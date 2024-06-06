Надрыв крестов и сломанные нос и ребро – что такое пережить бой с Махачевым

Кейс Дастина Порье.

Дастин Порье проиграл Исламу Махачеву на UFC 302 в бою за титул в легком весе. Все закончилось в пятом раунде удушающим, хотя перед этим мы увидели зрелищную перестрелку в стойке – оба бойца закончили поединок с окровавленными лицами.

За две недели до боя Порье травмировал ребро, а потом его сломал

Перед боем Порье говорил, что находится в лучшем физическом и ментальном состоянии. Хотя и до, и после поражения отмечал, что не знает, продолжит ли карьеру в UFC или уйдет в отставку.

Спустя несколько дней Порье сказал, что у него сломаны нос и ребро и частично порвана крестообразная связка: «Бойцовская жизнь».

Экс-боец UFC Ив Эдвардс, тренирующийся в зале American Top Team, добавил, что Порье травмировался еще до боя, из-за чего скорректировал подготовку:

«Знаю, что Махачев не был готов на 100% [повлиял стафилококк], никто не может быть готов к бою на 100%. Но Дастин повредил ребра за две недели до боя. Из-за этого он две недели не занимался борьбой и грэпплингом».

Порье получил бессрочное отстранение от боев – он пропустил 92% ударов в голову и сломал нос

Если во время боя Махачев получил серьезное рассечение на лбу, то Порье повредил нос, из которого хлестала кровь. 92% акцентированных ударов Махачева пришлись в голову соперника. Сразу после боя Порье рассказал:

«Не знаю, разбил ли мне нос удар кулаком или головой. Я не понял, где была эта боль. Думаю, мой нос сломан. Я уже перенес на нем несколько операций. Надеюсь, мне не придется проходить через это снова, но чувствую, что кость находится не там, где должна».

Уже после обследования Порье показал снимок и добавил: «Колено прилетело мне в лицо. До этого был удар головой. Случайно, но больно».

Посмотрите, как сурово выглядят последствия:

В бою Порье отразил 11 попыток тейкдауна от Махачева, но в третьем раунде повредил колено. По данным MMA Fighting, Порье обратится в клинику, чтобы повторно обследовать колено и понять, потребуется ли операция – даже без хирургического вмешательства ему понадобится много времени на восстановление.

В разговоре со Sports спортивный врач Валентин Белявский говорил, что в MMA продолжать драться с повреждением крестов реально: «При разрыве переднего креста функциональная способность конечностей нарушается. В футболе да, в ММА – нет. Можно продолжать на этой ноге стоять, двигаться, прыгать и даже ей бить».

Атлетическая контрольная комиссия штата Нью-Джерси выписала Порье бессрочное отстранение от боев – Махачев получил 30 дней. Теперь чтобы вернуться в клетку, Порье нужно получить разрешения сразу от нескольких специалистов. Но состоится ли это возвращение?

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Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales