С кем Махачеву драться дальше?

В легковесах только один соперник.

На UFC 302 в Ньюарке Ислам Махачев защитил пояс в легком весе, задушив в пятом раунде Дастина Порье . Махачев вышел не в оптимальной форме (виноват стафилококк), но все равно досрочно выиграл.

После боя Махачев заявил: «Хочу драться за второй пояс. Это моя мечта. Хочу почувствовать эту энергию опять. Потому что когда ты защищаешь титул, это уже не то. Так что мне нужен новый».

Так кто станет его следующим соперником?

В легком дивизионе у Махачева остался только один соперник

Главный и самый логичный вариант – Арман Царукян. Первый номер легкого веса еще не дрался за пояс и после победы над экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой ждет титульного шанса. Царукян уже дрался с Махачевым (проиграл единогласным решением судей в 2019 году), но делал это как дебютант, а не лидер дивизиона.

Сам Махачев не видит смысла в реванше, хотя утверждать, что он после победы над Порье зачистил легкий вес, нельзя – Царукян выглядит самым опасным соперником прямо сейчас: «В реванше нет смысла. Мне нужен новый вызов. Но если Дана Уайт хочет, то давайте это сделаем. Никаких проблем».

По словам Махачева, Царукяна взяли в UFC из-за него: «Не скажу, что этот бой был близким, хотя многие об этом говорят. Я выиграл каждый раунд, хотя Арман мусолит эту тему. Он до сих пор хочет реванш, но у него был сейчас шанс выйти на UFC 302, ему предложили. Но я думаю, наш бой неизбежен. Закроем этот вопрос».

Царукян ответил: «Я должен благодарить Махачева за попадание в UFC? Почему? Сначала я должен сказать спасибо своему менеджера, потом UFC... Но Ислам должен сам меня благодарить, потому что он впервые в жизни заработал $50 тысяч, когда дрался со мной».

После победы Махачева Царукян сразу напомнил о себе: «Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес. Ты лишь раз защищал титул в бою с легковесом. И теперь пришла моя очередь». Их встреча кажется логичной и со спортивной, и с идеологической сторон. Вероятно, это произойдет 27 октября в Абу-Даби, где состоится UFC 308.

Менеджер Махачева Ризван Магомедов подтверждал расклады: «Ислам защитится в поединке против Порье, а потом у нас будет бой с Арманом [Царукяном]. Мы должны признать, он заслужил этот бой, выбрался на первую строчку рейтинга и победил всех соперников. Пока у нас на горизонте эти два боя, а дальше посмотрим. Бой с Царукяном в этом году? Да, это может быть в Абу-Даби или Нью-Йорке».

Переход в полусредний дивизион

Махачев давно говорит о подъеме в весе – в легком дивизионе он провел четыре титульных боя, трижды защитив пояс и сравнявшись по этому показателю с Хабибом Нурмагомедовым. Список побежденных соперников впечатляет – Чарльз Оливейра, Алекс Волкановски (дважды) и Дастин Порье.

«Бой Ислама с Эдвардсом [чемпион полусреднего веса]? Мы только что об этом говорили. Нужно будет подумать, обсудить. Думаю, что да, он заслужил. Ислам много сделал в легкой весовой категории», – сказал президент лиги Дана Уайт сразу после победы Махачева над Порье.

Махачев и Эдвардс могли встретиться еще на UFC 300, который прошел в апреле. «Признаюсь, что мне предлагали бой с Леоном. Но его организация невозможна, потому что у нас сейчас Рамадан. Я даже тренироваться не могу – еще месяц буду поститься. Это очень сложно.

Я попросил перенести турнир на пару недель, но Али Абдель-Азиз [менеджер Махачева] ответил, что это невозможно. Конечно, я разочарован. Для меня это бой мечты, но у меня нет ни малейшего шанса выступить на UFC 300», – рассказывал Махачев.

В команде Махачева заявили, что бой в полусреднем весе может пройти в начале 2025 года. Эдвардс 27 июля на UFC 304 проведет защиту против Белала Мухаммада, который регулярно тренируется с Махачевым в одной команде и в случае победы в титульнике не готов с ним драться, что повлияет на дальнейшие расклады.

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Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales, Carmen Mandato, Sean M. Haffey