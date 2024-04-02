Официант, пожарный, риелтор – кем подрабатывают бойцы UFC?

Среди них – экс-чемпионы.

Большинство бойцов UFC тратят на карьеру все свободное время, но есть те, кто совмещает выступления в октагоне с повседневной работой. Для одних это возможность отвлечься от постоянных тренировок, для других – дело жизни.

Джефф Нил – официант

Нил не участвует в титульной гонке, но остается одним из сильнейших бойцов полусреднего дивизиона. Несмотря на это, он подрабатывает официантом – и хоть иногда берет паузы для подготовки к боям, полностью завязывать с работой в ресторанах не планирует: «Это место, которое помогает мне социализироваться. Если бы я не занимался этим, то играл бы дома в видеоигры и ни с кем не общался. Или просто все время сидел бы в спортзале».

Нил стал официантом из-за финансовых проблем, но со временем втянулся и полюбил работу: «Я продолжу делать это, пока на моем банковском счету не накопится хотя бы миллион долларов. Еще я планирую открыть собственный ресторан. Может, стану партнером франшизы Moxies. Я обязательно сделаю что-нибудь в этой сфере».

Стипе Миочич – пожарный

Миочич – бывший чемпион UFC в тяжелом весе, чье противостояние с Джоном Джонсом ожидается в 2024-м. Выступления в октагоне Миочич всегда совмещал с работой пожарным – даже когда владел титулом: «Мне нравится, чем я занимаюсь: после тренировок прихожу в пожарную часть, где все меняется на 180 градусов. Здесь нужно быть спокойным, собранным. Это отрывает меня от спорта и отрезвляет».

Работать пожарным Миочич начал еще до того, как попал в UFC. После завершения профессиональной карьеры он планирует перейти на полную ставку, хоть и сейчас много работает – ежегодно Миочич отвечает на 800 вызовов: «Пожарный, помогающий людям в любое время дня и ночи – мне нравится этот образ. Наслаждаюсь каждой секундой. Если бы не моя работа, у меня не было бы никакой цели».

Миочич не только тушит пожары, но и оказывает пострадавшим первую помощь – однажды он спас женщину, у которой случилась остановка сердца. «Мне нравится быть рядом с человеком, который нуждается в тебе. Плевать, немного они больны или у них перестало работать сердце. Я делаю все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и доставить их в больницу».

Доминик Рейес – веб-разработчик

Экс-претендент на титул UFC в полутяжелом вес Доминик Рейес – один из немногих бойцов, имеющих высшее образование. В 2012 году он окончил нью-йоркский университет Стони-Брук, получив степень бакалавра в области информационных технологий.

Карьеру в смешанных единоборствах Рейес совмещал с работой веб-разработчика по фрилансу, а в 2017 году получил должность системного администратора в средней школе Оук-Хиллз в Калифорнии.

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«Рейес ведет двойную жизнь, прямо как Супермен. Днем он ботаник-технарь, который обеспечивает бесперебойную работу интернета в школе и устанавливает новые компьютеры в классах. Ночью он становится бойцом, пытающимся добиться успеха в ММА», – писал о Рейесе ESPN.

Стивен Томпсон – детский тренер

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон известен уникальной ударной техникой, которую ему привил отец – чемпион мира по карате. Боевым искусством Томпсон увлекся еще в трехлетнем возрасте – и не переставал им заниматься, недавно получив седьмой дан.

В свободное от боев время Томпсон преподает карате в школе Upstate, которая находится в Южной Каролине и принадлежит его отцу. «Стивен учит детей не только самозащите, но и важнейшим ценностями: самоконтролю и терпению. Он обучает детей 5-10 лет, помогая им освоить базовые навыки, необходимые для любого каратиста», – говорится на официальном сайте школы.

Алджамейн Стерлинг – риелтор

Стерлинг – бывший чемпион UFC в легчайшем весе, два года владевший титулом. Несмотря на успешную бойцовскую карьеру, Алджамейн имеет повседневную работу – и совсем этого не стесняется: «Я работаю агентом по недвижимости с 2017 года. Это осознанное решение, благодаря которому у меня есть выбор. Хочу разумно распоряжаться заработками, потому что бойцовская жизнь, в отличие от других карьер, не длится 30 лет».

Недавно Стерлинг присоединился к агентству Premier Properties, которым владеет экс-претендент на титул UFC и близкий друг Алджамейна Эл Яквинта. По словам Стерлинга, его популярность помогает компании продвигать услуги. Но у этого есть негативный эффект – постоянные звонки от фанатов, отвлекающие от работы над большими проектами.

Стерлинг не планирует завязывать с риелторской деятельностью – даже если начнет получать миллионные гонорары в UFC: «Выходить на пенсию и ничего не делать – бессмысленно. Считаю, нужно иметь увлечение, которое поможет избежать глупых поступков. Жизнь может стать очень скучной, если в ней ничего не происходит».

Миочич работает пожарным (несмотря на пухлые гонорары в клетке). После выигранных боев его отправляют чистить туалеты

Фото: Instagram/funkmastermma , handzofsteelmma , stipemiocic , wonderboymma , domreyes24