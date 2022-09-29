«Зенит» (и «Пари НН») – проверка тактического хамелеона Абаскаля. Идеи будут важнее результата

Шанс показать, что «Спартак» управляем и готов к разнообразию или совершенствованию старых принципов.

Встречи Гильермо Абаскаля с «Зенитом» – тактические индикаторы развития «Спартака» этого сезона. Возможно, Кубок России не самый показательный турнир, но яркая вывеска может отразить идеи тренерского штаба красно-белых.

В Суперкубке московская команда продемонстрировала новые принципы относительно отрезка при Паоло Ваноли, когда стремилась к коротким розыгрышам, переводам с одного фланга на другой и более свободной роли Квинси Промеса (0:4).

«Зенит» разрывал Даниила Денисова благодаря перфомансу Дугласа Сантоса. Подключения бразильца казались очевидными – «Зенит» наигрывал диагональные забегания в товарищеских играх, но после матча Абаскаль объяснил, что планировал играть от себя: «Наш анализ не строился только на одном футболисте, мы оценивали «Зенит» в целом. Мы хотели доминировать, контролировать игру, включать высокий прессинг, когда мяч не у нас. В начале получалось хуже, потом ситуация улучшилась».

Анализ Суперкубка совпадал с задумками, которые Абаскаль планировал внедрять в первые дни работы: «Главные идеи: доминировать на поле, владеть мячом больше соперника и побеждать таким образом. Это будет интенсивный, агрессивный футбол, мы будем навязывать свою игру сопернику».

Но слова разошлись с реальностью – «Спартак» заставил заговорить о чемпионских амбициях именно в контратакующем стиле. Если рассмотреть отрезки доминирования, многое становится очевидным: «Спартак» разрывал «Краснодар» после удаления Черникова (4:1), воспользовался открытостью «Оренбурга» (4:1), нанес 14 ударов из штрафной «Урала» после перехода Игоря Шалимова на открытый футбол (2:0), наказал «Сочи» за индивидуальные ошибки плюс добил в контратаках (3:0). На фоне ярких побед в быстрых атаках фрагменты против «Динамо» (0:1) и «Факела» (4:1) смотрелись противоречивее – красно-белые не всегда понимали, как взламывать насыщенный низкий блок.

По ходу отрезка Абаскаль признал, что «Спартаку» необязательно контролировать мяч: «У меня нет желания сделать из «Спартака» российскую «Барсу». Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия. «Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков».

Вариативность – еще один важный момент, о котором заявил Абаскаль. «Команда должна быть гибкой в тактическом плане, но сегодня схема с ромбом у нас основная, – объяснял Гильермо перед «Оренбургом». – Иногда, отдавая мяч сопернику, вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном».

Тактическое разнообразие «Спартака» – наиболее спорный вопрос. Недопонимание тезиса Абаскаля частично связано с календарем и ходом матчей – красно-белые легко пользовались проблемами аутсайдеров. Плюс в Краснодаре Абаскаль неожиданно перестроился на линейные 4-4-2 при обороне. Однако против «Сочи» никакой подстройки не было: «Спартак» намеренно отдал мяч, но просаживался при обороне в середине (защитники многое подчистили, а гости неплохо отыгрывали Игнатова и уводили восьмерок).

Встреча с «Зенитом» указывала на два сценария: «Спартак» идеально отработает прессинг и оборону в среднем блоке (победит вертикальная философия Абаскаля) или удивит Семака стартовым планом (например, перестроится на линейные 4-4-2, чтобы компенсировать проблемы на флангах). В итоге «Зенит» выиграл в каждой фазе: создавал 2-в-1 на краях (8 ударов Мостового за игру – прямое следствие отсутствия подготовки) и доминировал над опорной зоной (один из примеров – победный гол Андрея), а Абаскаль ничего не придумал (1:2).

Выезд в Ростов (2:4) – частичное продолжение матча с петербуржцами. Логично, что вмешались кадровые проблемы (Литвинов и Мартинс получили травмы), однако системной подстройки под смещения хозяев в центр не было, хотя Абаскаль указывал, что ожидал забросы и борьбу за подбор.

В итоге к тактическим наработкам появились вопросы. Мы видели сильные стороны «Спартака» (взаимодействия слева, контратаки, движение Соболева и Промеса), но при обороне ромб был уязвимым, а идеи, компенсирующей недостатки (улучшение взаимодействия внутри структуры или смену схемы), не было.

В Кубке против «Факела» (3:0) Абаскаль приятно удивил переходом на 3-4-1-2 с гибким движением от тройки нападающих, а затем пообещал, что новая схема станет опцией в будущем.

С «Локомотивом» (1:0) Гильермо пошел еще дальше: «Спартак» сыграл в гибридные 4-3-3 (Умяров способствовал тройке при розыгрышах), а Соболев вышел справа в нападении. Абаскаль планировал воспользоваться высокой линией «Локо» – Николсон забегал защитникам за спину. Красно-белые сохранили движение слева – несмотря на обновление, Промес, Зобнин и Хлусевич поддерживали атакующее движение. Правда, оборонительная схема снова оставила вопросы на флангах – Соболев и Промес почти не возвращались, из-за чего «Спартак» часто оборонялся семеркой.

«Локомотив» не реализовал недоработки вингеров, но «Зенит» уже показал, что может разнообразно взламывать ромб (проходил агрессивный прессинг, доминировал на двух флангах, заходил через середину), а блок 4-3 – практически гарантированное поражение, если освободить вингеров от оборонительной работы. Возможно, команда Семака будет в средней форме и неоптимальном составе (участие Барриоса под вопросом, Клаудиньо дисквалифицирован, часть игроков улетала в сборные), но игра против «Пари НН» – тоже интересная дилемма для штаба Абаскаля.

Во-первых, «Нижний» готов закрываться («Спартак» не всегда готовил идеи для позиционного взлома). Во-вторых, команда Галактионова умеет взламывать фланги – «Пари НН» реже всех в РПЛ атакует через середину и переламывал матчи с ЦСКА (2:2) и «Динамо» (2:2) с помощью качественных подключений по краям.

Возможно, тактические идеи будут даже показательнее результата. При таком раскладе есть несколько вариантов: «Спартак» удивляет «Зенит» гибкой тактической идеей или красно-белые совершенствуют механизмы внутри ромба. Готовность к взлому «Пари НН» – часть тактического хамелеона – новые задумки (необязательно реализовать, важно разработать идею) покажут, что Абаскаль управляет командой и правильно доносит свои ценности.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com