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100 самых популярных клубов мира

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
ЦСКА ЦСКА
Зенит Зенит
Спартак Спартак
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фенербахче Фенербахче
Бешикташ Бешикташ
Персиб Персиб
Галатасарай Галатасарай
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Продолжение исследования Sports.ru.

Ответ на вопрос о самых популярных клубах очевиден.

В мире – «Реал» и «Барселона», в России – «Спартак» и «Зенит». Осенью мы исследовали интерес к командам в каждой стране по поиску в гугле и подтвердили основные гипотезы.

Но кажется, требуется еще один ракурс. Тогда мы фокусировались на локальной популярности, пора переключиться на глобальную.

Чтобы ответить на такие вопросы:

● Какова глобальная аудитория у «Реала»,«Барселоны», «Зенита», «Спартака», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»?

● Какой самый популярный неевропейский клуб?

● Клубы АПЛ – доминируют? (тут вас ждет сюрприз).

● Есть ли интерес к клубам из России в мире? «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие – в топ-100 или нет? А если да, то как далеко от лидеров?

● Сколько в топ-100 команд из не очень футбольных стран вроде Ирана? 

Важный дисклеймер

В исследовании мы использовали количество подписчиков в пяти популярнейших соцсетях: инстаграме, фейсбуке, твиттере, ютубе и тиктоке. Там представлены почти все крупные клубы из всех стран.

Мы вручную собирали данные (до каждого подписчика) в каждой соцсети кроме фейсбука, где аудитория округляется до миллионов (или сотен тысяч).

Сейчас твиттер не входит в топ мировых соцсетей (уступает телеграму), но его футбольный сегмент исторически очень важен – там почти все клубы (в том числе и из России) с годами собранной большой аудиторией.

Мы не использовали телеграм, Linkedin, Twitch, Threads или Snapchat из-за малого количества официальных аккаунтов и небольшой аудитории по сравнению с остальными соцсетями.

В топ-100 не учитывались китайские локальные соцсети Wechat или Weibo и российские VK и OK, потому что там нет мировых клубов (представлены в основном, команды из Китая и России) . Из-за этого клубы из этих стран могли недополучить аудиторию в нашем рейтинге. Но для наших команд есть отдельная глава, где мы посчитали и данные из российских соцсетей. 

Если у клуба аккаунты на нескольких языках в одной соцсети, мы выбирали тот, где аудитория больше. Например, у итальянских, французских и немецких это могут быть соцсети на родном языке.

Начнем разбор популярности с топов на каждом континенте.

Азия: в лидерах Саудовская Аравия из-за звезд и Индонезия из-за населения

В Азии наибольшая аудитория у клубов из Саудовской Аравии. Все благодаря звездной закупке-2023: Роналду, Неймару, Бензема, Канте и другим.

За ними – команды из Индонезии. Там слабый чемпионат, но 200+ миллионов населения с простым доступом во все глобальные соцсети (в отличие от Китая, России и Ирана) и большим интересом к футболу (в отличие от Индии и Японии).

В топ-100 попадут клубы из России, Ирана и Индии, но их аудитория намного меньше, чем у индонезийских.

Северная Америка: «Интер Майами» и Мексика

В Северной Америке главный клуб прямо сейчас – «Интер Майами», который ворвался в топ-100 исключительно благодаря Месси. Это  с отрывом главная футбольная команда континента, которая входит в топ-10 всех спортивных команд США.

Остальные команды в МЛС далеки по популярности от мексиканских. В топ-100 шесть команд из Мексики и только две – из США, включая еще «Лос-Анджелес Гэлакси», за которых играли Бекхэм и Чичарито (и то на 88-м месте).

В Южной Америке царствует Бразилия. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» высоко, но больше никого из Аргентины в топ-100

Южная Америка = Бразилия. В мировом топ-100 сразу 13 (!) бразильских команд. Больше только из Испании и Англии. «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» – в топ-5 континента, но это единственные аргентинские команды, которые попали общую сотню.

