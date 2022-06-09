«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели

На Олимпиаде-2022 в Пекине Александра Трусова взяла серебро, но страшно разозлилась и на эмоциях сказала, что больше не выйдет на лед.
Через четыре месяца, перед стартом нового фигурного сезона Трусова – не на льду. В начале июня Саша расшевелила мир легкой атлетики.
Она еще с марта думала о прыжках где-то кроме льда и говорила в интервью ТАСС, что хочет попробовать длину или шест.
Правда, оказалось, что до выхода в сектор «Лужников» Трусова вообще никогда этим не занималась.
«Саша сразу сказала: «Я дилетант, ни разу не прыгала», – говорит ее легкоатлетический тренер Михаил Тер-Аванесов. – Отталкивается она нормально, а вот как бежит – надо было посмотреть. Для меня как тренера это проблема. Но мы подобрали ей разбег и перенесли на соревнование».
Аванесов с Трусовой поработали совсем немного: за 20 минут спортсменке поставили прыжок и научили разбегаться.
У других соперниц такой привилегии не было (как и фамилий на форме, только номера). Тренеры девушек из Брянска и Саратова остались в 50 метрах за забором и камерами.
– Я заступила! – кричала на весь стадион одна из соперниц Трусовой.
– Ладно! А то мне ничего не видно, – кричал в ответ кто-то из тренеров.
Трусова, кстати, ни разу так и не заступила. Правда, и результаты были скромнее. Пока на разминке соперницы улетали на 6 метров, Саша прыгала около четырех. Но все равно заслужила похвалу:
«Сейчас соревнования начнутся, надо будет то же самое повторить, и будет хорошо», – сказал Трусовой Тер-Аванесов.
Она улыбнулась.
«А сколько у меня попыток? Одна?»
Саша держалась отдельно, но более уверенно и расслабленно, чем соперницы. Они прыгали на песок и пыхтели, а Трусова – переписывалась в телефоне, крутила двойной прыжок в воздухе, улыбалась на камеру и смотрела в сторону бойфренда – тоже фигуриста Марка Кондратюка.
Возле Марка было жарко. Не только потому, что он стоял под солнцем без кепки и очков, но и потому, что постоянно раздавал автографы и фотографировался.
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«Марк, рядом с тобой сложно стоять, напряжение такое!» – бросила Кондратюку одна из фанаток.
Примерно в это время Саша Трусова готовилась к прыжкам. «А сколько у меня попыток? Одна?» – спросила она у Тер-Аванесова.
Тренер пожал плечами.
Всего у Трусовой оказалось четыре попытки. Результаты с каждым прыжком – все лучше: сперва – 3,80, вторая попытка – 3,94, третья – 4,10.
🚀 Трусова ворвалась в легкую атлетику и, конечно, прыжками – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?
После третьей попытки судья возле прыжковой ямы (это он объявлял результаты спортсменов) подбодрил Трусову: «Все! Переходи в легкую атлетику». Конечно, ее 4,10 – далеки от соперниц.
Лучший результаты в группе Трусовой у Светланы Антошиной из Брянской области – 6,09. Саша числилась представительницей Москвы – и финально прыгнула на 4,19 (этот результат не зачтен как лишняя попытка, но даже с ним было бы шестое место из шести). На пятом – Влада Михеева (5,41).
Тренеры довольны:
«Она попала четыре раза на планку, значит, у нас уже получилось что-то сделать, – рассказывает Тер-Аванесов. – За 20 минут общения понял, что мышцы спортивные, характер спортивный. Но вы же не будете говорить Саше в 17 лет менять вид спорта, когда она призер Олимпиады. У нее есть потенциал в легкой атлетике».
После четвертой попытки Трусова ушла подальше от ямы, подшучивая над организаторами и Марком (после начала соревнований он прорвался к Саше) – нужно бежать на ледовое шоу.
«Мне все понравилось. Девочки были отзывчивые, удачи желали, – рассказывала Трусова после соревнований. – Они говорили: «Ты последняя выходишь, самая крутая». А я не умею прыгать! Еще ни разу не прыгала! Так что очень приятно было и весело.
Песок все время в ботинки попадал, необычно. У нас в фигурном катании твердая поверхность, а здесь – мягкая. Да и результатом довольна. С каждым разом получалось все лучше. Ни разу не оступилась, все сделала по правилам».
Следующий этап – прыжки с шестом. Трусова уже готова. Хотя и немного боится. Но не получить травму, а упасть.
«В хоккей играю с семьей. У меня два брата и папа, играю с ними. В футбол тоже иногда, потому что большая часть вокруг – мужчины. Бокс пробовала, когда была у Евгения Викторовича (Плющенко). К нему приходила домой и пробовала. Танцы – все видели, мне кажется. Прыжки в высоту? Не знаю. Вот с шестом прикольно, мне кажется! Но я боюсь упасть».
Главное – чтобы Тутберидзе не наругала:
«Олимпийский сезон прошел. Я хочу пробовать новое, независимо от последствий. Спрашивали все фигуристы. Потому что это было очень… Такой… Новостью… Хотя не вижу в этом ничего такого. Сейчас у нас сборы, была на тренировке на сборах два раза. Мы с тренерами не разговаривали на эту тему. Но они же знают, что я сюда пришла попробовать!»
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Фото: Ярослав Сусов; РИА Новости/Александр Вильф
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