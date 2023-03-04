44 комментария

Исследование Ярослава Сусова.

РПЛ возвращается, а попасть на матчи теперь можно только с Fan ID – или картой болельщика, как ее называют официально. Эта карта оттолкнет от футбола сотни тысяч зрителей и точно изменит внешний вид нашего футбола – он станет менее праздничным и атмосферным.

Sports.ru разобрался, как внедряют Fan ID, кто и сколько за него платит, сколько денег и болельщиков потеряют клубы.

Исторический провал посещаемости из-за Fan ID: «Спартак» и «Зенит» могут потерять по 400 млн за сезон

Самая серьезная проблема Fan ID – катастрофическое падение посещаемости.

Для клубов РПЛ первой волны («Крылья Советов», «Пари НН», «Ростов», «Сочи», «Урал») старт сезона-2022/23 – один из худших в истории. Сравним одинаковые отрезки: восемь первых домашних матчей.

Посещаемость «Ростова» упала за четыре года с 30 до 6,6 тысячи человек, даже в чемпионаты с ковидом получалось лучше. Последний раз так плохо было в сезоне-2007/08 – тогда «Ростов» играл в РПЛ с 4 тысячами на трибунах старого-старого «Олимпа-2».

На «Урал» так мало болельщиков не ходило с сезона-2009/10 – тогда он играл в Первой лиге. По сравнению с последним нормальным летне-осенним отрезком (2019/20, дальше – сплошной ковид) – минус 10 с лишним тысяч на трибунах.

У «Сочи» так плохо не было никогда. Даже в сезон переименования и переезда из Санкт-Петербурга на «Фишт» приходило больше людей – и это в ФНЛ!

«Крылья Советов» просели во время ковида и вылета в ФНЛ в сезоне-2020/21 (4000 зрителей). За всю остальную российскую историю хуже, чем сейчас, ничего не случалось.

В среднем посещаемость клубов первой волны Fan ID уменьшилась в четыре раза по сравнению с сезоном-2019/20 (последней осенью без ковидных ограничений и карты болельщика).

В других клубах тоже заметно падение из-за бойкота – даже до вступления Fan ID в силу. Крупнейшее – у «Спартака» (бойкот + ограничение вместимости до 15 тысяч из-за требований МВД), «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Ахмата». Растут только «Динамо», «Торпедо» и «Факел».

Источники Sports.ru, близкие к клубам РПЛ, не скрывают пессимизма, пытаясь спрогнозировать посещаемость и выпадающие доходы клубов. По их оценкам, крупнейшие потери матчдей-выручки ждут «Спартак» и «Зенит» – до 400 миллионов рублей за сезон («Зенит», например, совсем не продает билеты на верхний ярус – это что-то небывалое). Совокупные потери клубов лиги могут достичь 1,5 миллиарда рублей по сравнению с доковидными сезонами-2018/19 и 2019/20.

«Главная потеря для «Спартака» не столько денежная, сколько социальная, эмоциональная, – сообщили Sports.ru в пресс-службе «Спартака». – Клуб и футболисты теряют сердце поддержки, это невозможно купить. Георгий Джикия говорил, что некоторым молодым футболистам не повезло, потому что они ни разу не играли при полных трибунах и не понимают, что это такое. Полные трибуны, флаги, песни, яркая визуальная поддержка – важный элемент матча, которого пока что мы лишились».

Самый оглушительный удар мы увидим уже в эти выходные. Да, возможен постепенный рост посещаемости – но очень медленный, а на старте будет совсем плохо. В распоряжении Sports.ru есть прогноз, сверстанный для одного из ведомственных собраний накануне возобновления сезона:

• На матче «Факел» – «Химки» ожидали 11 тысяч болельщиков (средняя посещаемость «Факела» – 16,5), пришли 10 321 болельщик

• На игре «Спартак» – «Урал» ждут около 3 тысяч (средняя посещаемость «Спартака» в сезоне – 12,5)

• «Зенит» – «Пари НН» – 15 тысяч (средняя – 34)

• «Ахмат» – «Оренбург» – 15 тысяч (средняя – 8)

• «Ростов» – «Локомотив» – 5-6 тысяч (средняя – 6,6)

• «Динамо» – «Крылья Советов» – 4 тысячи (средняя – 16,5)

• «Краснодар» – «Торпедо» – 5-9 тысяч (средняя – 24,3)

Но есть и те, кто смотрит на все не так пессимистично.

