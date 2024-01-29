100 самых популярных клубов мира

Продолжение исследования Sports.ru.

Ответ на вопрос о самых популярных клубах очевиден.

В мире – «Реал» и «Барселона», в России – «Спартак» и «Зенит». Осенью мы исследовали интерес к командам в каждой стране по поиску в гугле и подтвердили основные гипотезы.

Но кажется, требуется еще один ракурс. Тогда мы фокусировались на локальной популярности, пора переключиться на глобальную.

Чтобы ответить на такие вопросы:

● Какова глобальная аудитория у «Реала»,«Барселоны», «Зенита», «Спартака», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?

● Какой самый популярный неевропейский клуб?

● Клубы АПЛ – доминируют? (тут вас ждет сюрприз).

● Есть ли интерес к клубам из России в мире? «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие – в топ-100 или нет? А если да, то как далеко от лидеров?

● Сколько в топ-100 команд из не очень футбольных стран вроде Ирана?

Важный дисклеймер

В исследовании мы использовали количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: инстаграме, фейсбуке, твиттере, ютубе и тиктоке. Там представлены почти все крупные клубы из всех стран.

Мы вручную собирали данные (до каждого подписчика) в каждой соцсети кроме фейсбука, где аудитория округляется до миллионов (или сотен тысяч).

Сейчас твиттер не входит в топ мировых соцсетей (уступает телеграму), но его футбольный сегмент исторически очень важен – там почти все клубы (в том числе и из России) с годами собранной большой аудиторией.

Мы не использовали телеграм, Linkedin, Twitch, Threads или Snapchat из-за малого количества официальных аккаунтов и небольшой аудитории по сравнению с остальными соцсетями.

В топ-100 не учитывались китайские локальные соцсети Wechat или Weibo и российские VK и OK, потому что там нет мировых клубов (представлены в основном, команды из Китая и России) . Из-за этого клубы из этих стран могли недополучить аудиторию в нашем рейтинге. Но для наших команд есть отдельная глава, где мы посчитали и данные из российских соцсетей.

Если у клуба аккаунты на нескольких языках в одной соцсети, мы выбирали тот, где аудитория больше. Например, у итальянских, французских и немецких это могут быть соцсети на родном языке.

Начнем разбор популярности с топов на каждом континенте.

Азия: в лидерах Саудовская Аравия из-за звезд и Индонезия из-за населения

В Азии наибольшая аудитория у клубов из Саудовской Аравии. Все благодаря звездной закупке-2023: Роналду, Неймару, Бензема, Канте и другим.

За ними – команды из Индонезии. Там слабый чемпионат, но 200+ миллионов населения с простым доступом во все глобальные соцсети (в отличие от Китая, России и Ирана) и большим интересом к футболу (в отличие от Индии и Японии).

В топ-100 попадут клубы из России, Ирана и Индии, но их аудитория намного меньше, чем у индонезийских.

Северная Америка: «Интер Майами» и Мексика

В Северной Америке главный клуб прямо сейчас – «Интер Майами», который ворвался в топ-100 исключительно благодаря Месси. Это с отрывом главная футбольная команда континента, которая входит в топ-10 всех спортивных команд США.

Остальные команды в МЛС далеки по популярности от мексиканских. В топ-100 шесть команд из Мексики и только две – из США, включая еще «Лос-Анджелес Гэлакси», за которых играли Бекхэм и Чичарито (и то на 88-м месте).

В Южной Америке царствует Бразилия. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» высоко, но больше никого из Аргентины в топ-100

Южная Америка = Бразилия. В мировом топ-100 сразу 13 (!) бразильских команд. Больше только из Испании и Англии. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» – в топ-5 континента, но это единственные аргентинские команды, которые попали общую сотню.

Африка: неожиданная Танзания и Египет на первом месте

В Африке удивительно крепкое положение у команд из Египта. «Аль-Ахли» – в мировом топ-20, «Замалек» из Гизы и «Раджа Касабланка» – в топ-50.

Кстати, две команды из Танзании и три из ЮАР попадут и в мировой топ.

Европейский топ-5 полностью совпадает с мировым, поэтому мы не останавливаемся на нем отдельно.

Топ-100 самых популярных клубов мира: в топе «Реал» и «Барселона», неожиданно высоко Египет, Саудовская Аравия и Бразилия

Мировой лидер по аудитории в соцсетях – «Реал». Он и «Барселона» ушли от преследователей с большим отрывом (370 и 335 миллионов, у третьего клуба – около 200 млн).

Удивительно, но осеннее исследование запросов в гугле показывало другую картину.

По запросам в гугле «Барселона» на первом месте сразу в 70 странах (и это лучший результат в мире, у «МЮ» – 40, «Ливерпуля» – 12, а у «Реала» – всего 4). Правда, «Реал» всегда шел в связке с «Барселоной». Если «Барса» на первом месте в стране, то «Реал», скорее всего, на втором.

Вообще, аудитория во всех соцсетях у испанских топов почти одинаковая. Наибольший отрыв у «Реала» в инстаграме – плюс 25 миллионов больше, а общий отрыв – 35 млн.

Вероятно, раньше тут работал эффект Роналду. Криштиану – самый популярный человек мира в инстаграме. Очевидно, его фанаты подписывались еще и на «Реал».

В топ-25 сразу шесть английский команд: «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм». Причем у всех примерно одинаковое распределение подписчиков: около 35% – фейсбук, 30% – инстаграм, 15% – твиттер, 15% – тикток, 5% – ютуб.

Может удивить четвертое место «ПСЖ», но и здесь эффект личности. В августе 2021-го после прихода Лео Месси на парижан только в инстаграме за месяц подписались 12 миллионов человек. Правда, с июня 2023-го (после ухода Месси и Неймара) «ПСЖ» потерял 5 миллионов фолловеров.

«Ювентус» на пятом месте тоже благодаря инстаграму (и здесь эффект Роналду).

Интересно, что за топ-11 – пропасть. Если «Тоттенхэм» или «Арсенал» могут на отдельных территориях бодаться с топами (у «Тоттенхэма», например, очень мощный тикток, подписчиков больше, чем у «Барселоны», а у «Арсенала» твиттер больше, чем у «Ман Сити», на уровне «Челси» и «Ливерпуля»), то остальные сильно отстали.Включая «Интер», «Милан», «Атлетико», «Боруссия» и другие известные клубы.

За топ-11 начинаются сюрпризы: 9 команд в топ-25 – не из большой европейской пятерки. Причем самая популярная в этой группе – не «Аль-Наср» или «Интер Майами», а «Фламенго».

Это с отрывом главный клуб Бразилии, за которым следит больше людей, чем за «Атлетико» и «Боруссией». И его аудитория растет, так что скоро бразильцы могут догнать и «Интер».

После трансфера Роналду «Аль-Наср» обошел «Боруссию» и теперь растет на 700 тысяч подписчиков в месяц только в инстаграме. К концу сезона обойдут «Атлетико» и догонят «Фламенго».

Но рост «Аль-Насра» – нетипичен для Саудовской Аравии. Например, лидер чемпионата «Аль-Хиляль» теряет подписчиков, несмотря на уверенное лидерство, Неймара, Кулибали, Буну и Малкома. У «Аль-Иттихада» с Бензема и Канте тоже падение.

Кажется, в Саудовской Аравии скучать начинают не только игроки, но и зрители.

«Интер Майами» благодаря Месси забрался на 24-е место, но эффект Лео иссякает. После 14-миллионного притока в инстаграме рост замедлился и сейчас составляет примерно 100 тысяч в месяц. «Аль-Наср» прибавляет в семь раз быстрее.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» – вместе в топ-30 и очень близко. Но больше в топ-100 нет ни одного аргентинского клуба.

Сразу за топ-25 клуб, о котором вы никогда не слышали. Это индонезийский «Персиб» из города Бандунг (четвертый по населению в Индонезии) на западе острова Ява. На острове живет 150 миллионов человек, более 25 миллионов из них – сунды. И вот они болеют за «Персиб». Его аудитория больше, чем у «Ривер Плейта», «Аякса» и «Монако».

Кстати, все клубы Индонезии называются почти одинаково, в сезоне-2023/24 в чемпионате играют: «Персиб», «Персиджа», «Персик», «Персебая», «Персикабо 1973», «Персис», «Персита», ПСИС, ПСМ и ПСС. Но это не из-за зацикленности на фруктах. Просто привычные для индонезийцев аббревиатуры и сокращения. Все клубы называются Persatuan Sepak bola Indonesia + название города. Это означает «Футбольный союз Индонезии в городе X». Для простоты сокращают до «перси», «пси» или «пс» и добавляют первую букву города. «ПерсиДЖА» – из Джакарты, «ПерсиБ» – из Бандунга, «ПерсиТА» – из Тангеранга, ПСИС – из Семаранга.

Так вот, «Персиб» из всех – самый богатый и устойчивый. Одного из бывших игроков вы, возможно, знаете. Форвард Эзекиель Н’Дуасель из Чада в начале 10-х сыграл 17 матчей за «Терек», когда ему было 24. В 30 он забивал по 17 за сезон в Индонезии.

Другая неожиданность – Нидерланды, где огромная пропасть между «Аяксом» (28-й) и остальными. Следующий – ПСВ – аж на 105-м месте, позади «Уотфорда», «Монтеррея» и «Шальке». Правда, из-за краха в чемпионате амстердамцы всю осень теряют подписчиков во всех соцсетях, а ПСВ растет. Но догнать невозможно: у «Аякса» совокупная аудитория – 25 млн человек, у «ПСВ» – 4,9 млн, «Фейеноорда» – 4,1.

В топ-50 сразу три команды из Турции. Причем позиции впечатляют: «Галатасарай» на уровне «Боруссии» – 45 млн, «Фенербахче» рядом с «Ромой» – 34,5 млн, «Бешикташ» около «Марселя» – 19,3 млн.

У турецких клубов есть одна особенность – невероятно активный и популярный твиттер. Несмотря на падение мировой аудитории (в 2022-м соцсетью пользовались 368 миллионов пользователей, в 2023-м – 354 млн), для Турции эта соцсеть – главный источник новостей о спорте и политики. У «Галатасарая» там 14,5 миллионов подписчиков (9-е место в мире), у «Фенербахче» – 12 млн (10-е место в мире), «Бешикташа» – 5,7 млн (20-е место в мире).

Турецкие фанаты – кажется, вообще одни из самых активных в соцмедиа. В 2018-м «Бешикташ» построил маркетинговую кампания вокруг хештега #СomeToBesiktas, которым болельщики забрасывали игроков в твиттере и инстаграме (например, Пепе). А фанаты «Трабзонспора» оставили 3,2 миллиона (!) комментариев в инстаграме нападающему Александру Сорлоту (в итоге клуб его арендовал).

У клуба из Трабзона, четвертого в Турции, активная аудитория и в твиттере (2 млн подписчиков, 55-е место в мире – в два раза больше, чем в инстаграме или фейсбуке).

Может удивить, что в топ-50 сразу два клуба из Египта. «Аль-Ахли» из Каира намного популярнее «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и на одном уровне с «Галатасараем», а «Замалек» из Гизы – второй по популярности в Египте и всей Африке, рядом с «Астон Виллой» и «Севильей».

«Аль-Ахли» 11 раз выигрывал африканскую Лигу чемпионов, 42 – чемпионат. Еще это базовый клуб сборной (7 из 26 игроков Египта на Кубке Африки – оттуда). Главные соцсети обеих египетских команд – фейсбук и твиттер. Кстати, недалеко от топ-100 – третья команда из Египта. Каирский «Пирамидс» – на 111-м месте, рядом с «Шеффилд Юнайтед» и «Фиорентиной».

Может показаться удивительным, но ни один клуб из Португалии не попал в топ-50: «Бенфика» на 54-м месте (10,9 млн), «Порту» – 58-й (10,5), «Спортинг» – 73-й (7,89).

Разрыв между «Бенфикой» и «Порту» небольшой, да и «Спортинг рядом». Но отставание остальных – космическое. Для сравнения: у «Браги» совокупно около 1 миллионов подписчиков во всех соцсетях, это даже мимо мирового топ-200 и рядом с «Вероной», «Страсбургом», «Блэкберном» и «Краснодаром».

Любопытно, что в поиске – другая ситуация. В Португалии, Кабо-Верде и других португалоговорящих странах кроме Бразилии «Бенфика» – с отрывом на первом месте, а разница с «Порту» – огромная, гораздо больше, чем между подписчиками в соцсетях. Но, возможно, причина в том, что гуглят не только футбольную команду, но и из других видов спорта.

