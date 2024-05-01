Капитан Грузии снялся с финала ЧЕ по боксу против россиянина и рассказал о попытке подкупа. Это правда?

Скандал.

Сборная России по боксу выиграла чемпионат Европы в Белграде, заняв первое общекомандное место как среди мужчин, так и среди женщин. Один из чемпионов – Тархан Идигов , который взял золото в весе до 67 кг. В финале он победил грузина Лашу Гурули , но все завершилось скандалом.

Гурули снялся с боя после второго раунда, а потом отказался от совместного фото

Идигов и Гурули уже боксировали друг с другом на чемпионате Европы-2023. Тогда они встретились в четвертьфинале, а Гурули уверенно победил 5-0. Теперь оба дошли до финала. Бой завершился уже после второго раунда – Гурули просто отказался драться дальше, не согласившись с судейством.

В перерыве тренер снял с него перчатки и выбросил полотенце. Судья остановил бой и присудил победу Идигову. Болельщики в Белграде поддержали решение Гурули – после остановки поединка он снял майку, залез на канаты в углу ринга и напряг бицепсы.

При этом после объявления решения боксеры обнялись, а команда Гурули пожала руку Идигову. После этого оба что-то коротко сказали друг другу, а грузинский боксер показал пальцем в зал – вероятно, в сторону судей. Уже во время церемонии награждения Гурули снял серебряную медаль и отказался фотографироваться с призерами.

«Нормально воспринял отказ фотографироваться, – отреагировал Идигов. – Мы свое дело сделали, он не сфотографировался, и все. Не хочет – пускай не фотографируется. Это не что‑то принципиальное между нами, он даже сейчас подходил, поздравил, пожелал удачи. Сказал, что дело не во мне, а в судьях. А причем тут судьи, если он сам снимается с боя во втором раунде, когда начинаю его бить? Судьи здесь ни при чем».

Идигов – 23-летний чеченец, который тренировался в зале «Ахмата». Он впервые стал чемпионом Европы, а ранее побеждал на чемпионате России.

Гурули раскритиковал судейство и сказал, что перед боем его пытались подкупить

Лаша Гурули – капитан сборной Грузии на ЧЕ-2024 в Белграде и первый номер посева в весе до 67 кг. Он уже отобрался на Олимпиаду в Париже, а ранее дважды становился серебряным призером на чемпионатах Европы и дважды – на чемпионатах мира. Теперь снова дошел до финала.

Результат боя против Идигова – RSC (Referee stop contest). После поединка Гурули сказал , что накануне ему предлагали крупную сумму денег – от кого именно, он не уточнил: «Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили отказ, то заявили, что будут всеми силами добиваться победы в этом поединке.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы работать на расстоянии – я хотел избежать размена ударами. Очевидно, что россиянин проиграл первый раунд – я и не думал, что могут быть другие варианты, но судьи все равно отдали ему преимущество.

Во втором раунде я работал по-другому. Отрезок получился близким, но я считал себя победителем. Судьи снова отдали раунд сопернику, и тогда мне все стало понятно».

На бое Идигова и Гурули работали судьи из Польши, Азербайджана, Кыргызстана, Молдавии и Узбекистана. Счет первого раунда – 4-1 в пользу Идигова. Стартовую трехминутку Гурули отдал только польский судья. Второй раунд все судьи оценили в пользу российского боксера.

Хотя в первом раунде грузин был лучше. Идигов прессинговал с первых секунд, но Гурули был к этому готов. Идигов гонял его вдоль канатов и выбрасывал много ударов, но почти не попадал. Гурули идеально пользовался этими промахами: точно пробивал и тут же разрывал дистанцию. Идигов был активнее, но Гурули эффективнее и точнее. Поэтому первая трехминутка должна уйти грузину.

Во втором раунде Идигов работал хладнокровнее: нащупал дистанцию и грамотно перекрывался в разменах. Поэтому Гурули пришлось боксировать на встречных курсах, где Идигов его потряс. В самом конце трехминутки они зарубились на ближней дистанции, где точнее и эффективнее был Идигов. Поэтому второй раунд заслуженно ушел к российскому боксеру.

Объективно после двух раундов должна быть ничья – 1-1. Но в любительском боксе трудно отыграться с 0-2, так как в любителях тяжелее отправить соперника в нокдаун из-за иной конструкции перчатки (кулак не сжимается до конца). Чтобы вырвать победу, грузину требовалась досрочная победа или два нокдауна. Со стилем, который Гурули боксирует (работа вторым номером на дальней дистанции), это нереально. Поэтому он снялся.

В сборной России Гурули назвали боксером с вымышленной психологией: «Кому он нужен?»

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов раскритиковал Лашу Гурули и отреагировал на его слова о подкупе: «Во-первых, в любительском боксе подкупов не существует. Непонятно, для чего это нужно было бы Тархану Идигову. Даже если по бою взять. В первом раунде, возможно, результат мог вызывать какие-то сомнения. Но второй раунд, особенно за счет убедительной концовки, остался за Тарханом без вопросов».

По словам Кравцова, он несколько раз предлагал Гурули боксировать на проектах IBA, но получал отказ: «Он везде избегал сильных соперников. Он не принял ни одного боя. Лишь поехал один раз, когда заведомо понимал, что выиграет. Для меня этот боксер – чуть выше среднего пошиба с вымышленной больной психологией. Он не отобрался на Олимпийские игры [Кравцов ошибся], хайп наводит специально, заработать себе какое-то имя. Либо защитная реакция.

Грузия ждала от него победы. А здесь он оказался проигравшим. На мой взгляд, проиграл психологически, сдался. Он был полон сил, бегал, как ненормальный, запрыгивал на углы. Если называть вещи своими именами – он сдался. А в боксе это не воспринимается. Возможно, начали ему задавать какие-то вопросы на родине. Вот и пошла защитная реакция, что его кто-то захотел подкупить. Кому он нужен?»

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