«Говорил, что все мы свиньи». Водитель из Таджикистана наехал на девушку-бойца UFC – из-за коротких шорт

Теперь его могут депортировать.

Боец UFC Ирина Алексеева , в 2023 году с победы дебютировавшая в лиге, чуть не попала под автомобиль, который специально на нее наехал. Водителю из Таджикистана не понравился ее внешний вид – его уже задержали и могут депортировать из России.

Что происходит?

Водитель из Таджикистана оскорблял Алексееву и сказал, что в Душанбе не принято, чтобы девушка на улице ходила в шортах

21 апреля в Челябинске Алексеева во время велопрогулки с подругой чуть не попала под автомобиль. Мигрант из Таджикистана догнал и подрезал девушек, а, когда Алексеева остановилась и вступила в словесный конфликт, оскорбил :

«Он создал аварийную ситуацию, умышленно хотел на меня наехать и пытался скрыться. Я вся тряслась как бешеная, хотя мне было страшно. Я бросила велосипед, когда он начал уезжать. Хлопнула рукой по его автомобилю. Он вышел со зверскими словами, чтобы меня ударить: «Ты что бьешь мою машину?» Я отвечаю: «На ней ни царапины. Тебя не смущает, что ты хотел меня задавить?»

Он стал говорить, чтобы я посмотрела на себя, что в шортах и майке: «Вас таких надо давить. У нас так не принято». Я начала с ним ругаться. Моя подруга включила запись видео. Он перестал быть таким дерзким. Оказалось, что «у нас» – это Душанбе».

Алексеева рассказала, что водитель снизил агрессию, когда к месту инцидента стали подходить люди: «А я живу по законам. И понимаю, что не имею права поднимать на кого-то руку. Я – спортсмен. Конечно, хотелось ударить, я очень сильно сдерживалась, старалась подбирать слова, не материлась. Я очень сильно себя сдерживала».

По словам Алексеевой, водитель говорил, что купил водительские права, и выглядел неадекватно: «Зачем они мне здесь нужны? Я без прав могу разъезжать, как хочу. Никто мне не указ». Его глаза говорили за себя. Он орал и оскорблял. Говорил, что все мы свиньи, нас надо давить. Я понимаю, что нужно вызывать полицию. Он сидит в машине и улыбается с миленьким личиком. Подумав, что у меня отключен телефон, он включил истинное животное сознание полного ничтожества».

При этом водитель просил Алексееву показать права на велосипед, спрашивал, мужчина она или женщина, и сказал, что «в Душанбе перед девушками не извиняются». После инцидента Алексеева опубликовала информацию об инциденте в соцсетях и планировала обратиться в полицию, но правоохранители сами связались с ней и сообщили о задержании.

Задержанный извинился перед Алексеевой, но она хочет, чтобы его депортировали из России

Задержанным оказался 40-летний Исломиддин из Таджикистана. Как заявили в ГУ МВД России по Челябинской области, он приехал в Россию в марте на заработки. В полицейском участке Исломиддин извинился, хотя плохо знает русский язык. Следственный комитет начал проверку.

Алексеева приехала в полицию, дала показания и не приняла извинения, предложив дать нарушителю реальный срок. По ее словам, в полиции ей сказали, что в ближайшее время задержанного депортируют в Таджикистан: «Извинялся перед нами за «свинью», но это было так неискренне, что даже сотрудник сказал: «Чего улыбаешься? Извинись нормально». У него ненависть в глазах была, он на нас даже смотреть не мог.

Мне эти извинения нужны были как извинения перед всем обществом. Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны. Это оскорбление не лично меня, а всех девушек – каждая могла быть на моем месте. Грош цена его извинению – для меня важно, чтобы этого человека не было в нашей стране».

Алексееву поддержал боец MMA Иван Штырков: «Правоохранительные органы должны разобраться и наказать виновника по закону. В РФ нельзя ездить без прав. Это карается административным арестом на срок до 15 суток. Полмесяца в изоляторе успокоят его.

В любом случае такое поведение – перебор. Подобных случаев становится все больше. Своим поведением он дискредитирует ребят из Таджикистана. Знаю хороших спортсменов из этой страны, а это яркий представитель плохого человека данной нации».

Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger; телеграм канал Baza