​​«На общие цифры надо смотреть по итогам сезона, – говорит Sports.ru источник в одном из клубов РПЛ. – Да, снижение посещаемости существенное. Но на уровне всего бюджета клуба это не будет заметно. Спонсорские отчисления РПЛ и Кубка России в этом сезоне выросли кратно. Так что отряд не заметит потери бойца, если говорить про бюджет по сезону».

В РПЛ тоже пока не бьют тревогу. Во вторник исполнительный директор лиги Сергей Чебан делал вид, что все под контролем.

– Изучали ли вы, как карта болельщика влияет на посещаемость? Что будет с посещаемостью и выпадающими доходами?

– Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем и делаем все для того, чтобы программы позволяли болельщику комфортно пройти на стадион. Система отлажена, пройти можно за 30 секунд. Если что-то не считывается, можно повысить яркость на телефоне, все реализуется. Точный прогноз по посещаемости мы дать не можем. Регионы друг на друга не похожи, оснащение интернетом разное, в столице – чуть выше. Давайте отложим этот вопрос.

– Лига не делала прогнозов посещаемости?

– Нет, мы прогнозы делали с учетом опыта на пяти стадионах. Но интенсивность получения карты в Москве и Ленинграде выше. Каждый день получение карты болельщика бьет рекорды!

– Посещаемость пяти клубов первой волны упала в четыре раза по сравнению с доковидными сезонами. Не будет ли такого в клубах второй волны?

– Невозможно сопоставить Урал, Москву и Санкт-Петербург. Мы максимально разворачиваем технические возможности. Рассчитываем на максимум и готовы.

Откуда взялся Fan ID: пожелание Путина после ЧМ-2018 и нераскрытое дело вокруг якобы хакнутых камер на ЦСКА – «Зенит»

Идея возникла после успешной пробы на ЧМ-2018. Там Fan ID служил визой и пропуском на стадионы – и Владимир Путин прямо заявил, что можно этот опыт масштабировать.

Обсуждение шло очень долго. Введение переносили, глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин и президент РФС Александр Дюков еще в 2019-м говорили, что Fan ID в РПЛ – это дорого, бессмысленно и неудобно.

Но в 2020-м все-таки начали вырисовываться контуры будущего закона, а клубы РПЛ потестировали систему добровольной идентификации болельщиков.

«Это же не просто так придумали – инициатива от наших силовых структур, а мы ее исполняем», – говорил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в марте 2021-го.

Это очень важная цитата. За новый закон выступали в первую очередь ФСБ и МВД, а футбольные клубы и власти на самом деле не понимали, зачем все это нужно.

После Евро-2020 (на самом деле 2021), когда в Петербурге снова выдавали Fan ID и запрещали посещать стадион из-за арестов на митингах, процесс забурлил активнее.

Пошли обсуждения в Госдуме, некоторые клубы РПЛ публично негативно высказывались о Fan ID, но 28 ноября наступил поворотный момент. После матча ЦСКА – «Зенит» на «ВЭБ-Арене» задержали 408 человек – за масштабное пирошоу. А футбольные клубы жестко отодвинули от обсуждения деталей нового закона. Если раньше их звали на собрания и формально выслушивали, то после массовых задержаний на ЦСКА – «Зенит» игнорировали и провели закон по Госдуме в ускоренном порядке. А 30 декабря 2021-го Владимир Путин уже подписал закон.

