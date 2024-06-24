Один из боевиков в Дагестане тренировался в школе Абдулманапа. Кто он?
Хабиб и Махачев осудили.
23 июня в Дагестане произошел теракт: параллельно в Махачкале и Дербенте несколько вооруженных лиц атаковали православные церкви, синагогу и пост ДПС. Погибло 19 человек: 15 полицейских и четыре мирных жителя, в числе которых православный священник. Следователи сообщили о ликвидации пяти боевиков. Один из них – 28-летний Гаджимурад Кагиров, боец ММА.
Кагиров дрался в неизвестном промоушене из Дагестана и проходил сбор в школе Абдулманапа Нурмагомедова
По информации Mash, Кагиров был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и участником клуба Eagles MMA. Это подтверждает и сайт Sherdog, в котором хранятся записи о большинстве официальных соревнований в ММА.
Там же есть информация о двух официальных поединках Кагирова: две победы в дагестанском промоушене Game Company Entertainment против Басыра Ибрагимова и Джамбулата Багаева (оба больше не дрались в официальных турнирах).
По данным Mash, Кагиров – двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Источник «Коммерсанта» утверждает, что Кагиров занимался привлечением новых людей в круг единомышленников, который включал в том числе сына главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.
В школе Абдулманапа Нурмагомедова прокомментировали информацию о Кагирове: «Мы все стали свидетелями террористического акта, который не оставил никого равнодушным. От лица школы хотим сказать, что мы против любой агрессии и террористических актов.
Хотим сказать, что участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к профессиональному бою и по просьбе одноклубника был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе».
Это подтвердил и Хабиб Нурмагомедов: «Он был у нас в 2021 году, прошел один тренировочный лагерь в зале, когда перешел с вольной борьбы в MMA. По-моему, он пару месяцев у нас находился. Кагиров не воспитанник нашей школы. Это абсолютная чушь, неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, но даже полгода не было».
Действия террористов осудили российские бойцы ММА. Махачев попросил не связывать действия боевиков с религией
Теракт в Дагестане осудили Магомед Исмаилов, Сергей Павлович, Икрам Алискеров и другие известные бойцы ММА. Ислам Махачев заявил: «Соболезную родным и близким. Ислам запрещает насилие в отношении невинных людей кому бы то ни было. Будь то нападение на человека, на его честь или имущество.
Ничто не дает права проливать кровь, убивать людей, причинять вред имуществу, спокойствию и личной неприкосновенности. Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам, где все подобное порицается и строго запрещено!»
По данным Shot, после теракта в Дагестане проверят спортивные секции и залы, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе те, где готовили спортсменов клуба Eagles ММА. «Цель – выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов и участников так называемых спящих ячеек», – пишет канал.
Фото: РИА Новости