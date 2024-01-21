Провал Стрикленда – логичный откат середняка с вершины: насладился статусом топа, но так им и не стал

Обидно?

В Торонто прошел турнир UFC 297 , в главном событии которого Шон Стрикленд впервые в карьере защищал титул в среднем весе. Прошлой осенью он сенсационно стал чемпионом, разгромив Исраэля Адесанью.

Но вместо того чтобы закрепиться на топ-уровне, Стрикленд пассивно отбегал 25 минут и провалил бой против одного из самых корявых претендентов последних лет Дрикуса дю Плесси.

Стрикленд взлетел слишком быстро и абсурдно: помогли кризис в дивизионе и капризы Адесаньи

На момент анонса боя с Исраэлем Адесаньей карьера Стрикленда вообще не была в топе. В 2023-м Шон выступал активно, победил дважды, но жертвами были нерейтинговые Нассурдин Имавов и Абус Магомедов. 2022-й Стрикленд – вообще провальный: сомнительная победа над Джеком Херманссоном и два проигрыша подряд – Алексу Перейре и Джареду Каннониру.

За такую форму обычно не дают титульники. Но Шон дерется в дивизионе, которым много лет правил Исраэль Адесанья. И после победы над Алексом Перейрой Адесанье стало откровенно скучно.

Он поругался с Дрикусом дю Плесси, который летом-2023 после победы над Робом Уиттакером стал первым претендентом на титул. Дю Плесси вел себя дерзко, а Адесанья хотел проучить контендера: называл себя боссом и утверждал, что это он выбирает, с кем драться, а не наоборот.

В итоге дю Плесси не подрался с Адесаньей из-за травмы, а чемпион психанул и на коротком уведомлении вызвал Стрикленда, который сенсационно победил. Стрикленд обещал, что со свалившимся на него титулом ничего не изменится, что он продолжит оставаться народным чемпионом. Но жизнь чемпиона устроена немного сложнее.

Стрикленд впервые в карьере оказался под большим давлением. Итог: странные и лицемерные интервью и срыв на UFC 296

До боя с Адесаньей Стрикленд воспринимался по-другому, а после неожиданной и заслуженной победы отношение изменилось. Впервые в карьере Стрикленд сам стал объектом трэштока. Если раньше трогать говорливого обитателя середины рейтинга среднего веса не требовалось, то с появлением пояса логично добавилось давление.

Стрикленд не изменял себе и атаковал всех подряд: критиковал Колби Ковингтона за жуткие слова об отце Леона Эдвардса, Шона О’Мэлли – за открытые отношения с женой, Иэна Гэрри – за решение взять фамилию бывшего мужа своей нынешней супруги.

Только вот вместо покручивания пальцев у висков Стрикленд столкнулся с жестокой реальностью: на вершине есть ребята, которые могут дать ему вербальный отпор.

На пресс-конференции перед UFC 296 О’Мэлли напомнил всем вокруг о пережитом Стриклендом насилии в детстве. Тогда это же исполнил будущий соперник Дрикус дю Плесси. И Стрикленд просто взорвался.

Сначала он чуть не сцепился с дю Плесси на пресс-конференции, затем подрался на турнире UFC 296, потом угрожал убийством в личных сообщениях, если тот продолжит поднимать тему насилия в семье.

А потом Шон дал серию противоречивых интервью. В них он наконец показал себя простым без шуток про секс-меньшинства. В момент, когда рассказывал о пережитом в детстве насилии, он не сдержал слез. Таким уязвимым весельчака Стрикленда мы еще не видели.

Король трэштока и нападок заговорил, что в этом самом трэштоке есть запретные темы: нельзя касаться детских травм, насилия, чужих жен, детей и родителей. И тут Стрикленд справедливо получил обвинения в лицемерии: Иэн Гэрри напомнил, что тот называл его жену «педофилкой», а дю Плесси, хоть и посочувствовал оппоненту, но назвал позицию двуличной.

Обычно Стрикленду есть что сказать, но в этом случае он впервые попал в ловушку, из которой не выбраться. Пришлось оправдываться обычным «Мне плевать на хейт». Не так убедительно для болтуна-Шона.

Стрикленд не первый середняк, ставший чемпионом. В отличие от Оливейры и Эдвардса, он не подтвердил топ-статус

Сенсационное чемпионство середняка не новость для UFC. В женских дивизионах это случается постоянно, но скорее свидетельствует об общем уровне весовых категорий. В мужских весах были примеры Чарльза Оливейры, Алекса Перейры в среднем весе, в полутяжах пояс после ухода Джона Джонса постоянно плавает.

Даже нынешний чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс: до хайкика в реванше с Усманом он воспринимался как скучный решенатор на серии мало значащих побед, которого едва не прибил Нейт Диаз, а после успешной трилогии с Камару и завершения карьеры Колби Ковингтона – вполне себе доминирующий король дивизиона.

У Стрикленда был отличный шанс, чтобы удержаться на вершине: разгромная победа над одним из величайших средневесов, яркий образ, неплохие навыки (стальной джеб и дыхалка) и абсолютно проходимый оппонент в первой защите.

В сентябре-2023 мы видели Стрикленда, который бесстрашно прет на лучшего контратакующего бойца в новейшей эпохе ММА. В январе-2024 мы увидели пассивного Стрикленда, который решил сыграть в Адесанью, не имея при этом навыков самого Адесаньи.

Дю Плесси тяжело задышал после первого же раунда, а Стрикленд даже не попытался воспользоваться очевидным преимуществом в технике и выносливости. Он решил отработать бой в одном темпе, подарив зрителям лишь взрывную минуту в самом конце поединка. А затем достойно принял поражение, поблагодарив канадцев за гостеприимство.

Кровавый титульник Стрикленда в UFC – проиграл бойцу, который учился драться по журналам

Фото: Gettyimages.ru /Carmen Mandato, Mark Evans, Vaughn Ridley