Самое интересное – все, что окружало спусковой крючок Fan ID . Сначала тогдашний президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что фанатов массово забирали в ОВД, так как хакеры взломали систему и выключили камеры наблюдения – вычислить конкретных нарушителей было нереально.

Вскоре РФС опроверг эту версию, сославшись на заключение двух компаний, занимавшихся IT-безопасностью: вскрыть камеры невозможно. «Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам», – заявили тогда в РФС.

Что же тогда случилось на стадионе ЦСКА? Вот что говорил год назад Ашот Хачатурянц.

«Это уже ответственность клуба – провести расследование о причинах отключения камер, в результате которого правоохранительным органам пришлось задержать больше 400 человек.

– ЦСКА так и не предоставил итоги?

– В процессе».

К марту 2023-го ЦСКА так публично и не рассказал, к чему пришли в расследовании по делу о камерах на матче против «Зенита». Представители ЦСКА отказались от комментариев по теме в ответ на запрос Sports.ru. РФС и РПЛ также не делились деталями о деле. Происшествие, которое подтолкнуло Госдуму к закону, меняющему российский футбол, не расследовано .

Как рассказал Sports.ru один источник, находившийся в эпицентре событий в день матча ЦСКА – «Зенит», камеры все-таки работали, но они лишь транслировали картинку в прямом эфире – а вот запись не сохранилась. Из-за этого и возникли проблемы.

Как обычно работает безопасность на стадионе: на трибуне что-то происходит, в оперштабе экстренно отсматривают записи с камер наблюдения, делают скриншоты – и на выходе с сектора вылавливают нарушителей. Дальше им могут выписать штраф прямо на месте – это делает дежурный мировой судья.

На матче ЦСКА – «Зенит» таких записей и скриншотов не оказалось. У силовых структур появился неперебиваемый аргумент: камеры наблюдения не справляются с задачей обеспечить безопасность, они позволяют реагировать на происшествия постфактум, да и то несовершенны (камеры с автоматическим распознаванием лиц, по данным Sports.ru, были установлены лишь на стадионах двух команд из 16 ). А вот паспорт болельщика, по задумке силового блока, должен останавливать даже потенциальных нарушителей.

Дальше процесс было не остановить.

Болельщики не получили даже минимальных плюсов от Fan ID. Как так вышло, кто забил на заботу?

Объективно: многие клубы РПЛ к такому сценарию готовы не были. Ни зимой, ни даже летом, уже когда предстояло запускать всю систему.

«Многие какое-то время надеялись, что правило отменят, – объяснил Sports.ru источник в одном из клубов РПЛ. – Потом резко бросились делать. Если бы начали подготовку в мае, не столкнулись бы с такими проблемами. Но у нас не было заранее всех подзаконных актов, мы не знали многих деталей и не могли начать раньше. Отсюда все неудобства на старте. Не понимали, как и что делать. Подготовительная работа со стороны Минцифры и Минспорта могла бы быть проделана более тщательно».

В начале 2022-го многие топ-чиновники российского футбола пытались добиться от Минцифры, ФСБ и МВД конкретики: можно ли не делать Fan ID для детей? Как именно будет проходит верификация, можно ли ее сделать дистанционной и предельно быстрой? Можно ли сразу включить в карту болельщика набор привилегий – например, транспортные бонусы, систему лояльности и так далее (для этого потребовался бы отдельный бюджет, чтобы компенсировать дополнительные услуги)? Некоторые письма с вопросами были длиннее 10 страниц.

Конкретная коммуникация не сложилась, потому что ответы на все эти вопросы по-прежнему звучат так: «Нет». Детям документы оформлять надо, дистанционной верификации нет, бонусов в обмен на персональные данные система сама по-прежнему не предоставляет. За год нет прогресса ни по одному направлению, хотя верили и в подтверждение регистрации «в три клика» , но всем по-прежнему нужно ходить в МФЦ для второго этапа верификации.

