Ты думал, очкошник газует, а он тебе двоечку в будку. Что это значит?

Словарь раздела боев.

Если вы никогда не смотрели боксерские поединки или бои MMA, не натыкались на пресс-конференции, не попадали на вырезки интервью с жесткими высказываниями бойцов, то вряд ли слышали такое.

Или слышали (но совсем в другом контексте), не задумываясь, что эти слова могут прижиться в бойцовской среде. Мы собрали самые забавные и употребимые выражения, которые встречаются среди бойцов, болельщиков и комментаторов.

Иллюстрации : Марина Семенова

Конор построил культ трештока, но сам превратился в балабола. У нас о-о-очень много доказательств