238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда

Почти главный форвард лиги.

21-летний Илья Садыгов (сын одного из основных инвесторов «Химок») – самый обсуждаемый герой команды последних сезонов. Увольнение Игоря Черевченко связывали с нежеланием ставить Садыгова-младшего в состав, в августе аналогичная информация появилась после разрыва контракта с Сергеем Юраном.

В апреле были другие интересные ситуации: сначала заискрило из-за возможного появления Ильи против ЦСКА (4:2, Садыгов забил, но был заменен в перерыве), а затем он отличился в странном матче с «Крыльями», которые остались вдевятером (4:1).

Так что за футболист Илья Садыгов? Хороший или не очень? Разбираемся.

Садыгов капитанил во Второй лиге, но был одним из слабейших форвардов турнира

Первый профессиональный клуб нападающего – «Олимп Химки», куда он пришел в 2018 году. Сезон-2019/20 команда начала в ПФЛ (кстати, там играли Георгий Гонгадзе – сейчас в «Факеле» и Станислав Черчесов-младший). 19-летний форвард мгновенно завоевал доверие тренеров и партнеров: взял десятый номер, стал капитаном и основным центральным нападающим. Первый гол пришел спустя 10 матчей – Илья реализовал выход один на один против «Зенита-2» при счете 1:5. В итоге за 16 матчей Садыгов оформил 2+1.

В 2020-м клуб объединился с «Долгопрудным», который финансировался Туфаном Садыговым и считался неофициальным фарм-клубом «Химок». Илья стал капитаном только по ходу второй части сезона, но провел ее максимально ярко – забил 3 гола в 9 матчах (до этого оформил 1+1 в 14 играх).

Садыгов ничем не выделялся во Второй лиге: редко бил по воротам (чуть больше удара за игру), выиграл всего 24% единоборств, практически не касался мяча в штрафной (более 90% нападающих делали это чаще), всего два показателя превысили средний результат по лиге.

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Черевченко выпускал Садыгова при решенном результате, Юран доверял сильнее, а Писарев и Гогниев дали по тайму

Игорь Черевченко не видел Садыгова в основе: «Он тренировался с нами, но не играл в основном составе. Со мной бесполезно разговаривать на тему, ставить или нет кого-то в состав. Все это понимали». Тренер выпускал Илью только в тех играх, где результат был ясен:

• дебютировал на 91-й минуте в августе 2021-го против «Сочи» при счете 0:3, ни разу не коснулся мяча, зато несколько раз ускорился;

• в октябре вышел против «Ахмата» на 93-й минуте, когда Александр Долгов успокоил игру и удвоил преимущество (2:0, тоже не встречался с мячом);

• в ноябре получил сразу 15 минут при счете 0:3 в пользу «Крыльев» (трижды коснулся мяча и попал в офсайд);

• в декабре снова сыграл против «Ахмата» и даже был вовлечен в несколько комбинаций, но никак не повлиял на результат – грозненцы удержали преимущество в 3 мяча (1:4).

Юран редко выпускал нападающего, но все же ставил в более рискованных ситуациях. Например, Илья заканчивал матч против «Сочи» при счете 0:0 и даже поучаствовал в полумоменте Мирзова: смутил Родригао, что позволило Магомедову перевести на свободного Резиуана (пробил, но удар заблокировали).

Против «Урала» он тоже вышел на последние минуты (1:0), но последнее действие показалось странным – не подстроился под мяч и вместо выноса вперед покатил защитникам в борьбу.

«Исхожу из тренировочного процесса. Мы договорились с Садыговым, что он сыграет 45 минут. Он сделал свое дело, забил гол. На последних тренировках неплохо выглядел. У меня играют все, у всех есть шанс. На этот матч решил его поставить, потому что он мог цепляться против больших защитников», – анализировал Юран после ЦСКА (4:2).

Умение цепляться против защитников – спорный вопрос. В этом матче Илья забил (единственный удар «Химок» из штрафной в первом тайме), но выиграл только одно единоборство, стал худшим по безуспешным касаниям (хотя сыграл всего 45 минут), а его пассивность никак не помогала обороне – он постоянно терял игроков, неправильно перекрывал линии передач, от него легко отклеивались и отрезали в один-два паса. Характерны стартовые 20 минут, когда ЦСКА создавал главные моменты, а Садыгов имитировал движение около разыгрывающих (так пришел опасный удар Карраскаля в середине тайма плюс не проследовал за Зайнутдиновым в голевой атаке).

Для сравнения – карта действий Садыгова и Руденко, сыгравших по тайму в центре нападения – Александр бил по воротам, цеплялся за мячи и активнее действовал на чужой половине (два касания Садыгова из трех – безуспешные).

Верхний скрин – действия с мячом Садыгова в первом тайме, нижний – касания Руденко

Следующий опыт Садыгова – выход против «Крыльев Советов», которые остались вдевятером (4:1). Здесь без вопросов к Илье: вступил в прессинг, воспользовался помутнением Ломаева и быстро сориентировался на мяче.

С «Зенитом» он сыграл 45 минут и даже сделал передачу под удар Глушакова в 30 метрах от ворот. Но запомнился другим: перехватил мяч, не стал подставлять партнера под давление, мастерски развернулся и обыграл Малкома (в трансляции смотрелось гораздо эпичнее, чем на картинке).

Затем потерял мяч, но все же доработал до своей штрафной и откатил Кухарчуку под вынос.

В стыковых матчах Садыгов появился, когда «Химки» уже сохранили прописку в РПЛ – Илью выпустили в дополнительное время при счете 3:0. Летом депутат Госдумы Роман Терюшков сравнивал нападающего с Дзюбой: «Если зарплатные ожидания снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы Артема, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше».

Несмотря на высокую оценку, в новом сезоне Садыгов снова боролся за место в составе. Юран поверил в игрока только в концовке с «Пари НН» (3:0) – Илья запрессинговал Шарипова и бесконтактно поучаствовал в третьем мяче.

Николай Писарев доверял Садыгову чуть больше: выпустил спасать матч с «Ахматом» (вышел при счете 1:2 на 76-й минуте, закончили 1:3, а Илья сделал 2 касания, еще 1 – когда разводил мяч после пропущенного гола) и дал 10 минут при 0:2 с «Локо».

Садыгов неожиданно стартовал против «Сочи» (1:4), тренеры ждали, что Илья впишется в тактический замысел с парой нападающих: «Выпустили Илью Садыгова, чтобы были разноплановые нападающие, когда один цепляется, а другой бежит за спину, но выход из обороны в атаку не получился». В итоге Илья закончил тайм с тремя касаниями в финальной трети, 57% точных передач, не выиграл ни одного единоборства и некачественно открывался в глубину.

При Гогниеве наметился прогресс: Садыгов сделал передачу под удар и даже прострелил в штрафную (одна из двух ключевых передач за 2 сезона).

Садыгов очень близок к стилю Холанда (простите)

Главный прототип Садыгова – Эрлинг Холанд. После перехода в «Манчестер Сити» активно обсуждалась игра норвежца с мячом (особенно после матча с «Борнмутом») – форварду в среднем требуется 18 действий с мячом для гола (ближе всех к нему Левандовски, Мбаппе и Кейн с 35-40 действиями), плюс он очень мало пасует. Очевидно, что Садыгов стилистически близок к Холанду – Илье тоже не нужно много касаний, чтобы быть результативным:

• у него стопроцентная реализация в чемпионате России;

• тратил по 119 минут на гол (очевидно уступает Холанду);

• ему требовалось всего 41 действие с мячом, чтобы забить (25, если учитывать только сезон-2021/22).

В интервью Ивану Карпову Садыгов рассказал о зарплате: «Плюс-минус 300-500 тысяч рублей в месяц получается. Может, больше, а может, и меньше. Не знаю, если честно».

Выходит, что одно касание Ильи Садыгова в прошлом сезоне стоило около 120 тысяч рублей, а гол – сразу три миллиона. Кажется, карьера Садыгова уже удалась.

Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press; ffmo.ru