Волкову поправлял прическу «тренер по стилю» – прямо во время боя. Это новый мем UFC

«Отработал все деньги».

Помните, как Дастин Порье постоянно поправлял шорты во время боев? Кажется, коллекция мемов UFC пополнилась еще одним – Александра Волкова во время поединка против Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia постоянно причесывали.

Пока Павловича ругали в углу, Волкова – причесывали. Оценил даже Том Аспиналл

Поединок между Волковым и Сергеем Павловичем получился напряженным. Несмотря на это, самый запоминающийся момент произошел в перерыве между раундами – и на результат почти никак не повлиял.

В преддверии второго раунда тренерский штаб Павловича активно давал ему советы. Его тренеры не скрывали недовольства, а вот в углу Волкова была совершенно другая атмосфера.

Команда Волкова находила время не только на подсказки – например, ему неожиданно поправили волосы расческой. Это выглядело настолько необычно, что отрезок у себя в соцсетях выставил официальный аккаунт UFC: «Выглядит хорошо, чувствует себя тоже хорошо. Волков всегда остается элегантным».

Отреагировал даже временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл:

Перед третьим раундом это повторилось. Тренер Волкова снова вынес расческу в октагон, но заговорился и быстро про нее забыл – Александр сразу напомнил, что волосы сами себя не поправят. «Конечно-конечно. Сейчас все будет четко», – ответил член команды Волкова.

Раньше Волков стригся налысо, а теперь отрастил волосы: «Пришлось взять в угол тренера по стилю»

Интересно, что несколько лет назад Волков объяснял , что бойцам стоит стричься налысо – так выступать намного удобнее: «Меньше отвлекает от тренировок – прически и все остальное. Побрился – и тренируешься спокойно. Волосы в лицо не лезут». Но перед поединком с Павловичем изменил решение:

«Я немного отрастил волосы, обычно стригусь короче. Из-за того что они попадают мне в глаза, пришлось взять в угол тренера по стилю. В этот раз тренер по стилю отработал все деньги, моя прическа все время была в норме. Ничего не мешало обзору, я ничего не пропустил».

Прическа Волкова не пострадала, а вот Павлович получил серьезный урон – Александр разбил ему нос, из-за чего лицо заливала кровь. Судьи отдали Волкову победу единогласным решением – уже четвертая подряд.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger