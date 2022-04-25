«Ростов» был интереснее c мячом, но «Спартак» не заслужил поражения: перевернул первый тайм и больше создал во втором

Разбор Ильи Васильева.

Валерий Карпин сделал единственное изменение в составе по сравнению с «Арсеналом» (2:1). Максим Осипенко пропускал прошлый матч из-за дисквалификации – его подменил Александр Сильянов, а справа вышел Андрей Лангович. На «Спартак» Карпин вернул Осипенко в центр защиты, а Сильянова – направо.

Сейчас «Спартак» в сложной ситуации: Квинси Промес, Наиль Умяров и Виктор Мозес все еще травмированы, а Даниил Хлусевич пропускал выезд в Ростов из-за дисквалификации, поэтому Паоло Ваноли сделал только одну замену в составе относительно дерби с ЦСКА (1:0) – Александр Соболев заменил Шамара Николсона.

Как правило, в таких разборах не говорят о судействе. Для споров уже была отдельная ветка, поэтому обсудим только игровые моменты и влияние тренеров на игру.

«Ростов» переиграл «Спартак» по xG, но без учета пенальти команда Паоло Ваноли создала больше (один пенальти равен 0,75 xG): Соболев продавил Сильянова, Игнатов попал в штангу после навеса Бакаева, а во втором тайме Бакаев и Соболев не реализовали моменты с 5-7 метров.

Данные и графика – телеграм-канал Opta Sports

Стартовые 15 минут – доминирование «Ростова». «Спартак» почти не прессинговал и позволял принимать мяч между линиями

В начале матча «Ростов» был лучше «Спартака»: владел мячом 70% времени, вел 4:0 по ударам и не пускал гостей на свою треть (безуспешные касания или после после аутов). Ростовчане тоже не так часто касались мяча около чужой штрафной, зато конвертировали подходы в моменты: Щетинин довел до удара хорошую атаку, Калинин зарядил в перекладину со штрафного, а Тугарев забил после классной передачи Байрамяна.

Данные и графика – Whoscored. Оранжевые точки – касания и удары «Ростова», синие – «Спартака».

Преимущество «Ростова» на старте связано с несколькими причинами.

Первая – пассивное давление «Спартака». Команда Ваноли оборонялась в 5-2-3/3-4-3, но нападающие практически не накрывали защитников. Осипенко, Мелехин и Калинин регулярно владели мячом (один из крайних защитников часто создавал тройку), а Соболев, Бакаев и Игнатов узко располагались и позволяли защитникам перекатывать мяч и принимать его между линиями.

Например, в этом эпизоде «Ростов» трижды переводил мяч с одного фланга на другой. После каждой смены фланга «Спартак» садился все ниже, в итоге после заброса Калинина Мартинс и Зобнин оказались около штрафной, поэтому Глебов без проблем подобрал мяч, а затем заработал штрафной (Калинин пробил в перекладину).

Графика – InStat

Здесь Калинин сначала нашел Полоза между линиями, а затем забросил под рывок Дмитрия – он неудачно обработал мяч, но могло быть опасно.

Вторая деталь – игра «Ростова» между линиями. В некоторых эпизодах подвижность Байрамяна выманивала Зобнина (видно на скрине выше), плюс сказывались проблемы в прессинге – в некоторых эпизодах «Спартак» все же поджимал, но проигрывал подборы. Этим пользовался Щетинин. В начале матча Кирилл классно ворвался в штрафную, а затем помог выйти из-под прессинга – воспользовался недоработкой Мартинса и Джикии (оторвался и отдал в свободную зону).

После пропущенного гола «Спартак» забрал контроль: включил фланги и перестроил прессинг на 3-4-1-2

«Думаю, это вина «Ростова». Мне понятна причина. Гол пропустили, который не вытекал из хода игры. Это объяснимо, ребята молодые, и вдруг как ушат холодной воды – без моментов и подходов к нашей штрафной сравняли счет. Соболев просто продавил чисто физически Мелехина. Это выбило из колеи», – объяснял Карпин просадку первого тайма.

Дело не только в психологии – «Спартак» забрал мяч благодаря прессингу и атаковал через фланги.

При высоком давлении красно-белые добавили подстройку. Глебова забирал Игнатов – так «Спартак» перестраивался на 3-4-1-2 (разбирали «Ростов» 1-в-1) и добивался плотности. В итоге гости почти отказались от коротких розыгрышей.

Наглядная демонстрация плюса перестановки – атака «Ростова», когда спартаковцы отказались от новой схемы и активного давления. Соболев не уследил за Глебовым, а Байрамян ускользнул от Зобнина. В итоге хозяева отрезали полузащитников и получили выгодную ситуацию – атака закончилась прострелом Калинина.

После пропущенного гола «Спартак» атаковал лучше: забрал владение (60%) и повел по ударам (6:2). Команда Ваноли реализовала первый же шанс: развила атаку через фланг (сгруппировалась справа) плюс помог Мартинс – выгрыз мяч у Щетинина и закрепился справа вместе с Бакаевым.

В стартовые 15 минут «Спартак» подставлялся под прессинг и выбивал мяч вперед. Среди проблем: отсутствие вариантов под короткие передачи, численное превосходство «Ростова» на своей трети (красно-белые находились далеко друг от друга) и игнор флангов от Максименко (Классен регулярно отскакивал глубже, но вратарь все равно выбивал).