Португальские клубы значительно менее популярны, чем бразильские. Причина простая. В Бразилии 215 миллионов человек, а в Португалии – 10 млн. Так что «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» очень эффективны для своей небольшой страны.

У Бразилии 2 клуба в топ-25, 5 – в топ-50 и 13 (!) – в топ-100. Это очень мощный результат. Например, у Испании всего 18 клубов в топ-100, у Англии – 17, у Германии и Италии – по 5.

Причем результат не всегда влияет на популярность в соцсетях. Например, на 87-м месте в мире бразильский «Шапекоэнсе», середняк бразильской Серии Б, печально известный из-за авиакатастрофы 2016 года. Вообще, бразильские клубы прибавляют активнее остальных. «Палмейрас», чемпион Бразилии, за несколько месяцев поднялся с 35-го на 33-е место (обошел «Марсель» и «Бешикташ»), а «Флуминенсе», победитель Кубка Либертадорес – с 75-го на 67-е.

От Бразилии в топ-100: «Фламенго», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Сантос», «Васко да Гама», «Гремио», «Атлетико Минейро», «Крузейро», «Флуминенсе», «Интернасьонал», «Шапекоэнсе» и «Ботафого».

Один клуб в топ-100 есть и у Ирана – «Персеполис». Это особенное достижение, потому что в стране заблокированы почти все международные соцсети. У «Персеполиса» (как и «Эстегляля», второго клуба Ирана по популярности) почти вся аудитория в инстаграме (8,8 млн! И, похоже, не боты – 200 тысяч лайков у каждого поста). Есть аккаунты в телеграме, твиттере и на ютубе, но это суммарно 3% от общей аудитории.

Еще из удивительного: в топ-100 попал «Симба» из Танзании. Это большая страна с 60 миллионами жителей, только в Дар-Эс Саламе, где базируется клуб, живет пять миллионов человек. Но уровень чемпионата объективно низкий. Раньше в африканской таблице коэффициентов Танзания была 11-й, сейчас шестая – обошла Анголу, ДРК и Судан, но все равно оооочень отстает от Туниса, ЮАР, Алжира, Египта и Марокко. К тому же активность аудитории «Симбы» вызывает вопросы. Если у «Персеполиса» или «Боки Хуниорс» с 9 миллионами подписчиков по 200 тысяч лайков в инстаграме, то у «Симбы» с 5 миллионами – всего по 10-15 тысяч.

В топ-75 есть клуб из Индии – «Керала Бластерс». Возможно, секрет… в крикете, главном спорте страны, индийская лига – сильнейшая в мире.. Так вот, совладелец «Бластерс» Сачин Тендулкар – известнейшийодин из самых главных крикетист в мире (46 миллионов подписчиков в инстаграме). У «Кералы» 7,7 млн подписчиков в пяти соцсетях, все остальные клубы не набирают и 2 млн.

Лучший результат в топ-100 по странам – у Испании. 18 команд в топ-100! Для сравнения: второе место у Англии – 17 команд, потом Бразилия – 13, Мексика – 6, а только за ними Италия и Германия – по 5 команд.

Причем почти у всех испанцев положительная динамика. «Жирона» растет во всех соцсетях за счет прорыва в результатах, а остальные мощно прибавляют в тиктоке. Для Ла Лиги это главная соцсеть по количеству подписчиков.

У скромных клубов вроде «Сарагосы», «Осасуны», «Кадиса», «Алавеса», «Эльче» или «Вальядолида» там больше 50% аудитории. Несколько причин взлета испанцев именно в этой соцсети:

1. Ла Лига, которая там с 2019-го, давно видела потенциал в коротких видео, тикток договорился с официальным бродкастером Mediapro о прямых трансляциях на сервисе.

2. Ла Лига подстегнула клубы к развитию соцсетей за счет системы распределения бонусов. С сезона-2023/24 25% денег от телеправ (около 130 миллионов евро) распределятся в зависимости от активности клубов в медиа и соцсетях. А тикток – чит-код для набора подписчиков, лайков и аудитории. Это самая быстрорастущая соцсеть, в которой любые клубы (даже российские) могут заполучить миллионную аудиторию. Поэтому «Кадис», «Вальядолид», «Осасуна» и другие небольшие клубы Ла Лиги так вкладываются в тикток.

