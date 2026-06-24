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«Локомотив» объявил о переходе Джикии. Экс-защитник «Спартака» – воспитанник железнодорожников
Георгий Джикия стал игроком «Локомотива».

«Локомотив» объявил о трансфере защитника Георгия Джикии. Контракт – на год.

Ранее 32-летний футболист расторг контракт с турецким «Антальяспором».

Сообщалось, что в «Локомотиве» экс-защитник «Спартака» будет получать 3 млн рублей в месяц.

Джикия – воспитанник «Локомотива». Он был в системе железнодорожников с 2003 по 2013 год, но не играл за основную команду.

Фото: t.me/fclokomotiv

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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Комментарии

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ахахахаххаах
Просто абсолютно профнепригодный спортивный блок и Ульянов в частности. Просто нулевая селекция. Неужели Ротенберг не понимает этого
Один из самых бредовых трансферов… 🤦‍♂️ он и в глубокий запас уже не пригодится
Лимит на легионеров творит чудеса
Как же классно что лимит ввели
Толстого грузина в Локо не было со времен Зазы Джанашия
Вместо Монтеса усилит :))
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