Африка: неожиданная Танзания и Египет на первом месте

В Африке удивительно крепкое положение у команд из Египта. «Аль-Ахли» – в мировом топ-20, «Замалек» из Гизы и «Раджа Касабланка» – в топ-50.

Кстати, две команды из Танзании и три из ЮАР попадут и в мировой топ.

Европейский топ-5 полностью совпадает с мировым, поэтому мы не останавливаемся на нем отдельно.

Топ-100 самых популярных клубов мира: в топе «Реал» и «Барселона», неожиданно высоко Египет, Саудовская Аравия и Бразилия

Мировой лидер по аудитории в соцсетях – «Реал». Он и «Барселона» ушли от преследователей с большим отрывом (370 и 335 миллионов, у третьего клуба – около 200 млн).

Удивительно, но осеннее исследование запросов в гугле показывало другую картину.

По запросам в гугле «Барселона» на первом месте сразу в 70 странах (и это лучший результат в мире, у «МЮ» – 40, «Ливерпуля» – 12, а у «Реала» – всего 4). Правда, «Реал» всегда шел в связке с «Барселоной». Если «Барса» на первом месте в стране, то «Реал», скорее всего, на втором.

Вообще, аудитория во всех соцсетях у испанских топов почти одинаковая. Наибольший отрыв у «Реала» в инстаграме – плюс 25 миллионов больше, а общий отрыв –  35 млн.

Вероятно, раньше тут работал эффект Роналду. Криштиану – самый популярный человек мира в инстаграме. Очевидно, его фанаты подписывались еще и на «Реал».

В топ-25 сразу шесть английский команд: «МЮ», «Ман Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм». Причем у всех примерно одинаковое распределение подписчиков: около 35% – фейсбук, 30% – инстаграм, 15% – твиттер, 15% – тикток, 5% – ютуб.

Может удивить четвертое место «ПСЖ», но и здесь эффект личности. В августе 2021-го после прихода Лео Месси на парижан только в инстаграме за месяц подписались 12 миллионов человек. Правда, с июня 2023-го (после ухода Месси и Неймара) «ПСЖ» потерял 5 миллионов фолловеров.

«Ювентус» на пятом месте тоже благодаря инстаграму (и здесь эффект Роналду).

Интересно, что за топ-11 – пропасть. Если «Тоттенхэм» или «Арсенал» могут на отдельных территориях бодаться с топами (у «Тоттенхэма», например, очень мощный тикток, подписчиков больше, чем у «Барселоны», а у «Арсенала» твиттер больше, чем у «Ман Сити», на уровне «Челси» и «Ливерпуля»), то остальные сильно отстали.Включая «Интер», «Милан», «Атлетико», «Боруссия» и другие известные клубы.

За топ-11 начинаются сюрпризы: 9 команд в топ-25 – не из большой европейской пятерки. Причем самая популярная в этой группе – не «Аль-Наср» или «Интер Майами», а «Фламенго».

Это с отрывом главный клуб Бразилии, за которым следит больше людей, чем за «Атлетико» и «Боруссией». И его аудитория растет, так что скоро бразильцы могут догнать и «Интер».

После трансфера Роналду «Аль-Наср» обошел «Боруссию» и теперь растет на 700 тысяч подписчиков в месяц только в инстаграме. К концу сезона обойдут «Атлетико» и догонят «Фламенго». 

Но рост «Аль-Насра» – нетипичен для Саудовской Аравии. Например, лидер чемпионата «Аль-Хиляль» теряет подписчиков, несмотря на уверенное лидерство, Неймара, Кулибали, Буну и Малкома. У «Аль-Иттихада» с Бензема и Канте тоже падение. 

Кажется, в Саудовской Аравии скучать начинают не только игроки, но и зрители

«Интер Майами» благодаря Месси забрался на 24-е место, но эффект Лео иссякает. После 14-миллионного притока в инстаграме рост замедлился и сейчас составляет примерно 100 тысяч в месяц. «Аль-Наср» прибавляет в семь раз быстрее.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» – вместе в топ-30 и очень близко. Но больше в топ-100 нет ни одного аргентинского клуба. 

Сразу за топ-25 клуб, о котором вы никогда не слышали. Это индонезийский «Персиб» из города Бандунг (четвертый по населению в Индонезии) на западе острова Ява. На острове живет 150 миллионов человек, более 25 миллионов из них – сунды. И вот они болеют за «Персиб». Его аудитория больше, чем у «Ривер Плейта», «Аякса» и «Монако».

Кстати, все клубы Индонезии называются почти одинаково, в сезоне-2023/24 в чемпионате играют: «Персиб», «Персиджа», «Персик», «Персебая», «Персикабо 1973», «Персис», «Персита», ПСИС, ПСМ и ПСС. Но это не из-за зацикленности на фруктах. Просто привычные для индонезийцев аббревиатуры и сокращения. Все клубы называются Persatuan Sepak bola Indonesia + название города. Это означает «Футбольный союз Индонезии в городе X». Для простоты сокращают до «перси», «пси» или «пс» и добавляют первую букву города. «ПерсиДЖА» – из Джакарты, «ПерсиБ» – из Бандунга, «ПерсиТА» – из Тангеранга, ПСИС – из Семаранга.

Так вот, «Персиб» из всех – самый богатый и устойчивый. Одного из бывших игроков вы, возможно, знаете. Форвард Эзекиель Н’Дуасель из Чада в начале 10-х сыграл 17 матчей за «Терек», когда ему было 24. В 30 он забивал по 17 за сезон в Индонезии.

Другая неожиданность – Нидерланды, где огромная пропасть между «Аяксом» (28-й) и остальными. Следующий – ПСВ – аж на 105-м месте, позади «Уотфорда», «Монтеррея» и «Шальке». Правда, из-за краха в чемпионате амстердамцы всю осень теряют подписчиков во всех соцсетях, а ПСВ растет. Но догнать невозможно: у «Аякса» совокупная аудитория – 25 млн человек, у «ПСВ» – 4,9 млн, «Фейеноорда» – 4,1.

В топ-50 сразу три команды из Турции. Причем позиции впечатляют: «Галатасарай» на уровне «Боруссии» – 45 млн, «Фенербахче» рядом с «Ромой» – 34,5 млн, «Бешикташ» около «Марселя» – 19,3 млн. 

У турецких клубов есть одна особенность – невероятно активный и популярный твиттер. Несмотря на падение мировой аудитории (в 2022-м соцсетью пользовались 368 миллионов пользователей, в 2023-м – 354 млн), для Турции эта соцсеть – главный источник новостей о спорте и политики. У «Галатасарая» там 14,5 миллионов подписчиков (9-е место в мире), у «Фенербахче» – 12 млн (10-е место в мире), «Бешикташа» – 5,7 млн (20-е место в мире).

Турецкие фанаты – кажется, вообще одни из самых активных в соцмедиа. В 2018-м «Бешикташ» построил маркетинговую кампания вокруг хештега #СomeToBesiktas, которым болельщики забрасывали игроков в твиттере и инстаграме (например, Пепе). А фанаты «Трабзонспора» оставили 3,2 миллиона (!) комментариев в инстаграме нападающему Александру Сорлоту (в итоге клуб его арендовал). 

У клуба из Трабзона, четвертого в Турции, активная аудитория и в твиттере (2 млн подписчиков, 55-е место в мире – в два раза больше, чем в инстаграме или фейсбуке).  

Может удивить, что в топ-50 сразу два клуба из Египта. «Аль-Ахли» из Каира намного популярнее «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и на одном уровне с «Галатасараем», а «Замалек» из Гизы – второй по популярности в Египте и всей Африке, рядом с «Астон Виллой» и «Севильей». 

«Аль-Ахли» 11 раз выигрывал африканскую Лигу чемпионов, 42 – чемпионат. Еще это базовый клуб сборной (7 из 26 игроков Египта на Кубке Африки – оттуда). Главные соцсети обеих египетских команд – фейсбук и твиттер. Кстати, недалеко от топ-100 – третья команда из Египта. Каирский «Пирамидс» – на 111-м месте, рядом с «Шеффилд Юнайтед» и «Фиорентиной».

