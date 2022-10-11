А мне жаль, что у немецкого «Локомотива» не вышло

Реплика Ярослава Сусова.

Печальный итог «Сапсана» Цорна-Комппера-Циннбауэра читался еще весной, когда «Локомотив» лишился ключевых людей Ральфа Рангника. Последние странности – увольнение Комппера и замена на его же «пиджака» (так называют тех, кто формально становится главным из-за проблем с лицензией) Циннбауэра – оказались агонией.

«Локомотив» при этом нисколько не жаль. Клуб с февраля сознательно игнорирует новые обстоятельства и живет в другой реальности, не обращая внимания на факты.

И все-таки кое-что сильно расстраивает. Ошибки немцев не только оставят негативный шлейф в клубе, но и скажутся на всем сотрудничестве российского футбола с европейскими методиками в будущем.

Немцы «Локомотива» строили суперрискованный проект. Его провал ударит по желанию искать новое в российском футболе

Немецкий проект требовал радикальной перестройки клуба. Ради реализации идей Рангника пришлось уволить главного тренера с неустойкой в 3 миллиона евро, купить половину новой основы и полностью сменить игровую модель. При постоянном требовании идти в лидерах все это выглядело чрезмерно авантюрно: клуб хотел и стать современным по европейским меркам, и не просесть в таблице – в итоге не успевал ни там, ни там, разрываясь между задачами.

Вопросов и минусов на старте было очень много, но у проекта Рангника-Корнетки-Цорна было одно огромное преимущество: попытка поменять что-то в нашем застывшем футболе, расшевелить систему и принести сюда новые мысли.

Не вышло. Немецкие топ-менеджеры сбежали осенью и после 24 февраля, оставив главным идеологом Томаса Цорна, который вообще-то был посредником между российской и немецкой командами, а транслировал новые игровые принципы бывший помощник, пришедший осенью. Игроки до самого конца не понимали, чего вообще от них хотел Марвин Комппер (с Джо Циннбауэром контакт нашли легко). Итог: под конец первого круга «Локомотив» ближе к вылету, чем к чемпионству, о котором мечтали перед сезоном.

«Локомотив» уже наказан за нелогичность и непоследовательность – местом в таблице и максимально запутанным будущим. Но у этой истории есть и более масштабное последствие. Возможно, грандиозный провал дорогого немецкого проекта не только ударит по «Локо», но и ослабит наш футбол идейно. Наша лига и так деглобализирована, а теперь руководители клубов во всей стране будут с еще меньшим желанием рассматривать новые идеи, опасаясь такого же оглушительного провала.

Год назад меня удивляло, как можно потратить 30 миллионов евро за одно трансферное окно и 100 миллионов рублей на стратегию (которая не слишком отличалась от программных интервью прежних боссов «Локо») просто потому, что Рангник так сказал.

Но теперь, кажется, всех ждет противоположное: минимум чужого опыта (исключение – опыт в России и умение говорить по-русски), меньше риска и попыток поменять систему в лучшую сторону.

Российский футбол в последние годы и так далек от новаторства. «Локомотив» метил куда-то в сторону «Ред Булла» или манибол-подхода «Брентфорда» и «Мидтьюлланда», но провалился. «Спартак» вел крайне предметные переговоры о вхождении во вселенную «Манчестер Сити» (City Football Group). А сейчас мы от этого еще дальше, чем были в 2021-м.

Сложно представить, что в такой турбулентной обстановке что-то поменяется. Клубы без еврокубков, сборная – без конкурентных матчей, но даже в таких обстоятельствах все будут бояться нового. Куда проще воспроизводить знакомые и простые схемы. Даже если они не работают.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; fclm.ru