя за спинами опорников), вторая – классное открывание и доигровка по краю Пиняева (дождался рывка Тикнизяна и адреса от Дзюбы), третья – воспользовался силовой борьбой Дзюбы после проникающей передачи.

Другая идея ярко проявилась против «Зенита» и «Оренбурга» – рывки Глушенкова за спину Дзюбе. Но условия были разными. Против чемпиона Глушенков воспользовался ошибкой Ренана: отскочил от Сантоса и вбежал в оголенную зону.

А в Оренбурге Глушенков целенаправленно находился выше при выносах Лантратова (Дзюба боролся за мячи, Глушенков ждал скидку или отскок – это помогало перевести атаку на другой край или в середину). Еще Максим ориентировался на рывки вперед, если Артем играл в глубине или на флангах.

Например, здесь два одинаковых эпизода: Глушенков отбросил Карпукасу в середину после выноса Лантратова, а в голевой атаке, начавшейся с аута, в касание отдал Дзюбе на ход.

Глушенков дважды прекрасно врывался в свободные зоны после смещений Дзюбы. В эпизоде с первым голом Артем ушел на левый фланг, а Максим стремительно ускорился после рывка Камано, отвлекшего Сивакова. В четвертой голевой атаке Глушенков воспользовался удачной игрой Дзюбы спиной к воротам: открылся на фланге и навесил в штрафную, а затем после подбора еще раз нашел Артема.

Глушенков и Пиняев – тайное оружие «Локо» в контратаках после стандартов

Но Глушенков хорош не только в паре с Дзюбой. Например, у него здорово отлажено взаимодействие с Сергеем Пиняевым. Особенно после стандартов у ворот «Локомотива».

Как правило, при стандартах соперников Пиняев остается в середине поля. Его скорость и дриблинг гарантируют остроту на пространстве и могут дополнительно выманить одного игрока из штрафной ради подстраховки. Глушенков – важная часть этого контратакующего механизма. В некоторых матчах он оставался рядом со штрафной «Локо», а в игре с «Пари НН» караулил контратаки впереди вместе с Пиняевым.

Пока «Локомотив» не реализовал ни одного отрыва после угловых соперника (только эпизод с аутом «Ростова», когда Дзюба зацепился за мяч), но эти контратаки уже очень опасны.

Здесь Глушенков подобрал мяч на выносе и убежал от Уткина: стянул на себя «Ростов» и дождался возвращения Пиняева в широкую позицию.

Против «Ахмата» Глушенков перехватил мяч на линии штрафной и в касание отдал Пиняеву: Сергей легко обыграл Ризвана Уциева и выбегал вместе с Камано, но не исполнил перевод налево.

В Нижнем Новгороде Галактионов оставлял Глушенкова в середине поля. В конце тайма все-таки удалось опасно разбежаться: Карпукас отыграл спустившемуся Глушенкову, а Максим запустил длинную передачу на Пиняева, убежавшего один на один с Артуром Нигматуллиным.

Был шанс убежать и против «Зенита». Глушенков ориентировался на подбор у входа в штрафную, но после возврата владения вовремя стартовал под передачу Карпукаса. В итоге Глушенков запустил Пиняева в прорыв, но передача оказалась слишком сильной.

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Глушенков органичен в связке с Дзюбой: использует его габариты на ограниченном пространстве и в свободных зонах, хорошо бежит за спину. Они понимают друг друга и на стандартах: Максим уже качественно подавал Дзюбе, но до опасных ударов пока не дошло.

Вторая важная опция – топовая работа в паре с Пиняевым. Сергей шикарно бежит за спину и обыгрывает 1-в-1, а Глушенков помог с организацией опасных отрывов уже в двух играх.

Так что Глушенков прекрасно адаптировался в «Локомотиве»: третий в РПЛ по результативности весной, сколотил с Дзюбой самую эффективную и забивную связку прямо сейчас и поучаствовал в 11 голах из 16.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»