Но гости постепенно забрали фланги: защитники находили Классена, а Кофрие разыграл хорошую комбинацию с Игнатовым и Бакаевым – в итоге «Спартак» забил во фланговой атаке, Зобнин и Мартинс били с линии штрафной, тогда как «Ростов» ничего не создал.

Верхний скрин – фланговая активность «Спартака» в первые 15 минут, второй – в последующие 30 минут

Ниже – черты этих атак. В первом случае Классен открылся под заброс Жиго, а начало атаки с ударом Мартинса – отскок Леона под скидку Игнатова (плюс во второй фазе атаки Кофрие держал ширину).

Во втором тайме «Ростов» позиционно атаковал, но моменты «Спартака» были острее. Замены Ваноли сделали игру сумбурнее

Вторая половина встречи – пассивное продолжение начала первого тайма. «Спартак» вернулся к позиционным 3-4-3, не используя 3-4-1-2. Это помогло «Ростову» вернуть владение (62%-38% до первого пенальти), но атаки были не очень опасными – хозяева проходили центр поля, но били только из-за пределов штрафной.

Чаще всего «Ростов» атаковал слева: в первом тайме хозяева сделали только 2 передачи в штрафную (чаще атаковали справа), но в первые 15 минут второго тайма сделал 6 подач. Но наиболее топовый момент пришел после удачного прессинга «Ростова». Осипенко выиграл борьбу у Соболева, после чего мяч отскочил к Полозу – Дмитрий вывел Комличенко один на один, но Максименко спас «Спартак».

Верхний скрин – передачи «Ростова» в штрафную в первом тайме, нижний – начало второго тайма

«Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, все было по игре», – говорил Ваноли.

До гола Полоза «Спартак» нанес всего 1 удар – помогла активность Классена и Джикии. Оба сместились в центр, Георгий отдал проникающую передачу на Соболева – в итоге Александр развернул атаку на Рассказова, прострелившего во вратарскую.

Другой супершанс «Спартака» снова организовали Соболев и Джикия. Капитан забросил на форварда, который идеально выкатил на Бакаева, но Песьяков спас.

Ключевая проблема – замены не делали игру «Спартака» лучше. Второй блок замен скорее добавил хаос. Ваноли перестроил команду на 4-4-2: Николсон вышел в нападение, а Литвинов – в центр защиты (изначально в нескольких эпизодах оказался слева). «Спартак» все же создал пару подходов: Бакаев неплохо запустил Рассказова в штрафную плюс сам Зелимхан едва не забил, но качественный навал не получился – в последние 20 минут красно-белые сделали всего 9 подач в штрафную (половина – с 75-й по 80-ю минуты).

«Здесь больше не про игру в пять защитников, здесь больше про рост – выпустили рослых Мухина, Голенкова. Если взять стартовые составы, у них там семь или восемь игроков под метр девяносто. Понятно, что мы уступали сильно в антропометрических данных. Поэтому в концовке, когда повели 2:1, просто куда-то надо было выпускать высокорослых игроков», – объяснял Карпин переход на тройку центральных.

В итоге «Ростов» все равно пропустил – «Спартак» в очередной раз неплохо разыграл угловой. В первом тайме Игнатов попал в штангу после розыгрыша стандарта, во втором – Зелимхан покатил в штрафную на Рассказова, а затем ассистировал Литвинову.

Но последняя замена Ваноли шокировала. Он выпустил Денисова при счете 2:2 вместо Бакаева. В первой части сезона полузащитник привлекался к основе, а зимой готовился на сборах с основой (сыграл 3 матча). Ваноли почти не выпускал его в официальных играх: один раз он играл за «Спартак-2», получил несколько минут в Кубке против «Кубани» (6:1) и ЦСКА (1:0), вышел на концовку против Тулы (3:0).

Дальше нужна раскадровка:

– 92:00 – Ваноли выпустил Денисова на 92-й минуте вместо атакующего игрока.

– 92:10 – Денисов садится к Мартинсу, Зобнину и Игнатову.

– 92:15 – Сильянов обводит Денисова (отыграл весь матч), Даниила никто не страхует.

– 92:20 – Сильянова в штрафной сбивает Жиго.

Никто не винит Денисова в проигранном эпизоде, но не совсем понятно, чего хотел добиться Ваноли, когда убрал главного креативного игрока, когда можно вырвать победу.

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«Выиграть и превосходить по игре такого соперника – от этого удовлетворение есть. Ребята молодцы, что выиграли и играли в футбол, выходили из обороны за счет коротких передач, в отличие от «Спартака», который грузил мяч на Соболева, они подбирали мяч и даже не пытались… Этим «Спартак» удивил», – говорил Карпин.

«Спартак» смотрелся сильнее, когда включал прессинг – у «Ростова» не получалось разыгрывать коротко, но физически команда была не очень готова (два матча + поезд). Об этом перед матчем рассказывал Ваноли: ««Два матча очень энергозатратных, очень затратных психологически».

В итоге «Ростов» выиграл в одном из самых скандальных матчей за последнее время. «Ростов» был интереснее и понятнее на мяче, когда «Спартак» не прессинговал, но красно-белые все равно могли забрать очки.