Провалил оба сезона в клубе.

Агент Паулу Барбоза прокомментировал отказ от перехода в бельгийский «Андерлехт» нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

По информации телеграм-канала «Дай ударитЬ», 26-летний игрок отказался от переезда в европейскую лигу из-за снижения заработной платы на 400 тысяч евро в год. В «Спартаке» Николсон получает 1,8 миллиона евро. Контракт с форвардом истекает летом 2026 года.

– Николсон отказался переходить в «Андерлехт» из-за снижения зарплаты. Можно ли назвать нападающего токсичным активом для «Спартака»?

– Когда речь идет о переходе в другой клуб, игрок имеет право обсуждать личный контракт. Клуб имеет право принимать в этом участие. Если это другой клуб, то игрок имеет право договориться или не договориться. Здесь все добровольно.

– В минувшей кампании Николсон забил три гола и отдал одну голевую передачу. Нужно ли «Спартаку» делать ставку на форварда в следующем сезоне?

– Такие вопросы решают главный тренер и спортивный директор, стоит ли, чтобы Николсон продолжал играть в команде. Здесь должен быть переговорный процесс. Если у игрока есть контракт, то клуб обязан его выполнять.

– К Николсону не может быть никаких вопросов?

– Да, это рабочий момент. Клуб должен решить вопрос посредством переговоров с агентом или лично с игроком. Могут быть предоставлены возможности перехода, но игрок имеет право сказать, хочет он этого или нет.

– Николсон соответствует уровню «Спартака»?

– Пока он играет нерезультативно и неудачно. Но тренерам виднее. Иногда бывает, что игрок выступает неудачно, но в следующем сезоне все меняется.

Источник: sportsdaily.ru