Ты думал, очкошник газует, а он тебе двоечку в будку. Что это значит?
Словарь раздела боев.
Если вы никогда не смотрели боксерские поединки или бои MMA, не натыкались на пресс-конференции, не попадали на вырезки интервью с жесткими высказываниями бойцов, то вряд ли слышали такое.
Или слышали (но совсем в другом контексте), не задумываясь, что эти слова могут прижиться в бойцовской среде. Мы собрали самые забавные и употребимые выражения, которые встречаются среди бойцов, болельщиков и комментаторов.
Иллюстрации: Марина Семенова
Конор построил культ трештока, но сам превратился в балабола. У нас о-о-очень много доказательств