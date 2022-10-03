Смелость Карпина против «Зенита» – с розыгрышами через Песьякова. Как это работало?

Еще хвалим рывки Кузяева.

1. Сергей Семак сделал несколько изменений после поражения от «Спартака» в Кубке России (0:3): Михаил Кержаков вернулся в состав, Деян Ловрен вышел вместо Дмитрия Чистякова, Вильмар Барриос восстановился после трансатлантического перелета (вернул Дугласа Сантоса на фланг и посадил на скамейку Данила Кругового), Клаудиньо вытеснил Мантуана, Матео Кассьерра стартовал вместо Ивана Сергеева.

Одна из главных интриг в «Зените» при здоровых лидерах – как вместе расположить Мостового, Кузяева и Клаудиньо. Андрей и Клауд – конкуренты за место на фланге (однако выполняют разные задачи), а Далер и бразилец – опции в треугольнике с Барриосом и Венделом. Их можно варьировать в зависимости от задач и физического состояния – скорее всего, вчера сказались выход Кузяева против «Спартака» и необходимость набора формы Клаудиньо.

2. Перед «Зенитом» Валерий Карпин рассказал о тяжелой дороге в Грозный и Санкт-Петербург – из-за логистических проблем «Ростову» максимально сложно добирается на выездные матчи. В Кубке с «Ахматом» тренерский штаб провел объемную ротацию – из стопроцентно основных с первых минут вышли только Сергей Песьяков, Александр Сильянов и Даниил Уткин.

«Ростов» сохранил гибкие 4-3-3 с подвижными ролями, а состав практически не отличался от матча с «Крыльями» (2:1) до паузы на сборные (единственная замена – Кирилл Щетинин вместо Алексея Миронова).

3. Послематчевая статистика и ход матча оставили противоречивые впечатления. С одной стороны, «Зенит» ожидаемо и заслуженно победил (перебил «Ростов» по xG и голевым моментам, чаще владел мячом), с другой – стиль Карпина сильно влиял на игру. Гости прессинговали, разыгрывали от ворот (помогала радикальная роль Песьякова) и закончили первый тайм с большим владением (только «Ахмат» контролировал мяч больше «Зенита», тогда петербуржцы весь второй тайм провели в меньшинстве), но угроза исходила чаще от хозяев.

Во втором тайме «Зенит» перехватил инициативу, а замены сделали игру более цельной – «Ростову» было гораздо сложнее меняться, но шансы все равно были из-за ошибок хозяев в прессинге или у своих ворот.

4. Активные розыгрыши от ворот с участием Песьякова – самая интересная и смелая подстройка «Ростова». Sports.ru уже рассказывал, что в этом сезоне вратари начинают атаки и влияют на свои команды. Сергей относится к типу вратарей, которые не только постоянно играют ногами и подчищают за защитниками, но и влияют на командную структуру – Песьяков становится третьим разыгрывающим вместо Глебова (Данил отправляется в полузащиту) или начинает в паре с ним (центральные защитники располагаются шире).

«Мы готовились к выходам «Ростова» через короткий пас. У нас было два варианта, когда мы должны были встречать в высоком блоке, – рассказал Семак. – В первом тайме не все получалось, что хотели, во втором гораздо лучше. Что касается Песьякова, его умение играть ногами Валерий Георгиевич использует полностью. Он прекрасно играет ногами, практически без риска. Ошибок очень мало».

Замысел «Ростова» состоял в быстрых переходах (об эффективности – в шестом и восьмом пунктах). Во-первых, Песьяков активно начинал атаки короткими разрезающими передачами (второй в «Ростове» по количеству пасов, пятый с учетом зенитовцев). Во-вторых, им способствовали половинчатые роли полузащитников в 4-3-3 – Клаудиньо и Вендел не всегда играли персонально (часто оставались в полуфлангах, ожидая забросы на крайних защитников). В-третьих, систему Карпина тяжело персоналить – очень много передвижений от атакующей тройки, нужно учитывать сложную роль Глебова и высокие позиции крайних защитников.

Например, в этом эпизоде Песьяков не испугался отдать под Уткина и Глебова, которые находились практически под прямым прессингом Вендела и Клаудиньо, но полузащитники подстроились и через пас продвинули мяч.

Здесь более долгий и проработанный пример выхода со своей половины. Сначала Песьяков отрезал тройку прессингующих, а Щетинин воспользовался секундами на разворот и перевод на свободный фланг. Выход через Сильянова не удался – его накрыл Мостовой, поэтому «Ростов» запустил следующую фазу.

Осипенко отрезал Малкома, который тоже находился в полупозиции. Она вызвана тем, что он должен и прессинговать защитника, и ориентироваться на пространство за спиной. В итоге перед Черновым открылась свободная зона, которая частично связана с Полозом – Караваев не выдвинулся к защитнику из-за Дмитрия (когда «Зенит» успевал перестраиваться, Вячеслав атаковал Чернова).

5. Следующий вариант для выхода – создание четверки для владения. Глебов и Песьяков располагались рядом на одной линии, а чуть шире – Осипенко и Мелехин.

