Агент Жиго: «Сейчас об уходе из «Марселя» речь не идет. В будущем возвращение Самуэля в «Спартак» возможно»
Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самюэля Жиго, высказался о будущем своего клиента.
«Сейчас об уходе из «Марселя» речь не идет. Клуб не намерен с ним расставаться. В будущем возвращение Самуэля в «Спартак» возможно, но пока он счастлив в Марселе со своей семьей», — сказал агент.
Самюэль Жиго играл в «Спартаке» с 2019 по 2022 год. В январе красно-белые продали защитника на 500 тыс. евро.
Источник: sport24.ru
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