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  4. 46-летний Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» из 3-го дивизиона Италии и получил акции клуба. Неясно, сыграет ли бразилец в официальном матче

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46-летний Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» из 3-го дивизиона Италии и получил акции клуба. Неясно, сыграет ли бразилец в официальном матче
Роналдиньо присоединился к «Равенне».

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» из третьего дивизиона Италии.

По данным TuttoMercatoWeb, 46-летний бразилец также получит акции клуба.

«Роналдиньо присоединится к «Равенне» и будет официально зарегистрирован как игрок.

Роналдиньо, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча», – одна из самых выдающихся и любимых фигур в истории футбола. Его приход знаменует собой важный шаг в развитии клуба, вступающего в новый и амбициозный этап своей истории.

Под руководством Игнацио Чиприани и инвестора Black Duck, «Равенна» воплощает в жизнь проект, выходящий далеко за пределы футбольного поля, позиционируя себя на пересечении футбола, культуры и творчества с целью выражения современного итальянского духа во всем мире», – говорится в заявлении «Равенны».

«Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова танцевать с мячом и написать новую, прекрасную историю вместе с Игнацио Чиприани и семьей Чиприани. Для меня футбол всегда был источником радости, и я рад привнести этот дух в Равенну. Пусть начнется волшебство!» – сказал Роналдиньо.

До сих пор неясно, сыграет ли экс-футболист в официальном матче Серии С.

«Роналдиньо примет участие в маркетинговом мероприятии с нами, но не будет играть за «Равенну» в Серии С в следующем сезоне. Ему 46 лет, мне бы хотелось, чтобы он еще мог играть.

Диньо был феноменом и замечательным игроком. У меня были прекрасные отношения с ним еще со времен его пребывания в«Милане», но он не будет играть в Серии С с нами», – сказал вице-президент «Равенны» и бывший спортивный директор «россонери» Арьедо Брайда инсайдеру Николе Скире.

Однако позже функционер дал другое интервью агентству ANSA, в котором не исключил возможность того, что Роналдиньо сыграет за команду.

«Роналдиньо – нестареющий чемпион. Он подписал контракт с «Равенной», и для такого клуба, как наш, это невероятный успех.

В ближайшие дни состоится мероприятие, на котором будет представлена ​​эта выдающаяся личность. Будет ли он играть? Посмотрим, но это не исключено. Как я уже говорил, он – нестареющий чемпион», – заявил Брайда.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Равенны»
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Арьедо Брайда

Комментарии

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Между ним и Месси всего 7 лет, а ощущается как пропасть и совершенно другое поколение
ОтветAndreyDem
Между ним и Месси всего 7 лет, а ощущается как пропасть и совершенно другое поколение
Вот вот и Роналдиньо закончил играть 20 лет назад😄
К 50-ти можно и в сборную на ЧМ вызвать вместо Неймара.
Ответленнорыч-абрамович
К 50-ти можно и в сборную на ЧМ вызвать вместо Неймара.
Скорее через пару лет Неймар сам приедет играть в Равенну, если там есть столы для покера.
Король Равенны помню был тут такой 🤣
Лишь на 5 лет старше Роналду, но как давно закончил играть.
Деньги снова закончились?
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