Структура менялась, но суть розыгрышей сохранялась – «Ростов» искал свободные фланги или варианты в середине. Главным плеймейкером оставался Песьяков (отдавал очень смелые передачи – не каждый полевой даже на чужой половине решится на подобное продвижение).

Дополнительный скилл Песьякова – оценка ситуации. Практически не было моментов, когда Сергей отдавал передачи под уже состоявшееся давление (пасовал, если у партнера метр-два в запасе). Поэтому периодически использовал лонгболлы.

6. Идеи и вариативность от «Ростова» – класс, но эффективность – не менее важный момент.

Установки точно оказали влияние на стиль – «Ростов» стал первой командой, кто на дистанции всего тайма переиграл «Зенит» по владению в равных составах (55,8%-44,2%). Эффективность владения спорная: команда Карпина чаще владела мячом на своей трети (135-42 – количество пасов) и в середине (116-113), но проиграла по передачам в финальной трети (43-80).

«Ростов» создал несколько подходов, но с системностью были проблемы – действий в финальной трети и касаний в штрафной практически не было.

1 – действия «Ростова» с мячом в первые 12 минут, 2 – действия с 12-й по 24-ю минуту, 3 – с 24-й по 36-ю, 4 – с 36-й до конца первого тайма, ворота «Зенита» – слева

К 4-3-3 «Ростова» «Зенит» подготовил классический прессинг, направляя атаки на фланги. К более сложной структуре с Песьяковым и Глебовым была другая идея – постепенное окружение владения, чтобы тоже захлопнуть ловушку на краях или принудить к выносу. Обычно Малком и Мостовой выдвигались на мяч при владении пары разыгрывающих (мог включиться и Кассьерра), ближайшего полузащитника забирал Клаудиньо или Вендел – еще игроки менялись внутри этой структуры. Система работала средне: в одном из эпизодов Малком практически отобрал мяч у Песьякова, в другом – команда запрессинговала Мелешина, но были и качественные выходы с полумоментом Байрамяна (Родригао лишил его мяча).

Ключевым фактором стала агрессия центральных защитников. «Ростов» удерживал мяч на своей половине, но Сантос, Родригао, Ловрен и Караваев провели мощный матч в высокой линии. Центрдэфы классно переключались между атакой «Ростова», а крайние защитники ориентировались между переходом на ситуативную тройку (заужали позицию относительно Ловрена и Родригао) и выбрасывались в прессинг (подчищали за Мостовым и Малкомом) – это нивелировало подвижность и усложняло рывки в глубину.

Главный герой – Ловрен. Эта игра – зеркало его карьеры в «Зените». Хорват классно выбрасывался за Комличенко и Полозом (проделал почти безошибочную агрессивную работу), но все равно привез несколько моментов (спорный эпизод с пенальти, неудачная борьба с Комличенко при голе и выходе 1 на 1 в первом тайме, странный сброс на Кержакова).

7. Другая атакующая деталь «Ростова» – шикарные диагонали Осипенко направо. При обороне «Зенит» ориентировался на мяч – если гости атаковали слева, группировался на фланге Караваева, а на противоположном краю возникали зоны.

Гостям не хватало класса при владении. Выходя из прессинга, они не разбирались 1-в-1 с зенитовцами, а против компактного блока было сложно – защитники и Барриос многое подчищали. Но переводы создавали интересные ситуации. Например, первый шанс «Ростова» – диагональ направо с падением Сантоса (Клаудиньо не догнал Щетинина).

Гол Байрамяна из офсайда – еще одно топ-взаимодействие Осипенко и Сильянова.

Почти единственный работающий вариант против фланговой обороны «Зенита» – подобные переводы Осипенко. После выхода из-под прессинга «Ростов» часто останавливался по краям и отдавал назад или лишался мяча, но Максим помогал подходить к штрафной (в этом эпизоде Родригао заблокировал Комличенко).

«Ростов» забил в начале второго тайма – тоже после атаки справа (Осипенко поучаствовал, но более простой передачей).

8. «Достаточно непростая игра. В первом тайме у нас, с точки зрения самой игры и качества, не все получалось, моментов было достаточно, но они больше были в переходах после отборов. Давали сопернику контролировать мяч. Во втором тайме сыграли гораздо лучше, более активно. И контроль лучше, и моментов было гораздо больше и после прессинга, и в позиционных атаках», – анализировал Семак.

В первом тайме «Зенит» создавал моменты после отборов и перехватов (удар Вендела, гол Малкома, шанс Мостового в конце), вылетал в быстрые атаки (момент Вендела с ударом из штрафной), но много играл без мяча. «Ростов» создал меньше, но подходов могло быть больше (удар Щетинина, Дуглас опередил Комличенко в штрафной, Комличенко выиграл единоборство у Ловрена, Родригао прервал опасный выход, после которого хозяева убежали в топовую контратаку).

В итоге преимущество «Зенита» закономерно: команда Семака не позволила создавать моменты после коротких розыгрышей и могла наказывать за ошибки, но у «Ростова» были шансы на реализацию своей тактики.