Хотя дистанционная верификация появиться все-таки может. Единственный доступный способ – сканирование чипа в биометрическом загранпаспорте. Вот только есть он не у всех, а заявления на оформления новых сейчас не принимают – вероятно, из-за проблем с поставками чипов из-за границы. Об этой технологии Владимиру Путину в середине февраля рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев – и отдельно отмечал, что ее использование согласовано с ФСБ.

Но то, что рассказал Шадаев президенту, проект куда более масштабный и возник не совсем в ответ на нужды Fan ID – фактически речь про цифровые паспорта. А вот у клубов иногда даже не было возможности публично задать вопросы чиновникам.

Так, представители одного клуба говорят: в октябре 2022-го в комитете Госдумы по спорту собирались организовать круглый стол со всеми заинтересованными сторонами из-за проблем Fan ID.

«Есть недоработки со стороны Минспорта, Минцифры и объектов, которые в этом задействованы, – говорил председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. – На этой встрече будет присутствовать министр спорта [Олег Матыцин]. Будем настаивать, чтобы был приглашен глава Минцифры».

Но дальше Минспорта провел встречу с депутатами и руководством РФС и РПЛ – клубов там не было. Министр Олег Матыцин отчитался, что оформлено уже 300 000 карт болельщика, а процент отказов – 0,009% (27 заявлений). Круглый стол в Госдуме так и не состоялся – один из клубов считает, что якобы из-за признанных хорошими цифр оформления Fan ID. Министерство спорта РФ в комментарии Sports.ru отметило, что и не анонсировало и не готовило круглый стол в Госдуме, а с РФС, РПЛ и депутатами общалось.

Единственный реально успешный опыт взаимодействия клубом с системой – письмо в правительство Москвы с просьбой о локальных упрощениях.

Московские клубы – активнее всех был босс ЦСКА Роман Бабаев – предлагали верифицировать Fan ID во всех МФЦ Москвы (а не только в восьми точках, как прежде), ввести бесплатный проезд и парковку по карте болельщика в дни матчей и продвигать проект с помощью платформы «Активный гражданин».

Изменить что-то получилось только в одном пункте. Теперь оформить карту болельщика можно в любом МФЦ в Москве. На другие уступки правительство не пошло.

«Можно придумать что угодно. Даже полет на Луну, – ответил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров на вопрос о бонусах и привилегиях для болельщиков. – Но надо оценивать финансовые и логистические возможности. Не буду комментировать бесплатную парковку в Москве, потому что в футбол не только в Москве играют, а во всей стране. И условия везде разные. Не знаю, когда и для чего бесплатная парковка. Я об этом не слышал».

У многих теплилась надежда на компенсирующий закон – о продаже и рекламе пива на стадионах. В марте-2022 из-за санкций и политической ситуации пивные компании (крупнейшие игроки рынка – иностранцы) сократили бюджеты на маркетинг. Клубы по-прежнему без пива, хоть дискуссия и не стихает, а синхронизация введения паспорта и продажи пива хоть чьи-то позиции среди болельщиков сгладила бы.

Официально Fan ID стоит менее 800 млн рублей, на самом деле – больше. Мы узнали, кто зарабатывает на подготовке стадионов

Введение Fan ID – это не только выпадающие доходы, но и прямые расходы. Стадионы надо дополнительно оснащать для соответствия всем требованиям.

Только из федерального бюджета официально выделили 773,6 миллиона рублей. Эти деньги идут на систему идентификации болельщика (специальные мониторы, считыватели) модернизацию систем контроля доступа, информационную безопасность и аттестацию. На некоторых стадионах ЧМ-2018 есть часть нужной инфраструктуры – на них можно потратить меньше. На частных аренах такой техники меньше – например, с «Открытие Банк Арены» после ЧМ-2018 ее просто увезли, – поэтому клубы закупают все самостоятельно, а федеральный бюджет – компенсирует. Но тут начинаются нюансы.

«Возмещение планируется в тех пределах, которые государство потратило на государственные стадионы, – рассказывает Sports.ru заместитель директора по развитию систем контроля доступа «Федеральной дирекции спортмероприятий» Дмитрий Корэ. – Если на государственном стадионе монитор стоит 100 рублей, а на коммерческом ставят монитор за 1000 рублей, ему возместят 100 рублей. Если на негосударственном стадионе по нормативам нужно поставить 100 турникетов и 100 мониторов, а клуб захотел поставить 200 турникетов и 200 мониторов, возместят только 100 ».

773,6 миллиона рублей из бюджета страны не поделены поровну. Компенсация зависит от размера и статуса стадиона.

В первую волну Fan ID попали стадионы, напрямую принадлежащие государству. По данным с Госзакупок, на «Фишт», «Екатеринбург Арену», «Ростов Арену», «Нижний Новгород» и «Солидарность Арену» в сумме потратили почти 56 миллионов рублей, то есть по 11 млн с небольшим на арену (интересно, что в Госзакупках размещена информация о несостоявшемся конкурсе на 282 миллиона рублей – на установку временных центров выдачи Fan ID у этих пяти арен). Примерно столько же ушло на «Газпром Арену» и «Лужники» (по 10-11 млн). Это наследие ЧМ-2018.

С другими аренами – сложнее. По данным Госзакупок, контракт на оснащение «Арены Химки» обошелся в 39,5 млн рублей, а на «Ахмат Арену» потратили 53,4 млн.

Другие стадионы РПЛ – «Открытие Банк Арена», «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «РЖД Арена», «Краснодар», «Центральный стадион профсоюзов» Воронежа, «Газовик» – считаются негосударственными. Например, оренбургский стадион «Газовик» принадлежит компании «Наш Городок», правнучке большого «Газпрома» (то есть с цепочкой еще из двух компаний). Такие стадионы как раз закупают сначала все самостоятельно и ждут частичного возврата.

«На все оборудование мы потратили около 30 миллионов рублей. Где-то 70% нам обещают компенсировать, но пока этого не произошло. Наверное, деньги придут от Минспорта», – сказал в середине февраля «Р-Спорту» президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

По данным Sports.ru, такая же ситуация – у многих клубов РПЛ. Компенсации они еще не получили.

А ведь речь не только про мониторы, о которых говорилось выше. Fan ID плотно увязан с особым приказом МВД, который требует особую установку турникетов: во-первых, они должны быть не низкими, а в полный рост взрослого человека, а еще их количество рассчитывается по специальной формуле: на 20-тысячной арене – 44, на 45-тысячной – 99 . Именно из-за несоответствия этому приказу МВД «Спартак», например, первую часть сезона провел с ограничением вместимости в 15 тысяч.

И дополнительные расходы на выполнение приказа МВД никто не покрывает – это считается обязанностью клуба, так как приказ действует уже восемь лет (просто прежде за него так не наказывали).

Расходы топ-клубов выше, ведь стадионы у них больше. По информации Sports.ru, на переоборудование арены, включая закупку турникетов, под требования Fan ID топ-клубы РПЛ тратили под 300 миллионов рублей.

Большинство конкурсов среди подрядчиков оборудования Fan ID проводили на безальтернативной основе – исполнитель был определен изначально. Но и в тех, где допускалось участие неограниченного числа претендентов, наплыва желающих не было: в России не так много компаний, которые соответствуют предъявляемым требованиям. В частности, нужно иметь лицензию ФСБ на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных средств, информационных систем, защищенных с использованием криптографических средств, и передавать ФСБ и МВД всю нужную информацию.

Безальтернативность большинства конкурсов связана еще и с тем, что оборудование Fan ID связано с системами контроля доступа, которые уже были установлены. Проще выбирать тех, кто на этих стадионах уже поработал.

Главным исполнителем контрактов для государственных стадионов («Фишт», «Екатеринбург Арена», «Ростов Арена», «Нижний Новгород», «Солидарность Самара Арена», «Газпром Арена», «Лужники») стал НТЦ «Атлас». Эта компания входит в состав госкорпорации «Ростех», но исторически связана со спецслужбами – вначале КГБ СССР, а затем и ФСБ . С начала 1950-х «Атлас» занимался разработкой и производством систем спецсвязи и до 2006-го находился в прямом подчинении ФСБ. Затем его функции расширились – например, сейчас компания изготавливает биометрические паспорта со встроенными чипами (именно те, по которым, возможно, получится проходить дистанционную верификацию для Fan ID).

Тот же «Атлас» разрабатывал и внедрял систему ЕГАИС – электронного учета производства крепкого алкоголя. Запуск в 2006-м сопровождался скандалом: система рухнула в первый же день, из-за чего водочные заводы остановились на несколько месяцев. Они не могли производить продукцию, так как ее надо было обязательно фиксировать в ЕГАИС, а система не работала.

Другие контракты на установку систем Fan ID получила казанская компания «Инфоматика», которую медиа связывали с окружением экс-главы Минцифры. Компания специализируется на внедрении систем контроля доступа на различные социальные объекты – от турникетов в метро (в Казани, Москве и Санкт-Петербурге) до спортивных дворцов и развлекательных парков.

«Инфоматика» устанавливала системы допуска на пять арен ЧМ-2018 (в Казани, Саранске, Калининграде, Самаре и Ростове-на-Дону) и даже на один стадион ЧМ-2022 в Катаре («Ахмед бин Али»).

Третий подрядчик – компания ISD – тоже специалист по разработке и установке систем билетного доступа. ISD активно работает на горнолыжных курортах, внедряя автоматические системы Ski Pass. Еще в ее профайле установка таких аппаратов на Олимпиаде-2014 в Сочи и для «Газпром Арены» на ЧМ-2018 и Евро-2020.

Клубы недовольны: Минспорта и Минцифры бросили их в продвижении. Даже «Матч ТВ» снимал рекламу за свои деньги

По официальным данным, сейчас карту болельщика получили 450 тысяч человек – с ноября, когда чемпионат прервался, +150 тысяч. В большинстве регионов второй волны фанатов с Fan ID меньше, чем вмещают стадионы. В Москве – на все клубы! – карту оформили только 46 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – 29 тысяч, в Чеченской республике – 25,5, в Московской области – 21, в Воронежской – 18 , в Оренбургской – 5 тысяч человек.

Единственный выход для клубов и лиги перед рестартом чемпионата – срочно и максимально мощно продвигать Fan ID среди болельщиков.

Большая часть пиар-нагрузки по закону, который приняла Госдума, а реализуют Минцифры и Минспорта, свалилась в итоге на клубы. Это неслучайно. Они сейчас практически единственные заинтересованы в высокой посещаемости.

«Мы не знаем, почему участь продвижения карты болельщика – на плечах клубов, ведь оператор внедрения карты – Минцифры, – говорит Sports.ru источник в одном из топ-клубов РПЛ. – Теперь мы должны продавать не только билеты, но и карту болельщика. Мы разделяем эту участь, все делаем и информируем фанатов. Мы максимально открыты, готовы оказать любую поддержку, интегрировать рекламу в матчи Кубка. Но проект пошел бы гораздо легче, если бы была поддержка со стороны Минспорта, Минцифры, РФС и РПЛ с точки зрения рекламных кампаний. Мы в одной лодке, но пока не видим шагов с их стороны. Всем как будто пофиг. Мы пришли к маркетингу 90-х годов: аудио, листовки, фасады. Все извращаются как могут».

В то же время в Минспорта уверены, что делают достаточно.

«Я сам несколько раз встречался с клубами и Минцифры, ни разу никто такой вопрос [о продвижении карты болельщика со стороны клубов] не задавал, – сказал первый заместитель министра спорта Азат Кадыров. – Никто не отрекается. Мы занимаемся совместной работой. Если клубы не будут рассказывать об этом и не будут предлагать привилегии и бонусы, как болельщик в конкретном Оренбурге, Воронеже или Екатеринбурге об этом узнает? Это общая работа, просто сегментированная. Мы с Минцифры проводим совместную работу на федеральном уровне, рассказываем и показываем. Клубы через свои каналы говорят своим болельщикам».

Пока «работа на федеральном уровне» заключается в размещении информации на сайте Объясняем.рф и ответах на технические вопросы: именно в Минспорта поступает обратная связь от граждан, хотя внедрением карты болельщика занимается Минцифры.

Даже прямая реклама карты болельщика на «Матч ТВ» – это не проект Минспорта или Минцифры, а решение канала. Так утверждает в комментарии Sports.ru генеральный продюсер холдинга Александр Тащин:

«Инициатива снять ролик, поддерживающий получение карты болельщика, – от редакции «Матч ТВ». Это не коммерческая история, мы не получали каких-либо сторонних бюджетов. Это полностью наша инициатива. Как, думаю, и у клубов РПЛ, которые привлекают болельщиков на стадион видеороликами и различными акциями. Мы как спортивный федеральный канал заинтересованы в том, чтобы трибуны заполнялись. С болельщиками – совершенно другой антураж трансляции. По нашему опыту, трансляции с полными трибунами собирают больше телеаудитории, чем с пустыми».

«Матч ТВ» и клубы РПЛ сами проводят рекламные кампании Fan ID, потому что не чувствуют поддержки от лиги, федерации и министерств.

«Новые правила – большой челлендж для лиги и клубов, – говорит Sports.ru источник в одном из клубов РПЛ. – Но от лиги нет вовлеченности в процесс и поддержки, как будто ее это не касается. Да, в РПЛ допилили программу лояльности под Fan ID. Но не было наружной рекламы на улицах или в метро, лига не договаривалась с инфопартнерами о продвижении. Есть реклама с супергероями, но нет с Fan ID ».

Лига объясняет, что создает новый облик РПЛ – и он должен привлечь болельщиков.

«Раздел [о карте болельщика на сайте] дорабатывается, – говорит в интервью Sports.ru исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан. – Вы знаете, у нас такой период. Появляется новый облик РПЛ! Мы распространяем материалы от Минспорта и Минцифры в клубы. С нашими партнерами подготовили очень классную программу лояльности. Она будет для вас сюрпризом».

Розыгрыш машин, квартир, звонки и смс – как болельщиков завлекают оформить Fan ID

Клубы РПЛ вынуждены креативить. Некоторые придумывают программы лояльности для оформивших Fan ID, некоторые увеличивают напор и охват рекламы.

«Динамо» в январе запустило новый бренд программы лояльности «Динамика»: 40 000 болельщиков, оформивших Fan ID, получат два сертификата на 1923 рубля (1000 рублей на билеты, 923 – на атрибутику; 1923 – год основания клуба; суммарный фонд бонуса – почти 154 миллиона рублей), за покупку детского билета можно получить детский шарф и 100% кэшбек стоимости билета на покупку мерча.

«Зенит» разыгрывает автомобиль Lada Granta, до 20 февраля снизил цены на билеты до 100 рублей и предлагает бесплатные напитки, закуски и шарфы на матче с «Пари НН» – первом, где нужен паспорт болельщика.

«Химки» разыграли календари (для 20 болельщиков) и еще три приза: возможность нанести символический удар в центральном круге, вывести игрока на поле и 2 билета в VIP-ложу.

ЦСКА выпустил шуточный ролик с Максимом Мухиным с объяснением, как оформить Fan ID.

«Урал» с помощью губернатора Свердловской области сделал выездные сессии МФЦ, чтобы оформлять Fan ID прямо на заводах и в городах, где нет центров МФЦ, которым разрешено делать верификацию.

«Спартак» отправляет смски и обзванивает болельщиков:

«Мы считаем, что надо мыслить не в моменте, не конкретно под карту болельщика, а в целом улучшать наш продукт и матчдей, – рассказали Sports.ru в пресс-службе «Спартака». – У нас есть розыгрыши на каждом матче в чаше стадиона и программа лояльности. Мы доделываем и улучшаем ее. Если болельщик будет ходить, то получит бонусы в нашей экосистеме – например, скидки в магазине и на приобретение билетов (50% на первую покупку картой «Мир», 30% – на последующие – Sports.ru). Но мы делали бы это и без фанайди.

«Спартак» информирует болельщиков на всех возможных ресурсах: на фасаде стадиона, в магазине на Арбате, через соцсети, на сайте, рассылки по электронной почте, смс и обзвоны, планируем печатать раздаточный материал о карте болельщика при покупке атрибутики в клубном магазине. На матче с «Локомотивом» включали аудиообъявления и видеоролики, раздавали печатные материалы о том, что к следующему матчу нужно оформить Fan ID.

В четверг розыгрыш запустил и РФС. Союз разыграет квартиру в Подмосковье, сертификаты на 40 тысяч рублей на путешествия и еще 19 тысяч призов.

В пятницу программу лояльности презентовала РПЛ: обещают доступ к системе скидок, привилегий и кэшбеку платежной системы «Мир», 60-дневную подписку на «Яндекс Плюс» и право на участие в розыгрыше миллиона рублей (если посетите 1 матч с 5 марта по 10 апреля) и 15 миллионов рублей (нужно посетить 3 и более матчей до конца сезона).

Минспорта и Минцифры о розыгрышах пока не объявляли.

Проблемы Fan ID для клубов: реальная посещаемость – у Минцифры, тотальная неясность с ФНЛ

Новые правила и тесная связь оборудования стадионов с Минцифры и Госуслугами создает на стадионах ранее не знакомые проблемы.

«В дни матчей на «Спартаке» работает музей, но по закону о карте болельщика мы не можем пускать туда людей, – рассказали Sports.ru в пресс-службе «Спартака». – С 12 ночи стадион уходит на спецрежим. В день матча болельщиков можно пускать только по Fan ID. Получается, в день игры в наш музей нельзя попасть без карты болельщика и билета».

Другая неочевидная проблема связана с CRM-системами клубов (где хранятся данные болельщиков для всякого взаимодействия с ними: предложить скидки и так далее). Новое программное обеспечение передает данные напрямую в Минцифры. И обмен данными пока не налажен. Теоретически клуб может не узнать, сколько человек реально пришло на стадион и кто именно.

««В Госуслугах можно передать билет другому человеку. На сайте клуба его оформляет один человек (и попадает в клубную CRM-систему), а на стадион придет другой, – описывает проблему источник в одном из клубов РПЛ. – Стюард на матче проверяет, правильно ли связаны матч и QR-код из паспорта болельщика, проблем с проходом не будет. Но клуб не узнает, что на стадион пришел другой человек. Он не попадет в CRM-систему».

Еще один нерешенный вопрос касается оборудования клубов ФНЛ под стандарты Fan ID. Представьте: в конце мая клуб выигрывает Первую лигу, в начале июля – стартовать в РПЛ. Плюс-минус месяц, чтобы заказать, установить, протестировать все оборудование – звучит крайне сложно. Заказывать заранее – недешево, кто это будет компенсировать такому количеству бьющихся за выход наверх клубов? Вывести новичка лиги из-под норм закона тоже невозможно.

«Сейчас идет обсуждение ситуации с клубами ФНЛ, – рассказывает Sports.ru Дмитрий Корэ из Федеральной дирекции спортмероприятий. – Закон принят, каждый обязан ему соответствовать. Сейчас идет обсуждение этих вопросов между ведомствами, с лигой и РФС. Есть поручение правительства – обсудить и доложить, как мы видим решение».

Проблемы не заканчиваются.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Кряжев, Александр Вильф, Артур Лебедев, Григорий Соколов; ФК «Зенит»/ Анна Мейер; ascreen.ru