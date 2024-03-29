Так бой русских тяжей UFC состоится? Контракта нет, а Волков говорит, что «хрен знает»

Цепочка странностей.

28 марта президент UFC Дана Уайт официально объявил, что российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков проведут бой на турнире в Саудовской Аравии. Их поединок 22 июня должен стать соглавным событием ивента в Эр-Рияде.

Но вокруг боя все больше вопросов, состоится ли он вообще, а лига пока никак не комментировала ситуацию.

В чем проблема?

За несколько дней до анонса Уайта появились инсайды от MMA Junkie и журналиста Лео Гимараеша, что следующим соперником Волкова станет бразилец Жаилтон Алмейда. Их бой планировался на UFC 302 в Нью-Джерси 1 июня. Сам Волков говорил , что хотел бы подраться именно с Алмейдой:

«Последний бой Алмейда провел с Розенстрайком, у которого я тоже выигрывал досрочно. Он провел с ним хороший бой, выиграв удушающим. Он был на слуху и мне хотелось с ним подраться. Со многими из топовых бойцов я уже провел поединки, а Алмейда был новым и логичным вариантом».

После анонса боя с Павловичем тренер Волкова Тарас Кияшко сказал : «Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я – утром. Это стало для нас сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации».

Стороны не давали комментариев, но Волков в соцсетях ответил на вопросы подписчиков. Когда один из пользователей спросил его, с кем в итоге состоится бой (с Алмейдой или Павловичем), Волков ответил: «Да хрен его знает». А потом пошутил про Уайта: «Хочет поссорить братьев». Получается, сам Волков не знает нового соперника, несмотря на официальный анонс, а лига объявляет о бое, до конца не договорившись со сторонами?

И Павлович, и Волков постоянно говорили, что готовы подраться друг с другом, только если это будет титульный или претендентский бой – из-за хороших отношений. Уайт, анонсируя их поединок, не рассказал о статусе. Позже источник ТАСС сообщил , что бой между Павловичем и Волковым может вообще не состояться – ранее о таком сценарии говорил журналист Игорь Лазорин, который отметил , что у Волкова контракт на бой с Алмейдой:

«Волков и Павлович не собирались драться друг с другом, они в хороших отношениях, периодически тренируются вместе. Такой бой возможен только при условии, что он будет претендентским или титульным. У Волкова также уже был на руках контракт на бой против бразильца Жаилтона Алмейды. Сейчас будут переговоры лиги и менеджеров, чтобы бой Волков − Павлович был отменен».

«Странная новость для нас. Ни одна сторона не давала согласия на бой. Непонятная ситуация», – отметили представители команды Павловича. Пока Волков отвечает подписчикам в соцсетях, а представители Павловича опровергают соглашение сторон, UFC никак не комментировал ситуацию.

Странности вокруг турнира в Саудовской Аравии продолжаются: ивент планировался на март, но сдвинулся на июнь – по словам Даны Уайты, это было связано с неготовностью нескольких бойцов выступить весной.

А были ли еще странные кейсы с анонсом боев?

Да. Свежий пример – бой Дастина Порье и Бенуа Сен-Дени на UFC 299. Лига официально анонсировала поединок, но накануне турнира Порье сообщил об отмене: «До объявления боя не было никакого контрактного соглашения. Мы не смогли прийти к согласию».

Сен-Дени объявил, что никакой отмены нет, а позже сам Порье выступил с опровержением: «Извините, ребята, я поторопился. Несколько дней не мог связаться с менеджером. Только что поговорил с ним – возникло недопонимание с моей стороны. Бой в силе!»

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В итоге поединок состоялся (Порье победил нокаутом), но вопросы к организации остаются: какие договоренности между сторонами и промоушеном и почему такие недопонимания вообще произошли накануне турнира? Никаких комментариев по ситуации от промоушена не последовало.

Осенью Сун Ядун заявил, что Петр Ян отказался от боя с ним в декабре. Он показал скриншот переписки с менеджером, который заявил, что Ян сообщил матчмейкерам UFC об отказе. При этом за месяц до этого представители экс-чемпиона заявили, что лига не предлагала им бой против Ядуна. В итоге в декабре бой не состоялся, но тогда Уайт анонсировал поединок Яна и Ядуна в марте – все подтвердилось.

Еще раньше, на UFC 294 в Дубае, Ислам Махачев планировал защищать пояс в легком весе против Чарльза Оливейры, но тот снялся из-за травмы. Его заменил Алекс Волкановски (и улетел в нокаут), который вышел на коротком уведомлении, хотя официально страхующим был Матеуш Гамрот. Объяснила ли это решение лига? Нет.

Как думаете, Павлович и Волков все-таки подерутся?

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Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs, Dean Mouhtaropoulos, Carmen Mandato / Staff , Mark Evans / Freier Fotograf