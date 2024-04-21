«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?

Реально величайший тролль в истории.

Райан Гарсия совершил один из главных апсетов года: перед боем с Дэвином Хейни пил пиво на пресс-конференции, провалил взвешивание, исполнял безумные перформансы и шел жутким андердогом. На пресс-конференции Гарсия обращался к Иисусу, а потом послал Хейни. И за его победу давали коэффициент около 7,0, а за Хейни – около 1,10.

Но да, это случилось: Гарсия победил, трижды отправив Хейни в нокдаун. Возможно, сказался тот факт, что бой не был титульным (как раз из-за проваленного Гарсией взвешивания), но мир бокса в шоке.

«Вы реально думали, что я сошел с ума?» Да, Райан, думали.

Как на невероятный перформанс Гарсии отреагировал бойцовский мир?

• Джервонта Дэвис : «Вот, что происходит, когда ты дерешься с тем, кто такого же размера, как и ты»;

• Боец UFC Пауло Коста : «Какая сумасшедшая драка ниггеров»;

• Боец UFC Алджамейн Стерлинг : «Райан Гарсия! На самом деле это комедия. Он законно «выключился»? Или это все шоу? Его навыки в боксе отличаются от обычных боксеров, и ему это подходит»;

• Тим Цзю : «Я начну пить пиво на взвешивании. Какое выступление, Райан Гарсия! Ух ты»;

• Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль : «Гарсия – величайший тролль в истории»;

• Мэнни Пакьяо : «Гарсия здесь, чтобы шокировать мир»;

• Боец UFC Каб Суонсон : «Райан Гарсия стал суперзвездой»;

• Джейк Пол : «Какой потрясающий и неожиданный поединок. Даже дышать не могу. Оба воины и настоящие дикари. Никогда и никого не недооценивайте»;

• Боец UFC Конор Макгрегор : «Хвала Иисусу! А вы, неудачники, не лезьте не в свое дело. Потрясающий бой двух чемпионов. Некоторые просто рождены, чтобы сражаться! А некоторые нет. Поздравляю Гарсию. Сегодня твой вечер. После его поединка с Дэвисом я понял, что этот парень невероятен. Даже когда проигрывает»;

• Боец UFC Марлон Вера : «Безумный бойцовский мир. Пять часов назад: «Райан сошел с ума, он не в форме, он сидит на наркотиках. Райан – тролль». Стоило ему победить, и люди пишут: «Вау, какое выступление!» Смешно. Бои – это психологическая игра. Не верьте всему, что видите. Отличный поединок».

Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello