«Зенит» победил ЦСКА, но был хуже во втором тайме. Поворотная точка – отличный выход Карраскаля

По моментам в первом тайме «Зенит» наиграл на победу, но во втором ЦСКА был лучше. Ничья – более справедливый результат.

«Зенит» победил ЦСКА 2:1 и вышел на первое место в Мир РПЛ с 11 очками.

1. «Зенит» сделал несколько вынужденных перестановок: Михаил Кержаков заменил в воротах дисквалифицированного после удаления Даниила Одоевского, а Зелимхан Бакаев вышел вместо травмированного Клаудиньо на позиции восьмерки. Теоретически Дуглас Сантос тоже мог сыграть в полузащите, а Данил Круговой выйти на левый фланг, но Сергей Семак выбрал вариант со сборов – Бакаев уже начинал в середине поля в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (2:1), но тогда в тройке с ним были Вильмар Барриос и Клаудиньо.

2. В первых турах ЦСКА вообще не менял стартовый состав, но здоровье Ивана Облякова (получил повреждение против «Факела») и Хорхе Карраскаля (переболел и чувствовал мышечный дискомфорт) вынудило поставить с первых минут Мойзеса Барбозу (заменил Облякова в прошлой игре) и Фелипе Мендеса (сыграл несколько минут в последнем матче). Владимир Федотов сохранил схему – 3-4-3, хотя был вариант и с 3-5-2, учитывая анонс Мендеша как восьмерки с большим объемом работы.

3. Матч разделился на несколько отрезков:

• активное начало от ЦСКА с переходом инициативы к «Зениту». В первом тайме команда Семака доминировала территориально (67,8%-32,2% – владение мячом), по ударам (13-2) и моментам (2 опасных удара после стандартов, шанс Сергеева, штрафной Малкома);

• классный второй тайм от ЦСКА. Федотов выпустил Карраскаля и изменил игру: гости улучшили контроль (47,2% против 32,2% в первом тайме) и были близки ко второму голу;

• последние минуты после гола Мантуана, когда «Зенит» вернул компактность и относительно спокойно закончил игру (0 ударов и касаний в штрафной от ЦСКА).

4. Федотов признал, что первая половина матча вышла неудачной: «Первый тайм 100 процентов мы провалили, ничего не получалось. Хотя случались отрезки, когда мы играли, как планировали. Слишком быстро обостряли, где ситуация еще этого не требовала. Поэтому теряли мяч, атаки «Зенита» шли одна за одной. Не пропускали только из-за мастерства Игоря».

«Зенит» реально доминировал по полной программе: забрал себе мяч (67,8% владения), стабильно запирал ЦСКА в штрафной (11-1 – удары, 25-7 касания), не подпускал на свою треть (60-32 передачи на своей трети, 119-80 – в средней, 171-58 – в чужой) и создавал моменты. Александр Дорский подсчитал , что первый тайм против «Зенита» – статистически один из худших в исполнении ЦСКА за последние годы: 11 допущенных ударов из штрафной – антирекорд ЦСКА как минимум с сезона-2012/13, 2 удара – повторение худших результатов последних четырех сезонов, 1 удар из штрафной – худший результат с апреля 2021-го, когда проиграли «Спартаку» 0:1.

Данные – Whoscored

5. Главный источник моментов «Зенита» – стандарты. Четыре хороших подхода – результат исполненных штрафных и угловых:

• Ловрен опасно скидывал на дальнюю штангу и пробивал после углового в конце тайма (еще бил на 16-й минуте);

• Дивеев заблокировал удар Бакаева после подачи Сантоса низом;

• Акинфеев вытащил удар Малкома из угла.

Интересная деталь стандартов – блоки от «Зенита» и постоянная борьба Мухина и Ловрена. На первом штрафном Сутормин заблокировал Дивеева, а Деян переиграл Максима.

Удар Бакаева из свободной зоны в штрафной – еще одно выигранное единоборство Ловрена и Мухина. Через несколько секунд Деян пробил сам – он снова переборол соперника.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Последствия розыгрыша другого углового – от Мостового, Сантоса и Малкома – позволили Ловрену отклеиться от опекуна. Ловрен снова ударил из неплохой позиции.

6. Следующий этап доминирования «Зенита» делится на две части.

Первая – качественные фланговые комбинации. После матча Семак объяснил, что адаптируется под компактные блоки соперников: «Практически все команды играют от обороны и ждут шансов при исполнении стандартов или в быстрых контратаках. Поэтому нам очень важно соблюсти баланс, меньше ошибаться в передачах».

Ключевая качественная адаптация, которую «Зенит» использовал в большинстве матчей – смещения восьмерок в одну зону для фланговых комбинаций. Учитывая низкий блок ЦСКА и стремление создавать численное преимущество на фланге, игра Вендела и Бакаева вместе с вингерами и крайними защитниками – оптимальное решение. Идея помогала вскрывать фланги с помощью кроссов и постепенного диагонального смещения, когда «Зенит» выводил мяч с края в полуфланг, а затем в середину. После матча Федотов объяснял, что класс хозяев позволяет обыгрывать 1-в-1, поэтому смещения восьмерок обеспечивали ситуации 4-в-4 (плюс периодически ловили ситуации 3-в-3), когда с помощью движения команда создавала возможности для открываний.

Например, в этом эпизоде заметно, что глубокая позиция Сантоса выманила Гайича, Мостовой отвлекал Набабкина и Мухина – так освободилась зона для рывка Бакаева. В итоге Милан заблокировал передачу, но идея была отличной.

Начальная фаза одной из атак – Бакаев и Вендел дважды встретились в близких точках.

Другой подход – очередная комбинация в четверке, когда Бакаев и Мостовой стянули Гайича и Медину, что освободило Дугласа и позволило отыграть Мухина.

7. Роль восьмерок имела и обратный эффект. Концентрация Вендела и Бакаева на левом фланге атаки облегчало задачу ЦСКА справа. Во многих эпизодах Малком и Сутормин оставались против Мойзеса, Мендеса и Кучаева. Эпизодически проблема решалась включениями Барриоса – чуть улучшал структуру, но оставалась проблема с качеством исполнения (две неточных вскрывающих передачи).

Еще сказывалась тяга Малкома к левому флангу – иногда он задерживался в середине, и Сутормин оставался совсем один против защиты гостей.

Другая проблема из-за периодического блуждания восьмерок – Вендел задерживался в глубине, помогая преодолевать давление ЦСКА. Из-за этого Сантос и Мостовой оказывались в ситуации, схожей с уже указанной проблемой Сутормина.

8. Несмотря на позиционный пробел впереди, «Зенит» в первом тайме смотрелся гораздо сильнее. Помогали комбинации слева, периодически алгоритм перетекал и на правый фланг (Малком и Вендел разыграли стеночку, но десятка петербуржцев не подстроилась под заброс). Плюс «Зенит» был готов к прессингу и позиционным атакам ЦСКА: при давлении помогал Вендел (контролировал мяч, создавал преимущество, раскидывал на фланги), а при обороне Малком и Мостовой садились пятыми в линию, если Гайич или Мойзес подключались в штрафную. ЦСКА нанес всего два удара: первый – попытка Набабкина от безысходности, второй – неплохо разыгранный аут со сбросом назад от Чалова.

9. Федотов кардинально изменил игру во втором тайме благодаря выходу Карраскаля – Хорхе вышел вместо Мендеса. ЦСКА практически не уступил по ударам (4:6), чуть чаще заходил в штрафную (11:10, 2:0 по ударам). Карраскаль организовал главные подходы ЦСКА:

• в начале тайма перевел на Гайича, разыгравшего стенку с Мединой (Родригао заблокировал удар);

• поучаствовал в розыгрыше углового с Мединой и Гайичем (Ловрен разобрался с тычком Зайнутдинова);

• забросил на Мойзеса перед пенальти;

• разобрался с Адамовым в спорной ситуации с голом из офсайда.

Сказались скиллы Хорхе при игре 1-в-1: он несколько раз обыграл Сутормина, принимал мяч на расстоянии от защитников, что позволяло лучше его контролировать и выбирать направление движения. Помогла его встроенность в структуру Федотова – он понимал, как правильно открываться в контратаках и где оказываться во время позиционного владения.

Семак согласился, что навыки Карраскаля преобразили ЦСКА: «По Карраскалю – это игрок, который может больше придержать мяч. Думаю, с этим и связан больший контроль мяча у армейцев во втором тайме. В первом тайме почти не было этого контроля. Игрок очень хороший на мяче, добавляет креативности в атаке».

10. Пропущенный гол «Зенита» – одна из первых больших ошибок в обороне. Семак назвал ее единственной, но комплексной: «Жаль, что единственная ошибка в обороне привела к пенальти. Конечно, это немного выбило из колеи команду, которая хорошо играет, владеет преимуществом и на ровном месте привозит себе момент.

Думаю, там цепь ошибок была. Может быть ошибка явная, техническая, когда игрок ошибается. Можно сказать, это его ошибка. Но в большинстве случаев это цепь ошибок. И Леша Сутормин дал сопернику развернуться, и Деян не успел подстраховать, и Родригао, который сфолил. Наверное, это главный момент».

Цепочка запустилась из-за потери компактности. В первом тайме «Зенит» успевал откатиться, но в этот раз ЦСКА классно воспользовался замедленным переходом. Во-первых, Карраскаль получил свободное пространство в середине, так как на него выдвинулись с опозданием. Во-вторых, Медина хорошо загрузил Адамова, освободив левый фланг для Мойзеса.

11. Семак перешел к заменам: Кассьерра, Круговой и Адамов вышли вместо Сергеева, Сутормина и Бакаева. «Зенит» сохранил 4-3-3, но менял фланги и середину: Круговой и Адамов стали крайними защитниками, а Дуглас – правой восьмеркой. Федотов тоже достаточно быстро заменил Кучаева и Мухина – вместо них появились Ермаков и Здьелар.

Матч-менеджмент Федотова работал чуть лучше – замены вернули ЦСКА привычный стиль. Разумеется, ключевая роль у Карраскаля, но Медина и Чалов заиграли подвижнее благодаря колумбийцу. Латерали тоже стали смелее.

Например, в одном из эпизодов Круговой остался против Гайича и Карраскаля. Эпизод начался с открывания Чалова в глубину, а продолжился подачей Медины после смены позиции с Мойзесом.

В итоге Медина неплохо приложился с линии штрафной. Среди причин – нарушение оборонительной структуры. Барриос подсел пятым защитником, Вендела отыграли на углу штрафной, а Дуглас был отрезан рикошетом – опорная зона оголилась, что позволило Чалову подыграть Хесусу.

Спорный эпизод с отмененным голом тоже возник из-за нарушенной компактности – «Зенит» поджимал (Круговой и Родригао вышли за Чаловым и Здьеларом, Барриос был около Медины, Вендел после неудачного обострения застрял чуть впереди, Дуглас не среагировал на Ермакова). Минутой ранее «Зенит» неудачно гасил быстрый выход ЦСКА: Медина и Чалов оторвались в глубину от Кругового, Родригао и Ловрена, а середина снова была отрезана. Еще через несколько минут Медина обыграл Родригао и искал вариант справа, но Адамов подстраховал.

12. ЦСКА ничего не создал после гола Мантуана – команда Федотова несколько раз навешивала, но ни разу не пробила и не касалась мяча в чужой штрафной, а «Зенит» откатился к воротам.

«Опорной зоне много об этом говорили, показывали эти вещи футболистам. Идет передача, игрок двигается, а мы его не контролируем. В моменте с первом голом идет 45-я минута, и все должно было закончиться на половине соперника, сыграй мы более разумно. Получили два идентичных гола. Мы не доиграли в тех эпизодах. Соперник обладает футболистами, которые могут забивать со средних дистанций. Наших игроков в той зоне было предостаточно, но вовремя не накрыли», – анализировал пропущенные голы Федотов.

ЦСКА действительно проиграл несколько важных эпизодов: не накрыл Малкома и Мантуана, а в начале второго тайма Акинфеев выговаривал опорной зоне за неудачный подбор, после которого пробил Вендел.

13. Сергей Семак был оптимистично настроен после игры: «Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным голевым моментам смотрелись очень хорошо. Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом, но по итогу всего матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных моментов».

Кажется, это спорный тезис. «Зенит» доминировал в первом тайме и пытался взламывать ЦСКА с помощью фланговых комбинаций. Были подходы с навесами и в быстрых атак, но без реальных голевых моментов, если сравнить с «Локо»: «Зенит» нашел ударные точки после комбинации Вендела и Малкома (завершение не получилось) и в результате ошибки Набабкина (это была вторая фаза эпизода, хотя «Зенит» вошел на чужую треть с помощью своей идеи). Команда Семака точно наиграла на гол и могла добивать ЦСКА на стандартах, но второй тайм остался за ЦСКА.

Владимир Федотов улучшил игру с помощью привычных инструментов и отодвинул «Зенит» от ворот. Гол Мантуана – индивидуальное мастерство Густаво и Малкома (один из самых опасных игроков матча), но во втором тайме «Зенит» почти ничего не создал (была перспективная контратака с забегом Малкома). По итогам первого тайма читалась победа «Зенита», но во второй половине все было не так однозначно.

После матча Федотов публично рассказал о необходимости усиления: «Нужна свежая кровь. На данный момент наши защитники уже пятый тур бьются как львы, а ведь среди них только один номинальный защитник. Работа ведется, но есть задержки».

Когда ЦСКА уладит кадровые вопросы, Федотов получит больше инструментов для разнообразия в топ-матчах.

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Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin, Александр /Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»