Тренер из Дагестана избил сына после поражения: это попало на видео, полиция уже в курсе

«У него явно не все в порядке в голове».

В соцсетях завирусилось видео , на котором тренер из Дагестана после неудачного выступления избивает юного борца за плохое выступление на соревнованиях.

Что происходит?

После поражения юного борца тренер сначала публично его пнул, а потом лежащего ударил ногами

Как рассказал Министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов, инцидент случился на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области. При этом исполнительный директор Федерации борьбы Дагестана Махмуд Магомедов отметил , что события произошли на турнире в Орле.

На одном из видео якобы тренер после поражения пнул ребенка и дал ему подзатыльник на глазах других спортсменов и болельщиков, а на другом – уже в подтрибунном помещении – ударил лежащего ребенка ногами.

Телеграм-канал «ЧП Кавказ» отметил , что пострадавшим оказался племянник тренера – его имя не сообщается. По словам Магомедова, на самом деле это не племянник, а сын: «Он [тренер] поехал на соревнования как родитель и избивал сына».

Министр Сажидов раскрыл личность тренера – им оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района:

«Назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а «прыгал» из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли.

Это частник, который решил пробовать себя в роли тренера, а его подопечными были в основном дети его родственников и знакомых. Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса ранее».

В администрации Карабудахкентского района сказали изданию «Подъем», что тренер не работает ни в одной местной спортшколе: «Пока что, насколько мы знаем, его нет на месте, говорят, он на выезде. Насколько мы знаем, до этого инцидента на него жалоб не было. Он тренировал детей родственников, знакомых в частных спортзалах. Начальник отдела спорта подтвердил, что он нигде не работает, не числится».

К делу подключились правоохранительные органы, а «тренера» больше не пустят работать с детьми ни в один зал

Как рассказал журналист Игорь Лазорин, Федерация спортивной борьбы России активно участвует в разборе инцидента. Федерация борьбы Дагестана проводит собственное разбирательство.

«Мы примем все меры, чтобы он был полностью отстранен от всех спортивных соревнований. И это наказание должно для всех стать серьезным уроком. Мы должны не только тренировать и мотивировать наших детей, но и защищать их. Решение будет принято, когда встретимся с этим человеком», – сказал Магомедов.

Сажидов добавил: «Как и все, шокирован увиденным. Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу, даже в воспитательных целях. У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не все в порядке в голове. Необходимо проверить его психологическое состояние.

Хочу сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы. Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале».

Уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова сказала изданию «Подъем», что сразу направила обращение в прокуратуру «с просьбой дать оценку инциденту и принять меры»: «Подобное отношение к детям недопустимо. Родителям этого мальчика или других детей, кто, возможно, сталкивался с агрессивным поведением тренера, при обращении будет оказана любая юридическая или психологическая помощь».

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Фото: t.me/chp_kavkaz