Главный скандалист поп-MMA получил 4 пули в уличной драке – за две недели до боя

Залимхан Юсупов перенес операцию.

Боец поп-MMA Залимхан Юсупов подвергся нападению в Махачкале и получил несколько пулевых ранений. Сейчас он в больнице – 29 мая у него планировался бой.

Что случилось?

По информации телеграм-канала Mash, инцидент произошел в Махачкале, где Юсупов отдыхал, находясь в нетрезвом состоянии. К нему подошла компания неизвестных и, предварительно, высказала претензии за употребление наркотиков и плохое поведение.

После словесного конфликта завязалась драка, которая закончилась стрельбой. Жена Юсупова отметила телеграм-каналу SHOT, что инцидент случился в кафе: Юсупов после оскорбления в свой адрес ударил одного из неизвестных, а другой достал пистолет и выстрелил четыре раза.

Юсупов ранен в живот, ногу и руку. После этого его доставили в больницу, где провели операцию. О состоянии бойца не сообщается, он находится под наблюдением врачей. Как отмечает SHOT, стрелявшие уже сами пришли в полицию – их задержали, личности не раскрываются.

Кто такой Юсупов?

Залимхан Юсупов – скандальный боец поп-MMA с рекордом 19-16. 29 мая у него планировался бой против Али Хейбати на турнире Hype MMA. В 2022 году на Юсупова уже нападали – тогда его избили толпой. Возможной причиной этого стал конфликт с Хадисом Ибрагимовым на турнире Hardcore. Тогда Ибрагимов рассказывал о ситуации:

«Мне после первого конфликта говорили «может с ним разобраться, он что-то себе много лишнего позволяет». Я сказал, не нужно, сказал, что меня попросили не трогать его мои близкие люди. Но мне самому не обязательно предпринимать меры, я сам хороший человек, а у хороших людей всегда есть поддержка. Я не могу сказать, что обязательно нужно поступать так. У каждого есть свой выбор, он [Зелимхан] тоже свой выбор сделал. И вот такие последствия случились».

Еще раньше, в январе-2022, Юсупов устроил уличную драку с другим бойцом Владиславом Ковалевым на глазах прохожих – они валялись в снегу, их никто не разнимал. Как рассказывал Ковалев, Юсупов напал на него без причины.

Еще Юсупов скандально прославился в Hardcore, куда приходил в неадекватном состоянии на пресс-конференции и даже бои, душил людей со спины, устраивал драки. Hardcore совместно с Федерацией бокса России дисквалифицировал Юсупова на полгода, а лигой даже интересовалась Генпрокуратура – из-за пропаганды запрещенных веществ.

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Фото: Instagram/zalik.yusupov ; t.me/mash