Может показаться удивительным, но ни один клуб из Португалии не попал в топ-50: «Бенфика» на 54-м месте (10,9 млн), «Порту» – 58-й (10,5), «Спортинг» – 73-й (7,89).

Разрыв между «Бенфикой» и «Порту» небольшой, да и «Спортинг рядом». Но отставание остальных – космическое. Для сравнения: у «Браги» совокупно около 1 миллионов подписчиков во всех соцсетях, это даже мимо мирового топ-200 и рядом с «Вероной», «Страсбургом», «Блэкберном» и «Краснодаром». 

Любопытно, что в поиске – другая ситуация.  В Португалии, Кабо-Верде и других португалоговорящих странах кроме Бразилии «Бенфика» – с отрывом на первом месте, а разница с «Порту» – огромная, гораздо больше, чем между подписчиками в соцсетях. Но, возможно, причина в том, что гуглят не только футбольную команду, но и из других видов спорта.

Португальские клубы значительно менее популярны, чем бразильские. Причина простая. В Бразилии 215 миллионов человек, а в Португалии – 10 млн. Так что «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» очень эффективны для своей небольшой страны.

У Бразилии 2 клуба в топ-25, 5 – в топ-50 и 13 (!) – в топ-100. Это очень мощный результат. Например, у Испании всего 18 клубов в топ-100, у Англии – 17, у Германии и Италии – по 5. 

Причем результат не всегда влияет на популярность в соцсетях. Например, на 87-м месте в мире бразильский «Шапекоэнсе», середняк бразильской Серии Б, печально известный из-за авиакатастрофы 2016 года. Вообще, бразильские клубы прибавляют активнее остальных. «Палмейрас», чемпион Бразилии, за несколько месяцев поднялся с 35-го на 33-е место (обошел «Марсель» и «Бешикташ»), а «Флуминенсе», победитель Кубка Либертадорес – с 75-го на 67-е.

От Бразилии в топ-100: «Фламенго», «Коринтианс», «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Сантос», «Васко да Гама», «Гремио», «Атлетико Минейро», «Крузейро», «Флуминенсе», «Интернасьонал», «Шапекоэнсе» и «Ботафого».

Один клуб в топ-100 есть и у Ирана – «Персеполис». Это особенное достижение, потому что в стране заблокированы почти все международные соцсети. У «Персеполиса» (как и «Эстегляля», второго клуба Ирана по популярности) почти вся аудитория в инстаграме (8,8 млн! И, похоже, не боты – 200 тысяч лайков у каждого поста). Есть аккаунты в телеграме, твиттере и на ютубе, но это суммарно 3% от общей аудитории. 

Еще из удивительного: в топ-100 попал «Симба» из Танзании. Это большая страна с 60 миллионами жителей, только в Дар-Эс Саламе, где базируется клуб, живет пять миллионов человек. Но уровень чемпионата объективно низкий. Раньше в африканской таблице коэффициентов Танзания была 11-й, сейчас шестая – обошла Анголу, ДРК и Судан, но все равно оооочень отстает от Туниса, ЮАР, Алжира, Египта и Марокко. К тому же активность аудитории «Симбы» вызывает вопросы. Если у «Персеполиса» или «Боки Хуниорс» с 9 миллионами подписчиков по 200 тысяч лайков в инстаграме, то у «Симбы» с 5 миллионами – всего по 10-15 тысяч.

В топ-75 есть клуб из Индии – «Керала Бластерс». Возможно, секрет… в крикете, главном спорте страны, индийская лига – сильнейшая в мире.. Так вот, совладелец «Бластерс» Сачин Тендулкар – известнейшийодин из самых главных крикетист в мире (46 миллионов подписчиков в инстаграме). У «Кералы» 7,7 млн подписчиков в пяти соцсетях, все остальные клубы не набирают и 2 млн.

