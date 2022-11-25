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Второй тайм Бразилии – мощь. А в первом Сербия нейтрализовала Тите

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Вопросы к ролям крайних защитников.

Бразилия с запасом обыграла Сербию. Но первый тайм был прагматичным в обе стороны: Сербия придумала интересный план по нейтрализации (не совсем автобус), а Бразилия постепенно наращивала давление, но при этом была очень стерильной. 

В первом тайме команда Тите нанесла всего 4 удара ценностью 0,3 xG (во всех первых таймах в других играх создано больше ожидаемых голов) – это частичное доказательство неплохого оборонительного плана Драгана Стойковича и пассивного начала бразильцев (возможно, связано с ролью крайних защитников, которые из-за разных задач не поднимались в атаку). Второй тайм получился интенсивнее в исполнении Бразилии: мы увидели больше проникающих передач и подыгрыш, прессинг не только на флангах, быстрые переходы и остроту от Винисиуса.

Данные – Opta

Тите выбрал гибридный вариант. Формально схема ближе к 4-2-3-1, которые трансформировались в 4-4-2 при обороне и прессинге, и к 3-2-5 и 4-2-4 в нападении. В некоторых атаках Алекс Сандро оставался с Маркиньосом и Тиаго Силвой, Данило перемещался в опорную зону, в других – Неймар связывал пару опорников, Винисиуса, Ришарлисона и Рафинью.

Схема Сербии тоже максимально подвижна. Команда Драговича оборонялась в 5-2-3, которые часто перетекали в 5-4-1 (было и 5-3-2), тогда как при владении регулярно переходила на четверку защитников. 

Первый тайм: Сербия нейтрализует прессингом и компактным блоком, а Бразилии мешала гибридная схема

В стартовые 45 минут Бразилия владела территориальным преимуществом, но контроль был стерильным: практически не проникала в штрафную (10 действий с мячом), больше играла в средней трети (190-134 – передачи в центре, 86-51 – передачи на финальной трети) и нанесла всего 2 удара из штрафной (1 заблокировали).

Атакующая статистика в первом тайме

Сербия с первых минут занималась нейтрализацией. Во-первых, команда оказывала давление на разыгрывающих защитников. Во-вторых, ориентировалась на определенные зоны – в первую очередь Сербию интересовали фланги и закрытая середина. Эффект достигался с помощью высоких позиций латералей – Зивкович и Младенович выдвигались на Алекса Сандро и Данило при приеме мяча, Милинкович-Савич подбирал Каземиро, а Гудель и Лукич играли чуть глубже. В первые 10 минут Сербия хорошо включалась на чужой половине и компактно оборонялась на своей – Бразилия сделала всего одно касание в чужой штрафной.

Особенно агрессия чувствовалась на флангах: латерали и крайние центральные защитники очень плотно играли: Миленкович мог доигрывать с Винисиусом до упора или же на фланг приходил Лукич (мог страховать фланговые выдвижения) – это тормозило начало атак и не позволяло проводить контрвыпады (один эпизод закончился прострелом, но глобально это связывало игру).

В позиционной атаке Бразилия использовала 4-2-4 и 3-2-5, но Сербия была готова к разным вариантам. Полноценная аргументация в пользу автобуса – серьезное упрощение, так как план Сербии накладывался на вопросы к Бразилии. 

Например, удивило расположение крайних защитников. Оно было стерильным (минимум касаний в финальной трети): зачастую Бразилии не хватало ширины (и дополнительных адресатов на чужой трети), тогда как сербы разбирали нападающих, позволяли себе выбрасываться за Неймаром, создавали плотность на флангах с помощью Тадича и Милинковича-Савича – по сути, изоляций для дриблинга Рафиньи и Винисиуса вообще не было (численно проигрывали соперникам), а Неймара намеренно выжимали подальше от штрафной.

Карта касаний Алекса Сандро и Данило в первом тайме, ворота Сербии справа

Частично проблемы Бразилии по доставке мяча в штрафную прослеживаются через дальние удары: в моменте с ударом Каземиро южноамериканцам было сложно разыграть через середину (3-в-4, хотя справа был вариант с Данило), слева Винисиус против двоих, Ришарлисон тоже один с двойкой на плечах и только Рафинья остался 1-в-1.

Как итог – Сербия по большей части нейтрализовала Бразилию. Прессинг в начале игры тормозил начало атак, плотная игра по Винисиусу и Неймару мешала развитию и комбинациям справа (плюс не позволяли регулярно обыгрывать 1-в-1), а компактный блок накладывался на стерильное владение и отказ от крайних защитников впереди.

При этом Бразилия все равно имела полумоменты. Во-первых, удалось пару раз растащить оборону и ворваться в штрафную (проникающие передачи от Силвы и Каземиро, комбинация с ударом Рафиньи), во-вторых, Бразилия дважды выбегала в острые контратаки: первая закончилась прострелом в начале матча, вторая – заблокированным ударом Винисиуса из штрафной.

Второй тайм: много проникающих передач и свобода Винисиуса 

Бразилия улучшила несколько ключевых аспектов. Апгрейд заключался в ускорении продвижения и агрессии в давлении. Второй тайм южноамериканцы провели гораздо мощнее:

• выход Рафиньи 1-на-1 после удачного прессинга в первые секунды второго тайма;

• попытка Неймара после прострела Винисиуса;

• попадание Алекса Сандро в штангу ударом из-за штрафной;

• гол Ришарлисона после удара Винисиуса;

• неудавшийся выход Винисиуса (споткнулся);

• суперудар Ришарлисона;

• перекладина Каземиро.

Карта ударов во втором тайме

Важная деталь – регулярные проникающие передачи и нацеленность на подыгрыш. Здесь отмечаем включения Неймара, Ришарлисона и Пакета около штрафной. Они несколько раз ставили спину и считывали движение партнеров – это не привело к топ-моментам, но усилило связь между атакующей четверкой и полузащитниками. Это привело к первому голу: Неймара нашли в штрафной, а затем он классно развернулся после короткого паса Каземиро. Эта атака сильно отличалась от первого тайма, так как бразильская десятка получил мяч не в глубине, а в удобной позиции для перепаса, дриблинга или удара.

Другой момент – пространство для подключений Винисиуса. В трех эпизодах он становился адресатом быстрых переводов: Силва перевел на вингера после отбора – нападающий разогнался и ворвался в штрафную, после чего навесил, затем Алекс Сандро подключил Винисиуса – у него было пространство для прострела (Неймар не попал в створ), затем он идеально замкнул дриблинг Неймара (пробил по воротам, Ришарлисон воспользовался отскоком), после чего ассистировал Ришарлисону.

Общий момент эпизодов – пространство, которое получил Винисиус. Это банальная причина, но Бразилия быстрее обращалась с мячом, хотя все еще спотыкалась в опорной зоне Сербии. При этом очень важно, что часть моментов возникла после быстрых переводов (латераль заужал в середине и переключался по ходу эпизода) – нечто похожее сопровождало полумомент Вини в конце первого тайма, когда он был близок к выходу 1-на-1.

За чем еще следить в Бразилии и Сербии на ЧМ?

1. Готовность Бразилии прессинговать. В первом тайме команда Тите поджимала Сербию, но практически не мешала разыгрывать в середине (количественно проигрывали), зато включалась на флангах – 4-4-2 смотрелись очень надежно. Во втором концепция стала агрессивнее и мы увидели более плотную игру около чужой штрафной, на аутах и в контрпрессинге (отбор Тиаго спровоцировал первый гол).

2. Использование крайних защитников. В 3-2-5 и 4-2-4 Бразилии реально не хватало насыщения штрафной – вингеры располагались широко, а линии часто оставались отрезанными (полузащитники были далеко, с Сандро и Данило было нереально отыграться), из-за чего команда напоминала два разделенных блока. Во втором тайме Тите наладил ситуацию с помощью проникающих передач, интеллекта Неймара, активности Винисиуса и переводов, но подобная изоляция атакующей группы усложнит позиционные атаки против еще одной организованной команды.

3. Выход Сербии из обороны в атаку. Команда Драговича тоже интересно смотрелась на мяче: переходила на четверку защитников, отправляла латералей вперед (единственный удар в первом тайме – навес Зивковича на Младеновича), удерживала мяч в середине. Возможно, против Швейцарии и Камеруна мы увидим более эффективную игру на мяче: в первом тайме команда Якина не очень хорошо оборонялась на пространстве, а африканцы вообще не настаивали на владении.

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Бразилия – Сербия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
24 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 62 Ришарлисон, 2:0 – 73 Ришарлисон.
БразилияАлиссон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 75), Неймар (Антони, 80), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87), Винисиус Жуниор (Родриго, 76).
СербияМилинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 57), Милинкович-Савич, Лукич (Лазович, 66), Живкович (Радонич, 57), Тадич, Митрович (Максимович, 83).
Предупреждения:
Павлович (7), Гудель (49), Лукич (64).

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

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