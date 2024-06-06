Агент Жиго: «Сейчас об уходе из «Марселя» речь не идет. В будущем возвращение Самуэля в «Спартак» возможно»

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самюэля Жиго, высказался о будущем своего клиента.

«Сейчас об уходе из «Марселя» речь не идет. Клуб не намерен с ним расставаться. В будущем возвращение Самуэля в «Спартак» возможно, но пока он счастлив в Марселе со своей семьей», — сказал агент.

Самюэль Жиго играл в «Спартаке» с 2019 по 2022 год. В январе красно-белые продали защитника на 500 тыс. евро.

Источник: sport24.ru