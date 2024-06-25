9 впечатлений от новой документалки про UFC

Мы все посмотрели.

На «Кинопоиске» вышел документальный трехсерийный фильм «Империя UFC» – закулисные истории главного MMA-промоушена планеты через главных лиц.

Мы посмотрели и делимся впечатлениями. Если не смотрели и боитесь спойлеров, сначала оцените сам фильм, а потом возвращайтесь к тексту.

1 . Посмотреть, чтобы прочувствовать пульс индустрии – хватает. Одних кружений вокруг президента лиги Даны Уайта предостаточно: вот же он показывает личный спортзал, отдыхает на яхте на Капри и играет с сыном в блэк-джек, связывается с продакшеном по телефону прямо во время турнира или встречает Дональда Трампа.

Осознать, какая UFC огромная империя – да. Зацепиться за атмосферу, если вы не погруженный в рутину фанат – однозначно. Но «Империя UFC» – сериал не про то, как 30 лет возводилась эта самая империя (хотя архивные кадры в начале на это намекали) – иначе в ней должно быть сильно больше спикеров, а про жизнь в моменте и набор отдельных историй: так собираются карды, а вот так экстренно ищутся замены, ну и так бойцы переживают победы и поражения.

2 . Если вы гик, то вряд ли откроете для себя что-то новое. Этот сериал – больше повод для ностальгии, чем заход на что-то неизвестное, хотя эксклюзивные моменты набрались и уже разлетелись по профильным каналам. Например:

• Хабиб предлагал Дане Уайту провести бой между Шавкатом Рахмоновым и Камару Усманом;

• Когда Джон Джонс слетел с боя против Стипе Миочича, UFC на этом же турнире экстренно хотел провести реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, но Оливейра отказался;

• Созвон Джонса и Даниэля Кормье. Два недолюбливающих друг друга бойца невзначай мило общаются и желают удачи. Красиво.

• Уайт сказал, что срыв Чарльза Оливейры (из-за глупой сечки прямо накануне турнира) с боя против Махачева стоил тому $2 млн.

3 . Главные герои – любимчики Уайта: Джон Джонс, Шон О’Мэлли и Исраэль Адесанья. Если вы их персональный фанат, то смотреть точно нужно. Если болельщик-казуал, то не удивляйтесь их образам: Джонс, который хвалит себя в комнате с поясами, О’Мэлли, готовый драться с травмой ребра или получающий респект от Снуп Догга («это будущий чемпион UFC»), Адесанья, перед боем с Шоном Стриклендом прыгающий в подтрибунке со словами «Я, черт возьми, лучший».

4 . Крутые кадры изнутри. Да, чем-то съемка и монтаж напоминают расширенную версию Embedded, но это не снижает качество визуала. Неожиданные ракурсы, подсъемы из-за угла, доступ туда, куда пробраться невозможно – всего этого достаточно, чтобы реально кайфануть.

Джон Джонс, качающийся в зале перед возвращением, развешивающий по раздевалке бумажки с молитвами или слезно опустившийся на канвас на пустом стадионе. Шон О’Мэлли, заряжающий на трибунах во время матча НФЛ. Звезды на трибунах, показанные в слоу мо.

Однозначно комфорт для глаз.

5 . Внимание к деталям подкупает. Даже если вы посвященный фанат, наблюдать, как Джон Джонс перед возвращением в маленькой темной комнате смотрит бои Сирила Гана, как Шон О’Мэлли кормит кур или с трудом переживает весогонку, как Аманде Нуньес перед боем склеивают кожу из-за пореза – цепляет. В этом жизнь и ощущение чего-то близкого.

6 . Есть, с чего реально посмеяться. Любимый момент – где на совещании рассказывается, о чем Шон Стрикленд пишет в твиттере. Угу, на общем сборе отдельный человек зачитывает, какую порцию мемов Стрикленд выдал в соцсетях за неделю (у этого даже есть название – «нефильтрованный Шон»).

Или Али-Абдель Азиз, который говорит, что Хабиб – его друг, который постоянно заставляет нервничать. Или Даниэль Кормье, показывающий средний палец в камеру после доброго диалога с Джоном Джонсом. Или Хантер Кэмпбелл, отчитывающий Мераба Двалишвили, который стащил куртку Шона О’Мэлли («эй, я же только оплатил твой штраф, а ты уже ползаешь по клетке, как обезьянка»).

В общем, драматичная и немного пафосная картинка гармонично разбавляется внутряковыми приколами.

7 . Музыкальные перебивки под важные моменты – максимально приятно. Не думал, что UFC под Metallica так смотрится.

8 . Кажется, что не всем историям веришь. То Хантер Кэмпбелл договаривается с Джоном Джонсом в машине прямо на парковке, то тот же Джонс приходит к Кэмпбеллу и Уайту, чтобы рассказать о травме перед боем с Миочичем (все картинно грустят и чешут головы).

Как вовремя в такие напряженные моменты оказывается оператор, да?

9 . Мы и так знали, что UFC – главный промоушен планеты и глобальная корпорация, а Дана Уайт – молодец. Но истории, как руководство помогает болельщикам, когда на стадионе обрушилась трибуна, как Уайт в очередной раз говорит, что ненавидит медиа («будут еще тупые вопросы?»), устраивает вечеринку для сотрудников и созванивается с коллегами даже во время отпуска – немного излишняя похвала.

В этом мы хороши, тут мы мобильные и оперативные, здесь быстро закрываем вопросы, деньги для нас не главное (что звучит неоднократно), «я люблю стресс и ем его на завтрак» – кажется, приторных эпитетов должно быть меньше. Все-таки антимонопольный иск к UFC, разговоры о маленьких гонорарах и бесконечные скандалы (как с пощечиной Уайта жене) никто не отменял.

Бег в стрингах, разрушенная дверь и молодой Нейт Диаз – главные мемы в истории TUF

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