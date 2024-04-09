Экс-чемпион UFC хлещет себя крапивой – для здоровья. С ума сошел?

Разобрали методику с врачом.

Иржи Прохазка – главный самурай UFC. И дело не только в прическе и мече, с которым он постоянно фотографируется: Прохазка следует кодексу Бусидо, медитирует и использует нестандартные тренировки.

Перед боем на UFC 300 против Александра Ракича экс-чемпион среди полутяжей снова удивил – сказал, что бьет себя крапивой: «Пришла весна. Ощущаю в воздухе то, чего не чувствует большинство… Чую запах крапивы. Обычно каждую осень и весну я валяюсь в крапиве: снимаю одежду и луплю себя.

Полдня все тело жжет, это укрепляет иммунитет. Прошлой осенью я немного перестарался: тело покраснело, не спал до 4 утра. Но уже на следующее утро я ковал меч. Но всю ночь не спал, потому что тело горело».

Чего-чего?

Бить себя крапивой правда полезно для здоровья? А почему она вообще жалит кожу?

Мы задали эти вопросы врачу-дерматологу и косметологу Антонине Мневой :

– Может ли такая методика быть опасной и привести к плохим последствиям? Есть ли в этом польза для организма?

– Крапива – растение, известное не только обжигающими, но и целебными свойствами. Из ее листьев делают БАДы, добавляют в кремы, шампуни и даже супы и чай. Пользу ударов крапивы ученые не изучали детально, но есть отдельные исследования, которые показывают, что они действительно могут стимулировать иммунитет.

Когда крапива жалит кожу, образуется очаг воспаления. Это усиливает местное кровообращение и, вероятно, может незначительно активизировать иммунную систему. Но в среднем за час дискомфорт проходит, поэтому нет долгосрочных эффектов. Специально искать крапиву, чтобы с ее помощью укрепить иммунитет, точно не следует. Здорового образа жизни более чем достаточно, чтобы иммунная система работала как следует.

Ожог крапивы не несет серьезных последствий для здоровья. Жжение и боль иногда могут держаться до суток, но обычно проходят за пару часов. Опасна крапива может быть для людей с аллергией и чувствительной кожей.

Так, у них на коже могут образоваться волдыри, подняться температура, снизиться артериальное давление и даже развиться угрожающий жизни отек Квинке. Но это крайне редкие случаи. Они возникают у людей, предрасположенных к аллергии, у которых есть повышенная чувствительность к различным видам растений.

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Обычно крапива только пугает, но не убивает. Но, например, в Новой Зеландии есть крапивное дерево, ожоги от которого могут серьезно подорвать здоровье. Зарегистрированы один летальный исход человека и несколько смертей животных.

– Удары крапивой правда могут влиять на выносливость и иммунитет?

– Масштабных доказательств эффективности такого экстремального способа поднять иммунитет у ученых нет. Считается, что любое улучшение в результате таких ударов не более, чем эффект плацебо. То есть человек сам верит, что становится сильнее и выносливее.

Прямых доказательств, что удары крапивы увеличивают выносливость, тоже нет. Возможно, некоторые люди связывают обжигающее действие крапивы с укреплением духа и повышением болевого порога, что может косвенно влиять на выносливость. Но опять же это сила самовнушения.

Если человеку нравится такой «массажный» эффект крапивы, а побочных эффектов не возникает, то это неопасно. Отчасти это может даже облегчить тревогу и симптомы депрессии и просто поднять настроение. Все потому, что при ударе крапивы в организме вырабатываются эндорфины и серотонин – гормоны, которые ответственны за приятные ощущения.

Доказано, что лечебными свойствами крапива обладает только при приеме внутрь. Например, сок листьев крапивы оказывает мочегонное действие, помогает при ревматизме.

Биологически активные вещества листьев крапивы способствуют нормализации жирового обмена, оказывают желчегонное и противовоспалительное действие, влияют на сокращение гладкой мускулатуры матки, свертываемость крови, способствуют улучшению процессов регенерации тканей. Фитопрепараты крапивы используют как вспомогательное средство при мочеполовых инфекциях, кровотечениях, атеросклерозе, железодефицитной анемии.

– А почему крапива вообще щиплет кожу? Что происходит, когда мы о нее жалимся?

– В процессе эволюции крапива получила эффективное оружие, которое помогает ей защищаться от травоядных животных, – многочисленные иглы на листьях и стеблях. Каждая игла очень хрупкая, поэтому при соприкосновении с кожей она ломается.

В этот момент иглы царапают кожу, через порезы в ранки попадает гремучая смесь муравьиной кислоты, холина и гистамина, которые содержатся в растении. Именно эти вещества провоцируют сильное жжение, зуд и покраснение кожи. Они быстро метаболизируются и выводятся из организма, поэтому дискомфорт проходит без следа.

Прохазка по трое суток сидит в темноте, бьет деревья в лесу и купается в ледяной воде

Объяснение, почему Прохазка такой безумный – здесь . Да, он реально читает самурайские трактаты и сделал моральный кодекс Бусидо частью жизни, а экс-чемпион UFC Майкл Биспинг даже называл его чешским Брюсом Ли.

Пока Прохазка провел в UFC только четыре боя и успел завоевать/потерять чемпионский пояс, а до этого дрался в промоушене Rizin в Японии. Там он увлекся восточной философией и посещал буддистский храм.

Это вдохновляет его на нестандартные методы подготовки:

• Валяется голым в снегу и купается в ледяной воде в лесу.

• Поднялся на гору Монблан [4809 метров над уровнем моря]. «Миссия «Монблан» выполнена. Хорошо подготовились, изучили погоду и путь. Затем пошли, подстраивались под ситуацию и делали все, чего от нас требовала миссия», – рассказывал о восхождении Прохазка.

• Уходит в лес, где бьет по дереву: «Тело должно быть как камень. Тогда кулаки могут пройти сквозь тело противника, и техника будет более опасной. Это хорошая тренировка для тела. После 500 и больше ударов по дереву я перехожу к мешку. Поверьте мне, это намного легче».

• Отдельный эксперимент – когда Прохазка ушел в горы и сутки подряд пробивал классическую боксерскую двойку, чтобы отточить удар. Об этом он прочитал в «Книге пяти колец» Миямото Мусаси. Но взял с собой только пять литров воды, которая кончилась через 12 часов, поэтому остаток дня тренировался с жаждой.

• По трое суток сидит в темноте без еды, где тренируется и медитирует. Об этом рассказывал перед титульным боем против Гловера Тейшейра на UFC 282: «Проводя по три дня в темноте, ты можешь работать с демонами и тренировать, что хочешь. Это очень полезно. Есть только ты и никого другого.

Я впервые сделал это без еды, только с водой. Без еды эффект более сильный. Все процессы в вашем теле проходят намного интенсивнее. Твой разум активно работает, нужно пережить что-то вроде смерти. А три или четыре дня – не так уж и много. Но я использую это время, чтобы понять, кто я есть на самом деле, и тогда я смогу начать тренироваться и выходить на новый уровень с настоящим собой, более честным».

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Фото: Instagram/jirkaprochazka ; Imagebroker/Helmut Meyer zur Capellen, Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press