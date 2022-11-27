Мбаппе – фантастический. Это настоящий лидер

Колонка Ярослава Сусова.

Полтора года назад Мбаппе ехал на Евро-2020 доказывать величие. Доказывать, что он уже не суперталантливый мальчик, а лидер – везде, где бы ни играл. Тогда Килиан положил удивительный незасчитанный гол Германии, но пропал в главном матче против Швейцарии. Смазал решающий пенальти и получил щелчок по задранному носу. Килиан даже хотел уйти из сборной из-за внешнего давления: «Я сказал: «Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной. Я больше не буду играть». Но потом я подумал, что сдаваться – это неправильно. Это стало бы неправильным посылом. Потому что я считаю себя примером для всех». Похоже, француз усвоил урок. Перед чемпионатом мира он не спорил из-за имиджевых прав, не выбивал новый контракт у «ПСЖ» (как перед Евро) и не вписался в публичный спор насчет прав человека в Катаре и повязки с надписью One Love. Мбаппе долго ругался с «ПСЖ» и «Реалом» из-за трансфера, но за месяц до ЧМ все закончилось. Весь этот месяц Мбаппе готовился разрывать. С конца октября у Килиана 11 очков в 6 матчах (7+4). Он лучший бомбардир чемпионата Франции и Лиги чемпионов. Но в его геройства не верили даже многие французы. «У меня нет ощущения, что Франция – чемпион мира, который защищает титул, – сказал в интервью Sports.ru перед матчем главный колумнист L’Equipe Венсан Дюлюк. – Куча травмированных, нет Бензема, который выиграл Золотой мяч, Канте, Погба, Эрнандеса. Все говорили, что без них у Франции нет шансов, она не пройдет далеко». Похоже, Дюлюк ошибался. Потому что такая Франция может обойтись без Бензема, Нкунку и Погба. Есть же Мбаппе.

Матч Мбаппе против Дании – эталонный перформанс от звездного игрока – и по личному сиянию, и по встроенности в команду. Перед чемпионатом мира Дидье Дешам поменял схему (из-за этого даже страдали некоторые игроки, которые должны были ехать ЧМ) и сделал Мбаппе не ключевой фигурой, как Месси или Криштиану, а винтиком в сбалансированной системе. Рядом с Бензема, Гризманном и Дембеле должна была получиться убийственная связка. Не вышло из-за травмы Бензема. Но хуже не стало. По инсайдам L’Equipe, с уходом Бензема команда стала сплоченнее, молодые чувствуют себя комфортнее, а Мбаппе проводил все время с Жиру – они вместе обедали, тренировались и играли в бильярд. Мбаппе нашел свое место – теперь никто не делит с ним одеяло величия, но и он не слишком перетягивает его на себя. Килиану поставили четкую тактическую роль. С первых минут матча с Данией он непривычно много играл на партнеров. Пока все ждали от Мбаппе прохода через всю команду, ярких финтов и обводящих ударов, он навешивал на Жиру и оставлял место для перформанса Дембеле. Пока датчане уставали, тигр готовился к прыжку. Мбаппе творил удивительное: отдавал точные слепые пасы вбок без обработки, прокидывал мяч между ног центральным защитникам, возил правый фланг датской обороны стеночками с Эрнандесом – и забил после одной из них. На стадионе это казалось чем-то фантастическим. Мбаппе почти не двигался – он стоял и буквально перетаптывался на месте слева в атаке, пока не получит мяч. Но моментально включался в нужный момент – и открывался в опасную зону. Чтение игры максимального уровня. Мбаппе при счете 1:1 мягко показывал, кто тут главный. Заводил трибуны и команду в момент, когда Дания казалась крепче, но не злился на партнеров, когда те не следили за его рывками в стиле кенгуру. Он просто повторял еще раз. И мог забить еще пару голов.

«Мбаппе – исключительный игрок, – сказал Дешам после матча. – И часть исключительной команды, которая сильнее вместе. Он – лидер. Да, не слишком разговорчив, но на поле – как паровоз. Мбаппе поставил себе цель выиграть чемпионат мира».

Сразу после финального свистка на стадионе заиграла песня Ramenez La coupe a la maison («Привезите кубок домой»), главный трек победы на ЧМ-2018. Килиан вместе с командой подошел к трибунам, а потом первым сбежал со стадиона, ни с кем не разговаривая. Потому что хочет все доказать ногами. Пока получается: у него 7 голов на чемпионате мира (как у Суареса) и больше, чем у Платини, Зидана и Анри. Говорить еще рано, но, похоже, Мбаппе с таким мощным стартом (3 гола в 2 матчах) и запредельной мотивацией идет к одному из величайших перформансов в истории ЧМ. В стиле Марадоны-1986. В 2022-м проснулся новый король.

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Carl Recine, Peter Cziborra