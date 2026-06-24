«Локомотив» объявил о переходе Джикии. Экс-защитник «Спартака» – воспитанник железнодорожников
Георгий Джикия стал игроком «Локомотива».
«Локомотив» объявил о трансфере защитника Георгия Джикии. Контракт – на год.
Ранее 32-летний футболист расторг контракт с турецким «Антальяспором».
Сообщалось, что в «Локомотиве» экс-защитник «Спартака» будет получать 3 млн рублей в месяц.
Джикия – воспитанник «Локомотива». Он был в системе железнодорожников с 2003 по 2013 год, но не играл за основную команду.
Фото: t.me/fclokomotiv
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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