Александр Емельяненко год лечился от алкоголизма и, по слухам, принял ислам. Теперь вернулся в бои

Поспорил на квартиру, что год не будет пить.

За последний год Александр Емельяненко провел всего один поединок и чаще попадался в заголовках новостей по неспортивным поводам.

Чем Емельяненко занимался все это время?

Емельяненко выгнали из ТЦ и чуть не арестовали в аэропорту. Все из-за алкогольной зависимости

2023 год начался для Емельяненко с неприятного инцидента. В январе его не пустили в московский торговый центр из-за странного поведения: Емельяненко был сильно пьян и с трудом передвигался. Спустя несколько месяцев он снова попал в скандал, но на этот раз по его вине задержали рейс из Екатеринбурга в Москву – боец справил нужду прямо в аэропорту, а на замечание охранника ответил угрозами.

Прибывшие полицейские не сняли Емельяненко с рейса. Он избежал штрафа, а после проверки документов сфотографировался с сотрудниками правоохранительных органов и попал на борт самолета. «Я в шоке: боксер нахулиганил, а полиция с ним фоткается. Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно все», – рассказала тогда блогер Анна Данилова, летевшая тем же рейсом.

Во время перелета Емельяненко вел себя спокойно и фотографировался с другими пассажирами. Позже менеджер бойца объяснил , что причиной инцидента стала медицинская процедура: «Александр летал в Екатеринбург к лечащему врачу. В клинике ему поставили пару капельниц, после чего он поехал в аэропорт. Как вы знаете, капельницы дают сильный мочегонный эффект, что привело к «пописал в неположенном месте». Ни о каком дебоше речи не шло».

В мае Емельяненко вернулся в клетку и провел очень странный поединок против блогера Евгения Ершова. В первые две минуты Ершов уверенно перебивал ветерана ММА, хоть и не вкладывался в удары, а в концовке раунда и вовсе отправил его на настил – добить соперника не позволил рефери, который дал время на восстановление и разрешил продолжить бой.

На второй раунд Ершов вышел уже с другим геймпланом: осторожно выбрасывал удары, практически не касаясь Емельяненко, и спустя 10 секунд провел тейкдаун, тут же отдав сопернику руку. Емельяненко успешно провел кимуру и выиграл.

Позже промоутер Владимир Хрюнов признался, что бой был выставочным, но отверг обвинения в договорном характере: «Ершов полез в партер от эйфории. Представляете, вы бы вышли с Емельяненко и у вас бы получилось пару раз попасть. Думаю, что это из-за отсутствия соревновательного опыта».

«Я выиграю самый важный бой, в котором главный соперник – я сам». Емельяненко прошел курс реабилитации и (возможно) принял ислам

В июне Емельяненко отправили в реабилитационный «Центр восстановления личности Иман» в Ингушетию – его лечение курировал глава Федерации бокса республики Лом-Али Газгириев. Решение пройти курс реабилитации Емельяненко объяснил желанием вернуться к активным выступлениям: «После турниров я всегда узнавал, когда состоится следующий бой, после чего у меня был небольшой период релакса, восстановления, отдыха.

Это затягивалось, переносились бои, я срывался в загулы и это продолжалось не неделю, а более длительный срок. Я понял, что самому мне не справиться. Впервые в жизни я не ушел в загул после боя, а веду здоровый образ жизни, тренируюсь и делаю выводы».

Вскоре появилась информация о принятии Емельяненко ислама. Слухи подкреплялись тем, что он сменил имидж: сбрил усы и отрастил бороду в мусульманском стиле. Младший брат Емельяненко Иван не подтвердил, но и не опроверг домыслы: «Я не знаю, как есть на самом деле. Все для блага Александра. Если ему это поможет в дальнейшем, то, конечно, я был бы только рад. Для меня вообще не имеет значения, христианство или ислам».

В начале января Емельяненко посетил Медину и снял видео на фоне Масджид ан-Набави – крупнейшей мечети в Саудовской Аравии и месте погребения пророка Мухаммеда. Вскоре он опубликовал ролик, в котором ему предложили выбрать себе арабское имя: «Абубакар? Ничего плохого в этом не вижу, замечательное имя. Буду теперь Абубакаром».

Решение Емельяненко выйти на новый жизненный этап поддержал и президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев – он пообещал подарить новую квартиру, если боец окончательно избавится от алкогольной зависимости: «У нас спор с Саней: если до конца года он будет в такой же боевой форме, с хорошими результатами и без спиртного, то с меня квартира».

25 января Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC – контракт рассчитан на три поединка и может быть продлен в зависимости от выступлений бойца. «Многие ожидают, что я оступлюсь и больше никогда не вернусь на ринг. Им комфортно от этой мысли, потому что если я одержу победу, то окажется, что все их оправдания собственного безделья – лишь позорные сотрясания воздуха.

Я воин, которому через многое пришлось пройти, чтобы быть там, где я нахожусь, быть тем, кем я являюсь. Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник – я сам», – написал Емельяненко в соцсетях.

«Русские, вперед!» – от этой фразы наш бокс искрит уже больше месяца. Конфликт Емельяненко, Маваши и Кремлева

Фото: телеграм-канал Александра Емельяненко ; ютуб-канал Александра Емельяненко