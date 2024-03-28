Два русских тяжа в UFC хотели драться только за пояс – но выйдут просто так

Как это стало возможным?

Президент UFC Дана Уайт анонсировал суперкард турнира, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии. Состав участников тянет на номерной ивент, но для российской аудитории больше всех выделяется бой Сергея Павловича и Александра Волкова .

Бой двух русских тяжей станет соглавным событием. Для обоих – шанс выйти на титульник

Поединок Сергея Павловича и Александра Волкова станет соглавным событием турнира UFC Saudi Arabia – ивент должен был пройти раньше, но сдвинулся на лето из-за слабого карда. Теперь там в главном событии подерутся Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер, а второй бой в промоушене проведет Шара Буллет (против Игоря Потери).

Последний раз Павлович и Волков дрались осенью: Павлович в ноябре проиграл нокаутом Тому Аспиналлу в поединке за временный пояс, а Волков в сентябре задушил Тая Туивасу и вышел на серию из трех побед. Интересно, что оба последний раз проигрывали именно Аспиналлу: Волков в марте-2022 попался на кимуру.

После поражения от Аспиналла Павлович говорил о возможном реванше, но его не будет – временный чемпион ждет боя за регулярный титул (пока не подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич). Следующим соперником Волкова планировался Жаилтон Алмейда – инсайды не подтвердились.

Для обоих такое противостояние – шанс вернуться в гонку за пояс. Сейчас Павлович – третий номер среди тяжей, Волков – шестой. За карьеру в UFC Волков так и не подобрался к титулу, но теперь имеет стрик из трех побед. Павловичу нужно закрыть поражение от Аспиналла, которое прервало его серию из шести побед нокаутом.

Что Павлович и Волков говорили о бое друг с другом?

Тема возможного поединка – постоянный вопрос для обоих бойцов в любом интервью. Павлович и Волков регулярно подтверждали, что подерутся друг с другом, если это будет титульный или претендентский поединок. Бойцы в хороших отношениях и вместе спарринговали еще в 2019 году.

Когда на UFC 277 Павлович в первом раунде нокаутировал Деррика Льюиса, Волков опубликовал мем «Дашь списать домашку? – Да, только не списывай точь-в-точь» – намекнул, что это похоже на его победу над Жаирзиньо Розенстрайком (тоже технический нокаут в первом раунде).

Так Павлович и Волков высказывались о возможном поединке друг с другом:

• Павлович в декабре-2023 : «Зачем мне сейчас нужен Александр? Я готов с ним драться только за пояс, а так мне нужны соперники выше меня рейтингом».

• Волков в сентябре-2023 : «Понимаю, что там ребята ждут, тот же Павлович ждет, но у Гана шанс уже был, Аспиналл тоже ждет поединка, но у него нет длинной победной серии. Вполне логично было бы нам с Сергеем сделать бой между собой. Мне также понравился расклад, при котором я бы подрался с Джонсом или Миочичем.

Не буду фантазировать, понимаю, что это организовать сейчас сложно будет, но это тоже один из возможных вариантов. Ну, а так, меня устроит любой бой с соперником, который стоит выше меня в рейтинге. Единственное, хотелось бы иметь гарантии, что если будет бой с Павловичем, то победитель выходил бы уже на бой с чемпионом. Мне бы не хотелось драться с Павловичем просто так».

• Также Волков в сентябре-2023 : «С Сергеем у меня хорошие отношения. Было бы не очень комфортно с ним драться, потому что мы хорошо общаемся и помогали друг другу в подготовке. Я бы с ним подрался, если бы это был претендентский и чемпионский бой, и он говорил то же самое».

• Павлович в июне-2023 : «Я всегда говорил, что с ребятами из России никогда не хотел бы драться. Здесь мировая организация, много ребят из разных стран».

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• Волков в январе-2023 : «Я отношусь к этому скептически. Думаю, этот бой не состоится. Наверное, мы оба не хотим этого, потому что много тренировались вместе. И чтобы этот бой случился, он должен быть титульным или наверняка претендентским.

Просто так, от нечего делать – не хотелось бы. UFC, конечно, может поставить жесткие условия, но не думаю, что до этого дойдет. Поединок должен быть интересен, а конкретно этот бой будет интересным только нашей аудитории. А это вряд ли сейчас главная цель UFC, им интереснее делать турниры для американцев.

Конечно, может случиться все что угодно. Например, могут сделать такой бой для турнира в Абу-Даби, а такие турниры ориентированы больше на российскую публику. И все же нет ощущения, что мне будет необходимо подраться с Сергеем».

• Павлович в сентябре-2022 : «Этот бой возможен только за пояс. Мы тренируемся в Москве в зале, помогаем друг другу. У меня бой – мне Саня помогает. Когда у него бой, я также по возможности помогаю. Поэтому какая цель у такого поединка? Есть много зарубежных бойцов, с кем можем драться, показывать зрелищные бои».

Несмотря на скептическое отношение Волкова и Павловича к бою друг с другом, Дана Уайт решил иначе. Такая афиша может вызвать недовольство среди российских болельщиков, но как минимум победивший приблизится к бою за пояс – и это будет боец из России.

«Отвратительно, что русских парней ставят против друг друга». Не все довольны боем Павлович – Волков

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Mark Evans; Instagram/sergei__pavlovich