Вообще, испанский язык сейчас самый популярный в футболе. Он родной сразу для 31 клуба в топ-100: 18 – Испания, 6 – Мексика, по 2 – Аргентина и Перу, по 1 – Колумбия, Чили, Эквадор.

Английский – родной только для 18 клубов из Англии, трех из ЮАР и одной из Индии. Полностью на английском ведет соцсети «Милан», другие топ-клубы ведут на смешанных языках (часть видео на английском, часть – на итальянском, голландском или немецком) или заводят несколько аккаунтов – для глобальной англоязычной аудитории и местной (на немецком, итальянском или французском). Например, на ютубе «Баварии» видео – на английском и немецком, у «Реала» – ролики на испанском с английскими субтитрами, у многих в Европе – названия и описание видео на английском, а содержание – на местном языке.

Африканские, азиатские и южноамериканские клубы чаще не парятся и делают контент только на родном языке (испанский, португальский, арабский, суахили, фарси).Как и большинство российских клубов.

Самый популярный клуб из России – «Зенит», который идет на 62-м месте (между «Кадисом» и «Атлетиком»). Тенденция для него, как и для всех российских клубов, в топ-100 негативная – нет роста ни в одной из мировых соцсетей. Клуб из Санкт-Петербурга (как и «Спартак» и вообще все наши команды) не набирают мировую аудиторию: тикток теперь локальный, а инстаграм, твиттер и фейсбук доступны только с VPN. Так что в последние полтора года соревнование с иностранными клубами – нечестное.

При этом у «Зенита» очень мощный тикток даже по мировым меркам: 6 миллионов подписчиков (23-е место в мире, на уровне «Севильи» и «Арсенала») – 67% аудитории в одной соцсети (!). Большая доля этой соцсети – особенность российских клубов. У «Динамо», например, – 69%, и это второе место в мире. По доле тиктока «Зенит» уступает только двум клубам из нашего исследования: московскому «Динамо» (69%) и «Реал Сосьедаду» (76%).

Удивительно, но в топ-100 клубов мира на начало 2024 года не попал «Спартак». Любопытно, что несколько месяцев назад при сборке первого, чернового варианта рейтинга, красно-белые как раз замыкали топ-100. Однако за эти месяцы «Спартак» потерял позиции из-за сложностей доступа к соцсетям в России.

Теперь он на 103-м месте – пропустил «Жирону», «Мальорку» и «Янг Эфриканс» из Танзании.

А что в России? У «Зенита» – не полная гегемония. «Спартак» популярнее в двух соцсетях

Почти во всех международных соцсетях клубы РПЛ выстроились одинаково: «Зенит» первый, «Спартак» второй, ЦСКА третий, «Локомотив» четвертый.

Но есть и отличия. Например, в ютубе «Локомотив» – третий, а за ним «Краснодар» и «Динамо». Высоко мог быть и ЦСКА, но из-за санкций против госкорпорации ВЭБ.РФ ютуб заблокировал канал клуба в марте 2022 года. Поэтому уже больше года развивают новый, у него почти 54 тысячи подписчиков (7-е место в России).

Серьезные отличия в тиктоке. Стоит повториться, что у многих российских клубов здесь больше подписчиков, чем во всех соцсетях вместе взятых. Например, у «Зенита» (6,3 млн в тиктоке, 4,5 – в остальных соцсетях, включая VK, телеграм и OK, но без тиктока), «Динамо» (1,2 – в тиктоке, 1 млн – в остальных), «Рубина» (914 тысяч в тиктоке, 582 – в остальных) и «Сочи» (324 тысячи в тиктоке, 91 – в остальных).

В телеграме и VK гегемония «Зенита» заканчивается. Тут самый популярный клуб – «Спартак». Причем в телеграме «Зенит» уступает еще и ЦСКА и на одном уровне с «Динамо».

Мы посчитали и аудиторию OK, но она практически не влияет на общую картину. Здесь не все клубы, у большинства от 10 до 50 тысяч подписчиков (до 3% от общей). Максимум – у «Зенита» (115 тысяч).

Еще один тренд – российские клубы забрасывают или вообще не ведут соцсети, в которые сложно войти – твиттер и фейсбук, а часто еще и тикток, несмотря на большую аудиторию там.

Например, у «Ахмата» нет аккаунтов в твиттере, фейсбуке и ютубе.

Раньше клубы РПЛ ориентировались на пять международных соцсетей (тикток, ютуб, твиттер, инстаграм и фейсбук).Сейчас приоритет у инстаграма, ютуба, телеграма и VK, где собрана основная российская аудитория. «Одноклассники», как правило, ведут «для галочки», чтобы поддерживать там жизнь.

Совокупно (по восьми соцсетям) главный клуб России – «Зенит». Большая часть его аудитории – международная (6 млн в тиктоке).

Но «Зенит» первый, даже если ее не учитывать. Правда, отрыв от «Спартака» будет уже не таким большим (4,5 против 3,7).

«Спартак» – первый только в российских соцсетях. Если суммировать телеграм, VK и ОК, то москвичи опережают петербуржцев всего на 30 тысяч человек: 1,42 млн у «Спартака» против 1,39 млн у «Зенита».

ЦСКА – на твердом третьем месте. Уступает кому-то кроме «Спартака» и «Зенита» только в ютубе, тиктоке и ОК (но там у всех маленькая аудитория).

«Динамо» незначительно обходит «Локомотив» благодаря тиктоку. Там у бело-голубых 1,15 миллиона, у красно-зеленых – 730 тысяч.

Из-за тиктока высоко поднимаются «Рубин» и «Сочи». У «Рубина» там 900 тысяч подписчиков (из 1,5 миллиона суммарно). Без него казанцы ниже «Краснодара» и «Ростова».

Тикток вывел «Сочи» в российский топ-10. Там 78% (!) подписчиков клуба.

Кстати, если бы в рейтинге учитывались медиафутбольные клубы, то они бы боролись с топами.

Для сравнения: у 2Drots 3,5 миллиона подписчиков только в ютубе (это на уровне «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Баварии») и больше, чем у ЦСКА в восьми других соцсетях. У ютуб-канала основателя «Амкала» Германа Эль Классико 2,8 миллиона подписчиков (больше, чем у «Галатасарая» и чуть меньше «Тоттенхэма») – на 700 тысяч больше, чем у «Динамо» во всех соцсетях.

Итоги: «Реал» и «Барселону» не догнать, испанский язык важнее английского, российские клубы не используют потенциал и проигрывают медиафутболу

1. «Реал» и «Барселона» главные клубы планеты, которые вряд ли кто-то догонит в ближайшее время. АПЛ может быть Суперлигой, «Манчестер Сити» выигрывать требл, а Месси и Роналду поднимать футбол в Северной Америке и Азии, но испанский дуэт не догнать.

2. Быстрее всего растут неевропейские клубы из стран с большим населением и относительно высоким интересом к футболу. «Фламенго» обошел «Атлетико», «Аль-Наср» – «Боруссию», египетский «Аль-Ахли» – «Рому». Бразилия, Индонезия, Египет, Саудовская Аравия и Танзания очень интенсивно набирают аудиторию.

3. В мировом топ-100 больше испаноязычных клубов, чем англоязычных. Мощь испанского языка проявляется и в лидерстве «Реала» с «Барселоной», и в 18 клубах Ла Лиги в топе (из АПЛ – 17), и в наличии команд из Мексики, Аргентины, Перу, Чили, Колумбии и Эквадора.

4. Российские клубы будут падать в мировом рейтинге. В заблокированных соцсетях стагнация (в лучшем случае), а у ютуба наименьшая аудитория в мире из большой пятерки соцсетей.

5. Медиафутбольные клубы подбираются к «Спартаку» и «Зениту». И это не ложная тревога. На 2Drots только в ютубе подписано больше людей, чем на все соцсети ЦСКА.

6. У российских клубов большой неиспользованный потенциал. У многих клубов высших лиг аудитория в соцсетях больше, чем жителей в городе команды (исключение – если в крупном городе несколько крепких команд, например, в Праге, Гамбурге, Берлине). В России так только у «Зенита».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Alex Caparros, Yasser Bakhsh, Ahmad Mora, Julian Finney; Roberto Casimiro/Global Look Press