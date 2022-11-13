Кажется, «Динамо» выздоравливает: Йоканович возвращает прессинг и владение, его замены принесли уже 7 голов

Но важно учитывать уровень соперников.

«Динамо» противоречиво вошло в новый сезон.

Славиша Йоканович обещал продолжение философии Сандро Шварца, но практически сразу заиграл в прагматизм. Изначально оборонительный стиль способствовал хорошим результатам: после восьмого тура «Динамо» отставало от лидирующего «Зенита» всего 4 очка и шло в топ-5 по пропущенным голам.

В девятом туре ситуация изменилась: сначала над «Динамо» доминировал «Сочи» (1:2), «Зенит» без особых проблем разобрался в Москве (0:2), затем бело-голубые невзрачно сыграли с «Ахматом» (1:2, с 62-й минуты играли в большинстве). Параллельно на восприятие команды и Йокановича повлиял провал в Кубке: «Оренбург» в меньшинстве ушел с 0:2 и выиграл в серии пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).

«Я в команде четыре месяца, а для ее строительства нужно время. Изначально не предполагалось, что команду покинет так много игроков. Некоторые футболисты провели с нами предсезонку и даже начали сезон, а потом уехали. Мы неплохо стартовали, провели восемь матчей без поражений. При этом в команду начали вливаться новички. Им потребовалось время для адаптации не только к нашей игре, но и к жизни в новой стране», – анализировал сложный отрезок Йоканович.

Ужасный отрезок спровоцировал слухи о потенциальном увольнении серба. Но постепенно тренер выправил ситуацию: ЦСКА был лучше по игре, но благодаря заменам Славиша мог победить (1:1, Грулев попал в перекладину, Тюкавин не реализовал выход один на один), перевернул ужасный матч с «Оренбургом» (3:2), разобрался с «Локомотивом» (3:1) и «Химками» (6:1), а затем провел хорошую игру против «Ростова», но уступил из-за стопроцентной реализации соперника (1:2).

На этом отрезке «Динамо» в топ-5 по очкам, делит первое место со «Спартаком» по забитым голам (14), четвертое по xG с учетом пенальти и десятое по качеству моментов соперников (43% допущенного xG пришлось на ЦСКА).

Эволюция «Динамо» последних туров прослеживается через интервью Арсена Захаряна в «Коммент. Шоу»: «Даже сейчас мы пытались играть во владение, но особо не получилось, поэтому вернулись к старой схеме с прессингом, давлением постоянным – это наши сильные качества и на них нужно играть. Мы можем играть в контроль, но это не получается так хорошо, как игра в прессинг, давление, контрпрессинг – мне кажется это приносит нам больше результата. Сейчас он [Йоканович] на это сильно давит и постоянно во время матчей кричит про прессинг. Думаю, он нашел баланс между своим футболом и нашим, пошел результат».

Стиль «Динамо» действительно меняется. Команда Йокановича на двенадцатом месте по владению (46,4%), но в последних играх контролировала мяч чаще: 55% с тонущим «Локомотивом», 56% против «Химок» (команда Гогниева – шестая в РПЛ по контролю), 53% на выезде в Ростове (Карпин – пятый по владению).

Проявился и тренд на прессинг. С ЦСКА и «Оренбургом» «Динамо» действовало осторожно, но затем стиль изменился. С одной стороны, уровень «Локомотива» и «Химок» крайне сомнителен, но интенсивность давления сильно повысилась (5,87 и 5,03 PPDA) по сравнению с играми против аутсайдеров в начале сезона (11,78 PPDA с «Торпедо», 16,91 – против «Факела», 17,6 – в Нижнем Новгороде).

«Динамо» позволяло «Ростову» контролировать мяч около ворот (интенсивность снизилась до 16 PPDA), но матч оказался близок к идеальным отрезкам прошлого сезона: бело-голубые прикрывали середину, агрессивно атаковали края (неоднократно крайние защитники включались по Чернову и Сильянову), неоднократно поднимались к чужой штрафной и мешали Песьякову. «Динамо» организовало несколько атак после прессинга и отборов на двух половинах, лидировало 14:0 по ударам до гола Щетинина и создало несколько явных моментов (удары Макарова из штрафной в начале второго тайма).

После разгрома «Химок» Йоканович рассказал и о другой важной детали: «Мы выпустили Тюкавина, Гладышева и Грулева, после чего начали создавать моменты и забили еще три гола. Очень рад, что в последнее время у нас здорово работают замены, чего не было в начале сезона. Это очень важно для нас».

«Динамо» постепенно выходит из кризиса.

Во-первых, завершается адаптация новичков, которые приехали к осени: Эли Даса мощно участвует в построении атак, а Муми Нгамале наконец забил и становится полезнее впереди.

Во-вторых, команда стала ближе к коннекту с Йокановичем – да, «Динамо» играло с более слабыми соперниками, но постепенно возвращается к привычному стилю и приобретает новые черты (голевые атаки в стиле матча с «Оренбургом» и подобные перегрузы становятся классикой).

В-третьих, Йоканович грамотно использует замены. Бело-голубые организовали 7 голов после выхода на замену – это 22,5% мячей в сезоне и 46% от осенней результативности.

Впереди дерби против ЦСКА. Несмотря на спад, команда Федотова все еще фаворит, но перед заключительным туром года «Динамо» смотрится более цельно, чем перед октябрьским матчем.

Фото: fcdm.ru