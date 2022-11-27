Давайте насладимся Гризманном. Он склеивает Францию и пашет вообще везде

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Лидер ЧМ по передачам под удар.

Жиру и Мбаппе – главные французские звезды на ЧМ в Катаре. Оливье уже забил 3 гола (на турнире-2018 – 0) и превзошел Анри в топе бомбардиров сборной, а Килиан стал первым игроком в истории, забившим 8 мячей на чемпионатах мира до достижения 24 лет.

Пока Франция демонстрирует слаженный и надежный футбол, а Дидье Дешам подстраивается под лидеров. Сбалансированность была бы невозможной без фантастического Антуана Гризманна – его интеллект связывает Францию в полузащите и нападении (поиск мяча и переводы налево можно сравнить с ролью Месси для Аргентины), а самопожертвование, умение отрабатывать сзади и читать эпизоды – заявка на один из лучших перфомансов турнира.

Гризманн играет десятку, которая может быть восьмеркой и шестеркой. Антуан – лидер по передачам под удар (всего – 15, 7 – с игры) и лучший по ожидаемым ассистам (второй, если учитывать только моменты с игры), сочетающий созидание с большим объемом оборонительной работы (прессингует и регулярно садится в опорную зону).

Французы очень ценят тактический диапазон Гризманна:

• «Гризманн – полузащитник в душе. Я думаю, что самопожертвование и объем позволят ему полностью освоить позицию», – рассказал Жиру после победы над Австралией;

• «Он играет в необычном амплуа: ему нравится касаться мяча, но он прилагает много усилий и без него», – проанализировал Льорис;

• «Антуан в хорошей форме: он использует много пространства, защищается и заставляет других играть», – добавил Варан;

• «С ним очень легко играть: он постоянно между линиями, мне остается лишь его найти», – объяснил Тчуамени;

• «Антуан балансирует атакующую тройку», – подытожил Дешам.

Дешам еще в 2019-м сказал, что из Антуана выйдет очень хороший опорный полузащитник. Во время Евро-2021 Дидье расширил мысль: «Он креативный игрок, но у него замечательный дух самопожертвования – он прилагает много усилий в защите, иногда даже слишком. Но это важно для него и баланса в коллективе, потому что не мешает эффективности впереди».

ЧМ в Катаре становится логичным продолжением этой теории – на короткой дистанции работоспособность Антуана уникальна, если учитывать потери Канте, Погба, Нкунку и Бензема.

«Я прошу Гризманна о разных вещах. Он будет забивать меньше голов, но Антуан настолько полезен и умен, что сбалансирует нашу атакующую группу. Я бы мог поставить его на правый фланг вместо Дембеле, но это не то место, где он будет наиболее полезен», – сказал Дешам после победы над Данией.

Гризманн связывает полузащиту и нападение: ищет мяч между линиями, грамотно переводит на фланги и классно бежит за спину

На этом чемпионате мира Гризманн уже побил рекорд Франции по передачам под удар за один турнир в XXI веке (отдал 15), хотя сыграл всего три матча в основе плюс вышел на замену в ничего не решающей встрече с Тунисом. Часть опасных моментов пришла со стандартов, но Антуан в порядке и в открытой игре – один из лучших по созданию ситуаций для ударов и ожидаемой опасности.

Гризманн впечатляет максимальным объемом: формально действует чуть правее (Рабьо – левее), но часто ищет мяч между линиями или приходит для комбинаций на левый фланг.

Левый фланг Франции используется для комбинаций и мощи Мбаппе, тогда как справа создаются изоляции под дриблинг и подачи Дембеле. Гризманн классно видит ситуации, когда пора перевести на левый фланг. При отсутствии продвижения он может спуститься в глубину, чтобы самостоятельно найти Тео или Килиана – классно реагирует, когда Эрнандес изолирован в широкой позиции, а у Мбаппе есть шанс разобраться на скорости 1-в-1.

Гризманн помогает проникающими передачами в позиционных атаках. Он отрезает соперников из глубины и открывается на мини-пространствах, что позволяет раскачивать оборону через быстрые перепасовки – передачи не всегда проходят, но это помогает закрепиться в полуфлангах и запереть соперника в штрафной.

Важная деталь – игра без мяча. Гризманн сочетает несколько приемов. Во-первых, умеет выманивать соперников. Антуан понимает, когда при плотной обороне можно сделать шаг, чтобы увести за собой защитника.

Во-вторых, он сам прекрасно врывается за спину – так он мог ассистировать на Мбаппе против Австралии и чуть не забил Дании.

Гризманн хорошо чувствует свободные зоны для обострения – в матче с Данией он идеально открылся под Комана, стянувшего на себя основное внимание (так он ассистировал Мбаппе на победный гол), а против Польши воспользовался полупозициями вингера и крайнего защитника.

Еще деталь – в матче против Польши он часто оказывался в паре с Жиру при атаках на левом фланге. В первом эпизоде классно открылся вместе с Оливье, а в голевой атаке дополнительно загрузил левого защитника Берешиньского, что оставило Глика (при странном шаге вперед) и Кивера без подстраховки (именно в это пространство и катнул Мбаппе).

Гризманн полезен в давлении (может в одиночку запрессинговать группу игроков) и закрыл Эриксена с Крыховяком

Антуан – один из лидеров сборной Франции по пробегу. Объем частично связан с ролью Мбаппе: Килиан может спокойно забивать на оборону, поэтому нагрузку распределяют центральные полузащитники.

Дешам обороняется через два алгоритма: первый – перекрытая середина, где Гризманн активно участвует в распределении игроков и прессинге, второй – перемещения полузащитников при фланговых атаках (когда соперники включаются слева, к Тео приходит Рабьо, Тчуамени следует по цепочке, за ними двигается и Гризманн – об этом в следующем пункте).

Дисциплинированность Гризманна очень важна. Во-первых, он реально ответственно закрывает игроков. В матчах против Дании и Польши Антуан много играл по Эриксену и Крыховяку. Это давало несколько эффектов:

• он мешал быстрому началу атак и часто загонял полузащитников в удобные для Франции условия – например, на фланг, где уже встречали партнеры;

• умело накрывал варианты для средних передач (вынуждал играть длиннее и отдавать в борьбу).

Во-вторых, Антуан синхронизирует давление – еще один атакующий инструмент Франции. В матче против Австралии Антуан поддавил Ирвайна, направив движение на фланг, где включились Рабьо и Мбаппе – так стартовала вторая голевая атака.

С Польшей Гризманн поучаствовал в паре эпизодов, где прессинг запустил подходы к воротам. Здесь основной герой – Тчуамени, но Антуан поддержал его движением – Дембеле подобрал мяч и пробил по воротам. В другом эпизоде он поддавил Крыховяка, что вынудило Кивера отдавать на фланг, где ошибся Франковски – Антуан подобрал мяч и выкатил на Дембеле (Усман прострелил, но Жиру не попал в пустые ворота).

Отдельно важна индивидуальная энергетика – несколько моментов он зарешал в одиночку. В этом эпизоде отобрал мяч после ошибки Дембеле и Кунде: сначала выскочил на Дамсгора, прочитал, куда он побежит, а затем успешно подкатился.

Здесь интенсивно прошелся по Хейбьергу (вынудил некачественно отдать на фланг) и Кристенсену (отобрал мяч) – так началась контратака с ударом Мбаппе.

Против Польши шикарно перестроился после атакующего захода в левый полуфланг и заблокировал быстрый переход: вынудил Кивера покатить вратарю, а затем переключился на Шченсного – Войчех вынес на фланг, где поляка встретил Тео Эрнандес.

Гризманн выжигал опорную зону (все ради Мбаппе), его глубокая позиция запускает опасные контратаки

Дешам разрешает Мбаппе не обороняться. Конечно, эпизодически Килиан спускается в глубину, но гораздо чаще Франция защищается без него. Обычно за суперзвезду отрабатывает Рабьо, а страхует Тчуамени. Эпизодически за ними опускается и Гризманн, но он становится опорником и на длительной дистанции – так Франция переходит на 4-4-2 при обороне. Это помогает Мбаппе экономить силы и готовиться к новым рывкам – благодаря сохраненным силам Килиан разрывает после 65-й минуты (4+1 по «гол+пас»).

В таких эпизодах Гризманн дорабатывает до конца – против Дании и Польши он неоднократно оказывался перед центральными защитниками. В этом эпизоде поляки все же отыграли Рабьо и Тчуамени, но Антуан сначала проконтролировал потенциальную передачу на Шиманьского, а затем выбил в мяч подкате при второй волне.

Здесь он опередил Крыховяка и не позволил нанести удар из убойной позиции.

Доходило даже до того, что Гризманн страховал центральных защитников: Упамекано выбросился за Левандовским, а Антуан оказался ближайшим игроком к свободной зоне – занял позицию и дождался конца эпизода.

Начало победной голевой атаки – шикарная доработка Антуана. Изначально он вообще оборонялся на чужой половине, но затем сел в линию к полузащитникам, доработал до штрафной и подстраховал Упамекано и Варана, которые боролись против Левандовского и Милика – с этого выноса и стартовал гол Мбаппе.

Подобные ситуации нельзя назвать новыми – на этом ЧМ глубокая позиция Гризманна при обороне стабильно способствует опасным атакам. Подбор у штрафной против Дании запустил опаснейшую атаку, которую прервал Кристенсен (пришлось сфолить на Мбаппе), давление на Эриксена спровоцировало начало первой голевой атаки, а Глик спас от опасного прострела (Гризманн разогнал из глубины и сам из штрафной выкатывал на Мбаппе).

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Гризманн балансирует атакующую тройку: он является связующим звеном между нападением и полузащитой, хорошо вписался в движение на флангах и много работает без мяча (ищет его между линиями и врывается за спины). Да, он не так результативен, как Мбаппе (5+2) и Жиру (3+0), зато невероятно полезен во всех фазах игры. Антуан оформил 0+1, но часть действий стала определяющими в голах сборной Франции:

• начал прессинг против сборной Австралии в победной голевой атаке (4:1);

• прервал забег Эриксена по левому флангу и поборолся за спорный мяч перед началом первой голевой атаки (2:1);

• ассистировал Мбаппе на победный гол с Данией (2:1);

• вынес на Жиру в победной голевой атаке против Польши (3:1).

После травм Погба и Канте Гризманн взял часть функций себе – дирижирует атаками и постоянно обороняется. Его гибкость и интеллект позволяют Дешаму адаптироваться под Мбаппе, благодаря чему Франция уже в четвертьфинале.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine, Paul Childs; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths