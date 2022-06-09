«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели

На Олимпиаде-2022 в Пекине Александра Трусова взяла серебро, но страшно разозлилась и на эмоциях сказала, что больше не выйдет на лед.

Через четыре месяца, перед стартом нового фигурного сезона Трусова – не на льду. В начале июня Саша расшевелила мир легкой атлетики.

Она еще с марта думала о прыжках где-то кроме льда и говорила в интервью ТАСС, что хочет попробовать длину или шест.

Правда, оказалось, что до выхода в сектор «Лужников» Трусова вообще никогда этим не занималась.

«Саша сразу сказала: «Я дилетант, ни разу не прыгала», – говорит ее легкоатлетический тренер Михаил Тер-Аванесов. – Отталкивается она нормально, а вот как бежит – надо было посмотреть. Для меня как тренера это проблема. Но мы подобрали ей разбег и перенесли на соревнование».

Аванесов с Трусовой поработали совсем немного: за 20 минут спортсменке поставили прыжок и научили разбегаться.

У других соперниц такой привилегии не было (как и фамилий на форме, только номера). Тренеры девушек из Брянска и Саратова остались в 50 метрах за забором и камерами.

– Я заступила! – кричала на весь стадион одна из соперниц Трусовой.

– Ладно! А то мне ничего не видно, – кричал в ответ кто-то из тренеров.

Трусова, кстати, ни разу так и не заступила. Правда, и результаты были скромнее. Пока на разминке соперницы улетали на 6 метров, Саша прыгала около четырех. Но все равно заслужила похвалу:

«Сейчас соревнования начнутся, надо будет то же самое повторить, и будет хорошо», – сказал Трусовой Тер-Аванесов.

Она улыбнулась.

«А сколько у меня попыток? Одна?»

Саша держалась отдельно, но более уверенно и расслабленно, чем соперницы. Они прыгали на песок и пыхтели, а Трусова – переписывалась в телефоне, крутила двойной прыжок в воздухе, улыбалась на камеру и смотрела в сторону бойфренда – тоже фигуриста Марка Кондратюка.

Возле Марка было жарко. Не только потому, что он стоял под солнцем без кепки и очков, но и потому, что постоянно раздавал автографы и фотографировался.

«Марк, рядом с тобой сложно стоять, напряжение такое!» – бросила Кондратюку одна из фанаток.

Примерно в это время Саша Трусова готовилась к прыжкам. «А сколько у меня попыток? Одна?» – спросила она у Тер-Аванесова.

Тренер пожал плечами.

Всего у Трусовой оказалось четыре попытки. Результаты с каждым прыжком – все лучше: сперва – 3,80, вторая попытка – 3,94, третья – 4,10.

После третьей попытки судья возле прыжковой ямы (это он объявлял результаты спортсменов) подбодрил Трусову: «Все! Переходи в легкую атлетику». Конечно, ее 4,10 – далеки от соперниц.

Лучший результаты в группе Трусовой у Светланы Антошиной из Брянской области – 6,09. Саша числилась представительницей Москвы – и финально прыгнула на 4,19 (этот результат не зачтен как лишняя попытка, но даже с ним было бы шестое место из шести). На пятом – Влада Михеева (5,41).

Тренеры довольны:

«Она попала четыре раза на планку, значит, у нас уже получилось что-то сделать, – рассказывает Тер-Аванесов. – За 20 минут общения понял, что мышцы спортивные, характер спортивный. Но вы же не будете говорить Саше в 17 лет менять вид спорта, когда она призер Олимпиады. У нее есть потенциал в легкой атлетике».

После четвертой попытки Трусова ушла подальше от ямы, подшучивая над организаторами и Марком (после начала соревнований он прорвался к Саше) – нужно бежать на ледовое шоу.

«Мне все понравилось. Девочки были отзывчивые, удачи желали, – рассказывала Трусова после соревнований. – Они говорили: «Ты последняя выходишь, самая крутая». А я не умею прыгать! Еще ни разу не прыгала! Так что очень приятно было и весело.

Песок все время в ботинки попадал, необычно. У нас в фигурном катании твердая поверхность, а здесь – мягкая. Да и результатом довольна. С каждым разом получалось все лучше. Ни разу не оступилась, все сделала по правилам».

Следующий этап – прыжки с шестом. Трусова уже готова. Хотя и немного боится. Но не получить травму, а упасть.

«В хоккей играю с семьей. У меня два брата и папа, играю с ними. В футбол тоже иногда, потому что большая часть вокруг – мужчины. Бокс пробовала, когда была у Евгения Викторовича (Плющенко). К нему приходила домой и пробовала. Танцы – все видели, мне кажется. Прыжки в высоту? Не знаю. Вот с шестом прикольно, мне кажется! Но я боюсь упасть».

Главное – чтобы Тутберидзе не наругала:

«Олимпийский сезон прошел. Я хочу пробовать новое, независимо от последствий. Спрашивали все фигуристы. Потому что это было очень… Такой… Новостью… Хотя не вижу в этом ничего такого. Сейчас у нас сборы, была на тренировке на сборах два раза. Мы с тренерами не разговаривали на эту тему. Но они же знают, что я сюда пришла попробовать!»

Фото: Ярослав Сусов; РИА Новости/Александр Вильф