Лучший результат в топ-100 по странам – у Испании. 18 команд в топ-100! Для сравнения: второе место у Англии – 17 команд, потом Бразилия – 13, Мексика – 6, а только за ними Италия и Германия – по 5 команд.  

Причем почти у всех испанцев положительная динамика. «Жирона» растет во всех соцсетях за счет прорыва в результатах, а остальные мощно прибавляют в тиктоке. Для Ла Лиги это главная соцсеть по количеству подписчиков. 

У скромных клубов вроде «Сарагосы», «Осасуны», «Кадиса», «Алавеса», «Эльче» или «Вальядолида» там больше 50% аудитории. Несколько причин взлета испанцев именно в этой соцсети: 

1. Ла Лига, которая там с 2019-го,  давно видела потенциал в коротких видео, тикток договорился с официальным бродкастером Mediapro о прямых трансляциях на сервисе. 

2. Ла Лига подстегнула клубы к развитию соцсетей за счет системы распределения бонусов. С сезона-2023/24 25% денег от телеправ (около 130 миллионов евро) распределятся в зависимости от активности клубов в медиа и соцсетях. А тикток – чит-код для набора подписчиков, лайков и аудитории. Это самая быстрорастущая соцсеть, в которой любые клубы (даже российские) могут заполучить миллионную аудиторию. Поэтому «Кадис», «Вальядолид», «Осасуна» и другие небольшие клубы Ла Лиги так вкладываются в тикток.

Вообще, испанский язык сейчас самый популярный в футболе. Он родной сразу для 31 клуба в топ-100: 18 – Испания, 6 – Мексика, по 2 – Аргентина и Перу, по 1 – Колумбия, Чили, Эквадор. 

Английский – родной только для 18 клубов из Англии, трех из ЮАР и одной из Индии. Полностью на английском ведет соцсети «Милан», другие топ-клубы ведут на смешанных языках (часть видео на английском, часть – на итальянском, голландском или немецком) или заводят несколько аккаунтов – для глобальной англоязычной аудитории и местной (на немецком, итальянском или французском). Например, на ютубе «Баварии» видео – на английском и немецком, у «Реала» – ролики на испанском с английскими субтитрами, у многих в Европе  – названия и описание видео на английском, а содержание – на местном языке.

Африканские, азиатские и южноамериканские клубы чаще не парятся и делают контент только на родном языке (испанский, португальский, арабский, суахили, фарси).Как и большинство российских клубов.

Самый популярный клуб из России – «Зенит», который идет на 62-м месте (между «Кадисом» и «Атлетиком»). Тенденция для него, как и для всех российских клубов, в топ-100 негативная – нет роста ни в одной из мировых соцсетей. Клуб из Санкт-Петербурга (как и «Спартак» и вообще все наши команды) не набирают мировую аудиторию: тикток теперь локальный, а инстаграм, твиттер и фейсбук доступны только с VPN. Так что в последние полтора года соревнование с иностранными клубами – нечестное. 

При этом у «Зенита» очень мощный тикток даже по мировым меркам: 6 миллионов подписчиков (23-е место в мире, на уровне «Севильи» и «Арсенала») – 67% аудитории в одной соцсети (!). Большая доля этой соцсети – особенность российских клубов. У «Динамо», например, – 69%, и это второе место в мире. По доле тиктока «Зенит» уступает только двум клубам из нашего исследования: московскому «Динамо» (69%) и «Реал Сосьедаду» (76%).

Удивительно, но в топ-100 клубов мира на начало 2024 года не попал «Спартак». Любопытно, что несколько месяцев назад при сборке первого, чернового варианта рейтинга, красно-белые как раз замыкали топ-100. Однако за эти месяцы «Спартак» потерял позиции из-за сложностей доступа к соцсетям в России. 

Теперь он на 103-м месте – пропустил «Жирону», «Мальорку» и «Янг Эфриканс» из Танзании.

А что в России? У «Зенита» – не полная гегемония. «Спартак» популярнее в двух соцсетях

Почти во всех международных соцсетях клубы РПЛ выстроились одинаково: «Зенит» первый, «Спартак» второй, ЦСКА третий, «Локомотив» четвертый.