9. Второй тайм начался с замены Кассьерры на Сергеева: «У нас Ваня в прессинге гораздо хитрее, объемнее, нежели Матео. Он лучше и больше понимает ту стратегию и требования, которые у нас есть. Ваня гораздо более активный в прессинге, более объемный игрок, и чтобы не дать сопернику долго контролировать мяч, мы для этого компонента выпустили Сергеева и Кузяева – двух футболистов с большим объемом, которые хорошо играют в прессинге».

В начале тайма Сергеев играл достаточно жестко по Песьякову – он прессинговал его до упора, а в одном из эпизодов за 17 секунд поддавил вратаря, Осипенко (дважды) и Уткина – это привело к перехвату Караваева и выносу Даниила.

10. Во второй тайме «Зенит» забрал владение (64,1%-35,9%) и продолжил лидировать по ударам (8-4). Очевидно, что на контроль повлиял пропущенный гол, но, по словам Семака, замены были направлены на качество прессинга и владения – «Зенит» и при 1:0 планировал перехват инициативы. Карпин сказал, что игра до замен ему понравилась. Кажется, что это справедливый тезис. «Ростов» ошибался, но навязывал свой стиль, а «Зенит» периодически сам привозил моменты (снова привет Ловрену).

Давление практически полностью снизило активность Песьякова, хотя при этом Карпин после матча сказал, что вратарь не выходил из-за отсутствия прессинга «Зенита». Плюс прозвучал странный тезис: «Зачем ему выходить далеко во втором тайме, если мяч и так у нас. В первом тайме да, был такой план на игру. Мы его реализовали прилично. Да, были ошибки, где-то не хватало мастерства. Но до замен мне вообще все нравилось».

Песьяков действительно был вовлечен гораздо слабее – во втором тайме он играл гораздо ниже (всего 6 касаний за штрафной плюс внутри нее тоже играл ниже). Снижение активности произошло из-за косвенных причин: в некоторых эпизодах «Зенит» акцентировано давил на вратаря (хотя такое случалось и в первом тайме), хозяева перехватили инициативу, а у «Ростова» не так много возможностей усилить игру. Возможно, еще дело в успешности розыгрышей – игра с тройкой была безопаснее, чем с четверкой («Зенит» неплохо ее окружал плюс получал 3-в-2 в средней линии, что упрощало жизнь Барриосу).

Верхняя картинка – касания Песьякова в первом тайме, нижняя – касания во втором

11. Кузяев – один из героев победы «Зенита». Далер среди лучших в лиге по рывкам в свободные зоны. Так он выходит на ударные позиции и освобождает пространство партнерам. Например, он классно забежал в штрафную против «Урала» (Малком добил после его удара), с «Оренбургом» умно подключился и ассистировал Сергееву.

Выход Кузяева изменил атакующую структуру – Далер врывался на линию штрафной слева и справа, периодически располагался в паре с Сергеевым. В некоторых эпизодах это освобождало зону для подключений Малкома – он чаще оказывался в середине.

Кузяев косвенно поучаствовал во второй голевой атаке. Он не коснулся мяча, но его рывок чуть изменил позицию Осипенко – в итоге Сильянов и Мелехин ошиблись при забросе Караваева.

Через пару минут Кузяев опасно прострелил на Сергеева.

В этих эпизодах он открывался под передачи из глубины (во втором случае работал вместе с Сергеевым – Иван пытался скинуть на Далера) – оба раза он стартовал чуть правее и показывал, что готов к рывку.

«Хочу отметить отличный пас Малкома. У нас уже сыгранная связка – я забегаю, и он дает мне на ход. Он действительно классный дал пас», – проанализировал гол Кузяев.

12. Малком – лучший игрок матча. Бразилец разрывает лигу (7+5, уступает только Промесу с 9+4), второй по атакующему вкладу и коротким передачам под удар (лучше только Квинси), шестой по непрямому вкладу без учета ударов и ключевых передач. Вчера Малком выдал топовую игру и оформил 1+1. Бразилец сделал 7 передач под удар – остальные партнеры в сумме сделали 9 ключевых пасов.

13. «Зенит» банально сильнее и обладает большим ресурсом. Это не отменяет подготовки Семака (прессинг не всегда работал, но защитники гасили атаки «Ростова»), реакции на ход матча (выход Сергеева и Кузяева освежил нападение) и спокойной концовки после гола Кузяева.

Банде Карпина – огромный респект. ЦСКА приехал в Санкт-Петербург обороняться (первый тайм – провал, но затем ожили благодаря Карраскалю), игра «Локо» – позор, «Спартак» и «Динамо» были по делу переиграны. «Ростов» навязал смелый и интересный стиль – он работал в две стороны, но первый тайм складывался для «Зенита» сложнее (не получился контроль).

У «Ростова» сжатый ресурс: молодые напарники для Осипенко, нет вингеров для успешной игры 1-в-1, Щетинин и Миронов – перспективные, но не такие созревшие как Уткин и Глебов. В команде есть очевидные проблемы на чужой трети («Ростов» – четырнадцатый по xG с игры, десятый по ударам), но Карпин ищет новые тактические ходы (розыгрыши от Песьякова, роли Уткина и Глебова, подвижность атакующей тройки) и развивает молодежь.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин