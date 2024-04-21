Боец поп-MMA перед поединком пнул ринг-герл – отдал ей гонорар и получил пожизненное отстранение

«Я сам женатый человек, уважаю женский пол».

Такого вы точно не видели: боец поп-MMA Али Хейбати ударил ногой ринг-герл и получил пожизненное отстранение от выступления в лиге.

Что произошло?

Хейбати не понравился внешний вид ринг-герл – пнул и сказал, что «90% нормальных людей это не одобряют»

Инцидент произошел 19 апреля на турнире Hardcore перед боем между Али Хейбати с Аркадием Осипяном. Когда ринг-герл прошла по клетке с табличкой первого раунда, Хейбати пнул ее ногой. В итоге бой состоялся: Хейбати проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но история с ринг-герл оказала большее влияние на карьеру.

Хейбати – старший брат другого бойца поп-MMA Мохаммада Хейбати. Он выступает с 2023 года и говорил, что хочет попасть в UFC: дрался с Артемом Тарасовым (с которым конфликтовал и толкал вне клетки) и Иваном Емельяненко (обещал перевоспитать его старших братьев Федора и Александра).

Руководство лиги пожизненно отстранило Али Хейбати от выступлений на Hardcore, а весь гонорар бойца отдал пострадавшей ринг-герл: «Никто не имеет никакого права трогать, а тем более избивать персонал, сотрудников и партнеров Hardcore Media! И тем более подобное маргинальное поведение абсолютно недопустимо по отношению к женщинам. Распускать руки в отношении дам – нижайшее, до чего может опуститься мужчина!»

Сам Хейбати сначала сказал, что ему не понравился откровенный наряд ринг-герл, и не извинился: «Перед всеми, кто любит женщин с жопами в клетке, извиняюсь, а 99% за меня! Я знаю, что 90% нормальных людей это не одобряют!»

Боец Александр Хоронженко в клетке обратился к Хейбати и сказал ему извиниться: «За такое поведение к девушкам у нас в Москве, вообще в России, знаешь, что c тобой сделают?! Если тебе не нравится – не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И этим в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее!»

Позже Хейбати все же извинился перед ринг-герл: «Я поступил некрасиво по отношению к Марии. Причина была в том, что до боя была куча драк в клетке, я хотел выйти на бой, был на нервах.

Я очень плохо поступил по отношению к Марии до боя, хочу публично перед ней извиниться. Я сам женатый человек, уважаю женский пол. Хочу сказать: «Мария, извини меня. Если ты меня простишь, я буду очень тебе благодарен. Так как я уважаю женщин и не хочу, чтобы у тебя была на меня обида».

На том же турнире произошла массовая драка – лига подала заявления на участников в правоохранительные органы

После боя Аркадия Осипяна и Али Хейбати произошел еще один инцидент. Сразу после поединка началась массовая драка. Сначала в клетке появился боец Наби Набиев, который дал Овсепяну пощечину, что спровоцировало массовую потасовку. После этого Осипяна, который вышел из клетки один, атаковала толпа – один из напавших использовал стул.

Как заявили в лиге, на стадион попали неизвестные личности, которые «прорвали охрану и попытались устроить настоящую вакханалию, избив несколько человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести».

Позже Hardcore принес извинения зрителям, пожизненно отстранил Набиева от выступлений в лиге, передал заявление и видеоматериалы в правоохранительные органы и ужесточил правила попадания на стадион во время турниров:

«Если понятия человечности, чести и достоинства так размыты в глазах некоторых персонажей, мы сами внесем ясность и четкое понимание. И мы не остановимся, пока не добьемся справедливого наказания для всех преступивших закон. А каждому принявшему участие в данном беспределе мы ясно дадим понять, что они зашли не в те двери. И позволили себе то, что не позволено никому».

На инцидент отреагировал боец Шовхал Чурчаев, который сам становился участником массовых драк: «Это абсолютно немужской поступок. Раньше я говорил вам, какие они мерзкие, а вы меня хейтили. А сейчас вы увидели все своими глазами.

Хочу вам сказать, если ты хочешь ударить, то ударь сильного мужчину, как и ты, а не девушку и слабого. Если ты где-то видишь, что слабого унижают, то, наоборот, помоги. Считаю, что Али Хейбати правильно отстранили от боев. Вот такое мнение. Ведите себя достойно, братья».

Другой боец Магомед Магомедов тоже осудил поведение Хейбати: «Для меня это не спортсмены, а клоуны. Почему их не сажают? Это же нарушение закона. Как можно нападать на людей на мероприятии? Это разве нормально. Мы должны следовать нашим законам и уважать их.

Не знаю, эти люди в религии или нет, но имена у них мусульманские. Так что они нарушают и законы шариата, и законы Российской Федерации. Ни один закон это не одобряет. По каждому такому случаю надо строго наказывать».

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Фото: instagram.com/ali_heibatiii