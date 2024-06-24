Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?

Хабиб и Махачев осудили.

23 июня в Дагестане произошел теракт: параллельно в Махачкале и Дербенте несколько вооруженных лиц атаковали православные церкви, синагогу и пост ДПС. Погибло 19 человек: 15 полицейских и четыре мирных жителя, в числе которых православный священник. Следователи сообщили о ликвидации пяти боевиков. Один из них – 28-летний Гаджимурад Кагиров, боец ММА.

Кагиров дрался в неизвестном промоушене из Дагестана и проходил сбор в школе Абдулманапа Нурмагомедова

По информации Mash, Кагиров был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и участником клуба Eagles MMA. Это подтверждает и сайт Sherdog, в котором хранятся записи о большинстве официальных соревнований в ММА.

Там же есть информация о двух официальных поединках Кагирова: две победы в дагестанском промоушене Game Company Entertainment против Басыра Ибрагимова и Джамбулата Багаева (оба больше не дрались в официальных турнирах).

По данным Mash, Кагиров – двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Источник «Коммерсанта» утверждает , что Кагиров занимался привлечением новых людей в круг единомышленников, который включал в том числе сына главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

В школе Абдулманапа Нурмагомедова прокомментировали информацию о Кагирове: «Мы все стали свидетелями террористического акта, который не оставил никого равнодушным. От лица школы хотим сказать, что мы против любой агрессии и террористических актов.

Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к профессиональному бою и по просьбе одноклубника был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе».

Это подтвердил и Хабиб Нурмагомедов: «Он был у нас в 2021 году, прошел один тренировочный лагерь в зале, когда перешел с вольной борьбы в MMA. По-моему, он пару месяцев у нас находился. Кагиров не воспитанник нашей школы. Это абсолютная чушь, неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, но даже полгода не было».

Действия террористов осудили российские бойцы ММА. Махачев попросил не связывать действия боевиков с религией

Теракт в Дагестане осудили Магомед Исмаилов, Сергей Павлович, Икрам Алискеров и другие известные бойцы ММА. Ислам Махачев заявил : «Соболезную родным и близким. Ислам запрещает насилие в отношении невинных людей кому бы то ни было. Будь то нападение на человека, на его честь или имущество.

Ничто не дает права проливать кровь, убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности. Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам, где все подобное порицается и строго запрещено!»

По данным Shot, после теракта в Дагестане проверят спортивные секции и залы, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе те, где готовили спортсменов клуба Eagles ММА. «Цель – выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов и участников так называемых спящих ячеек», – пишет канал.

Фото: РИА Новости