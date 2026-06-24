Георгий Джикия стал игроком «Локомотива».

«Локомотив» объявил о трансфере защитника Георгия Джикии. Контракт – на год.

Ранее 32-летний футболист расторг контракт с турецким «Антальяспором».

Сообщалось , что в «Локомотиве» экс-защитник «Спартака» будет получать 3 млн рублей в месяц.

Джикия – воспитанник «Локомотива». Он был в системе железнодорожников с 2003 по 2013 год, но не играл за основную команду.

Фото: t.me/fclokomotiv