Но есть и отличия. Например, в ютубе «Локомотив» – третий, а за ним «Краснодар» и «Динамо». Высоко мог быть и ЦСКА, но из-за санкций против госкорпорации ВЭБ.РФ ютуб заблокировал канал клуба в марте 2022 года. Поэтому уже больше года развивают новый, у него почти 54 тысячи подписчиков (7-е место в России).

Серьезные отличия в тиктоке. Стоит повториться, что у многих российских клубов здесь больше подписчиков, чем во всех соцсетях вместе взятых. Например, у «Зенита» (6,3 млн в тиктоке, 4,5 – в остальных соцсетях, включая VK, телеграм и OK, но без тиктока), «Динамо» (1,2 – в тиктоке, 1 млн – в остальных), «Рубина» (914 тысяч в тиктоке, 582 – в остальных) и «Сочи» (324 тысячи в тиктоке, 91 – в остальных).

В телеграме и VK гегемония «Зенита» заканчивается. Тут самый популярный клуб – «Спартак». Причем в телеграме «Зенит» уступает еще и ЦСКА и на одном уровне с «Динамо».

Мы посчитали и аудиторию OK, но она практически не влияет на общую картину. Здесь не все клубы, у большинства от 10 до 50 тысяч подписчиков (до 3% от общей). Максимум – у «Зенита» (115 тысяч). 

Еще один тренд – российские клубы забрасывают или вообще не ведут соцсети, в которые сложно войти – твиттер и фейсбук, а часто еще и тикток, несмотря на большую аудиторию там.

Например, у «Ахмата» нет аккаунтов в твиттере, фейсбуке и ютубе. 

Раньше клубы РПЛ ориентировались на пять международных соцсетей (тикток, ютуб, твиттер, инстаграм и фейсбук).Сейчас приоритет у инстаграма, ютуба, телеграма и VK, где собрана основная российская аудитория. «Одноклассники», как правило, ведут «для галочки», чтобы поддерживать там жизнь.

Совокупно (по восьми соцсетям) главный клуб России – «Зенит». Большая часть его аудитории – международная (6 млн в тиктоке). 

Но «Зенит» первый, даже если ее не учитывать. Правда, отрыв от «Спартака» будет уже не таким большим (4,5 против 3,7).

«Спартак» – первый только в российских соцсетях. Если суммировать телеграм, VK и ОК, то москвичи опережают петербуржцев всего на 30 тысяч человек: 1,42 млн у «Спартака» против 1,39 млн у «Зенита».

ЦСКА – на твердом третьем месте. Уступает кому-то кроме «Спартака» и «Зенита» только в ютубе, тиктоке и ОК (но там у всех маленькая аудитория).

«Динамо» незначительно обходит «Локомотив» благодаря тиктоку. Там у бело-голубых 1,15 миллиона, у красно-зеленых – 730 тысяч.

Из-за тиктока высоко поднимаются «Рубин» и «Сочи». У «Рубина» там 900 тысяч подписчиков (из 1,5 миллиона суммарно). Без него казанцы ниже «Краснодара» и «Ростова».

Тикток вывел «Сочи» в российский топ-10. Там 78% (!) подписчиков клуба. 

Кстати, если бы в рейтинге учитывались медиафутбольные клубы, то они бы боролись с топами.

Для сравнения: у 2Drots 3,5 миллиона подписчиков только в ютубе (это на уровне «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Баварии») и больше, чем у ЦСКА в восьми других соцсетях. У ютуб-канала основателя «Амкала» Германа Эль Классико 2,8 миллиона подписчиков (больше, чем у «Галатасарая» и чуть меньше «Тоттенхэма») – на 700 тысяч больше, чем у «Динамо» во всех соцсетях. 

Итоги: «Реал» и «Барселону» не догнать, испанский язык важнее английского, российские клубы не используют потенциал и проигрывают медиафутболу

1. «Реал» и «Барселона» главные клубы планеты, которые вряд ли кто-то догонит в ближайшее время. АПЛ может быть Суперлигой, «Манчестер Сити» выигрывать требл, а Месси и Роналду поднимать футбол в Северной Америке и Азии, но испанский дуэт не догнать.

2. Быстрее всего растут неевропейские клубы из стран с большим населением и относительно высоким интересом к футболу. «Фламенго» обошел «Атлетико», «Аль-Наср» – «Боруссию», египетский «Аль-Ахли» – «Рому».  Бразилия, Индонезия, Египет, Саудовская Аравия и Танзания очень интенсивно набирают аудиторию. 

3. В мировом топ-100 больше испаноязычных клубов, чем англоязычных. Мощь испанского языка проявляется и в лидерстве «Реала» с «Барселоной», и в 18 клубах Ла Лиги в топе (из АПЛ – 17), и в наличии команд из Мексики, Аргентины, Перу, Чили, Колумбии и Эквадора.

4. Российские клубы будут падать в мировом рейтинге. В заблокированных соцсетях стагнация (в лучшем случае), а у ютуба наименьшая аудитория в мире из большой пятерки соцсетей.

5. Медиафутбольные клубы подбираются к «Спартаку» и «Зениту». И это не ложная тревога. На 2Drots только в ютубе подписано больше людей, чем на все соцсети ЦСКА.

6. У российских клубов большой неиспользованный потенциал. У многих клубов высших лиг аудитория в соцсетях больше, чем жителей в городе команды (исключение – если в крупном городе несколько крепких команд, например, в Праге, Гамбурге, Берлине). В России так только у «Зенита». 

Какой футбольный клуб самый популярный в мире?

Какой спорт самый популярный? Футбол – первый, в Азии правит крикет, в США – американский футбол, в Японии – бейсбол

Кто самый популярный футболист в мире? Сравниваем Роналду, Месси и других

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Alex Caparros, Yasser Bakhsh, Ahmad Mora, Julian Finney; Roberto Casimiro/Global Look Press

18 комментариев
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Самое большое откровение - Это Ювентус в топ-5. Я фанат Ювентуса, но и не думал, что мы будем обгонять хайповозку по типу МС. Вот это я понимаю, преданная кор аудитория.
Зенит и Спартак в топе в РФ не удивляют. Скорее жаль, что Краснодар активно не развивается в данном направлении.
Сильно удивлен, что в топе по Африке нет алжирских клубов , но есть Танзанийский. Что-то я явно про Африку знаю недостаточно. Спасибо за статью!
+18
-4
+14
Ответ Касум Увайсов
Самое большое откровение - Это Ювентус в топ-5. Я фанат Ювентуса, но и не думал, что мы будем обгонять хайповозку по типу МС. Вот это я понимаю, преданная кор аудитория. Зенит и Спартак в топе в РФ не удивляют. Скорее жаль, что Краснодар активно не развивается в данном направлении. Сильно удивлен, что в топе по Африке нет алжирских клубов , но есть Танзанийский. Что-то я явно про Африку знаю недостаточно. Спасибо за статью!
У Юве был большой буст в соцсетях, когда играл Роналду (с 10 до 30 млн только в инсте). Так бы вряд ли они были в топ-5 сейчас
+8
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+7
Ответ Касум Увайсов
Самое большое откровение - Это Ювентус в топ-5. Я фанат Ювентуса, но и не думал, что мы будем обгонять хайповозку по типу МС. Вот это я понимаю, преданная кор аудитория. Зенит и Спартак в топе в РФ не удивляют. Скорее жаль, что Краснодар активно не развивается в данном направлении. Сильно удивлен, что в топе по Африке нет алжирских клубов , но есть Танзанийский. Что-то я явно про Африку знаю недостаточно. Спасибо за статью!
А чего удивляться, у Мансити нет фанатов, пусть хоть сто лч возьмут, никому не будут интересны, увы
+8
-7
+1
Ответ Касум Увайсов
Самое большое откровение - Это Ювентус в топ-5. Я фанат Ювентуса, но и не думал, что мы будем обгонять хайповозку по типу МС. Вот это я понимаю, преданная кор аудитория. Зенит и Спартак в топе в РФ не удивляют. Скорее жаль, что Краснодар активно не развивается в данном направлении. Сильно удивлен, что в топе по Африке нет алжирских клубов , но есть Танзанийский. Что-то я явно про Африку знаю недостаточно. Спасибо за статью!
Так это еще отголоски приезда Криша
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Ответ Оригинальный Ник
А чего удивляться, у Мансити нет фанатов, пусть хоть сто лч возьмут, никому не будут интересны, увы
2 дня назад спускался на лифте в Сибирском городе, ехал со мной мальчик лет 8 в шарфе МС
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Ответ Оригинальный Ник
А чего удивляться, у Мансити нет фанатов, пусть хоть сто лч возьмут, никому не будут интересны, увы
Юве в списке 5-ый, Сити 6-ой, при этом Сити никому неинтересен, ору. Не говорю, что этот список объективно показывает количество фанатов, но если отвечаете на комментарий к этому списку, можно его хотя бы глянуть для начала, а не писать сходу стереотипы из вашей головы
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Ответ Оригинальный Ник
А чего удивляться, у Мансити нет фанатов, пусть хоть сто лч возьмут, никому не будут интересны, увы
в смысле нет, летом будет 10 лет как я их фанат. Всё у горожан есть и фаны и хейтеры
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Можно расширить статью, подключив Корейские, Китайские соц.сети и т.д МЮ только за счёт Китая может перегнать Реал, Барсу)
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Помоему очевидный заговор спортса. Спартак же самый популярный клуб галактики (по мнению спартачей)
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Ответ Оригинальный Ник
А чего удивляться, у Мансити нет фанатов, пусть хоть сто лч возьмут, никому не будут интересны, увы
а при чем тут фанаты? это не так работает. сравнивали кол-во подписоты. и если про юве в свете последних результатов можно говорить о некой так называемой "кор" аудитории, то сити просто бустанули судейские чашки и непосредственно гвардиола как персонаж. в этом смысле спортс является лакмусовой бумажкой - тут большая половина местных кулес топит за сити, а подписаться в соц сетях можно и на несколько клубов одновременно, отсюда и цифры. являются ли они фанатами? сильно сомневаюсь, но в выборке цифры дают.
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Ответ Касум Увайсов
Самое большое откровение - Это Ювентус в топ-5. Я фанат Ювентуса, но и не думал, что мы будем обгонять хайповозку по типу МС. Вот это я понимаю, преданная кор аудитория. Зенит и Спартак в топе в РФ не удивляют. Скорее жаль, что Краснодар активно не развивается в данном направлении. Сильно удивлен, что в топе по Африке нет алжирских клубов , но есть Танзанийский. Что-то я явно про Африку знаю недостаточно. Спасибо за статью!
Ничего удивительного в Краснодаре нет, Галицкий сам решил бороться с активными болельщиками, предпочитая вместо них тн «кузьмичей».
Но они не смогут обеспечить устойчивый рост в соцсетях
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Ответ DolJun
а при чем тут фанаты? это не так работает. сравнивали кол-во подписоты. и если про юве в свете последних результатов можно говорить о некой так называемой "кор" аудитории, то сити просто бустанули судейские чашки и непосредственно гвардиола как персонаж. в этом смысле спортс является лакмусовой бумажкой - тут большая половина местных кулес топит за сити, а подписаться в соц сетях можно и на несколько клубов одновременно, отсюда и цифры. являются ли они фанатами? сильно сомневаюсь, но в выборке цифры дают.
А как еще по твоему нужно измерить количество фанатов? Если брать по активности в том же Твиттере. То фанатов сити там полно. 70% аккаунтов активны. Даже фанаты конкурентов в Англии признают что видят докера детей и подростков в цветах сити. Забавно что ты как "большой фанат" Пепа, признаешь его популярность. Как ни крути а популярность клуба растет.
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