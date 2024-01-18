Олег Монгол нокаутировал Стаса Барецкого. Который на 100 кг тяжелее, дрался в малиновом пиджаке и разорвал зубами пиво

«Не каждый день тебя избивает человек с пяткой вместо лица».

Легендарный фрик-промоушен Epic Fighting вернулся с новым сезоном. В новом выпуске показали бои проспектов, нокаут Стаса Борецкого и поп-баттл звезд нулевых.

«Голубой Огонек» от Epic Fighting – калейдоскоп фриков под «Стекловату». В новом сезоне реанимировали Леню Голубкова и пересняли «Жмурки»

Epic Fighting вернулся под Новый год с собственным «Голубым Огоньком» – с фриками, проститутками и забытыми звездами. Ведущие – Сява и Андрей Григорьев-Апполонов (Рыжий из «Иванушек»). Веселила гостей постаревшая «Стекловата» с бессмертным хитом.

Главное событие – первый за более чем полгода турнир. Его открыл Леня Голубков из рекламы МММ со скетчем про постновогоднее похмелье. Дальше – ремейк «Жмурок», где актеров заменили бойцы Epic Fighting. Сначала сцена на стадионе, затем визит к Доктору, которого в фильме играет Алексей Серебряков, а в ремейке – Олег Монгол. Диалоги забавно переписали:

– Мы пришли к господину Монголу, вы не знаете, он дома?

– Я – Монгол. Че надо?

– Мы с предложением от Epic Fighting. Вам это о чем-нибудь говорит?

Кое-что в новом сезоне изменилось: сокомментатором бессменного Рамазана Рабаданова стал Гоген Солнцев (тот самый «Адвокат!»), канвас – в виде огромного ковра. Выпуск в стилистике 90-х, поэтому ринг-герлз – спортивные девушки в ретро-образах.

Турнир открыл бой новичков Ильи Пивозавра и Супер Баки. Пивозавр, рыжий и длинноволосый, хайповал еще на «Огоньке». Но в клетке его быстро задушили: Супер Баки показал неплохой уровень – он явно занимается единоборствами.

Похоже, фишка нового сезона – повышение уровня бойцов. Epic Fighting собрал фриков, которые умеют драться. Пример: второй бой карда – алкостример Гена Машуков против Шамистана Иманова, реванш после схватки на Arena (закрывшийся поп-ММА промоушен).

Бой драматичный и весьма качественный: Машуков переломил его, хотя сильно устал уже в первом раунде – в комментариях им восхищаются. Алкостример кричал по ходу боя: «##### [конец] моей печени, больше не буду бухать!»

Дед Мороз разбил гитару о голову Санта Клауса (голого!), а Монгол – вырубил Барецкого. Забытые поп-звезды пустили кровь и сами испугались

Дальше дрались рестлеры – Санта Клаус против Деда Мороза. Санта обвинил Деда, что он нелепая пародия: «Ты советская старая клюква!» Сначала доминировал Санта: бил соперника в пах, забивал палкой, пытал степлером. Под конец Дед раздел Санту (очень толстого!), нахлестал по голой груди и финишировал, разбив о голову гитару.

Следующий в шоу – Олег Монгол, топ-боец Epic Fighting. Он отличается от других фриков тем, что тренируется и прогрессирует (и это не шутка). Против Монгола выскочил Стас Барецкий, который заменил 200-килограммового Гришу Полное ТВ. Это дебют Барецкого, который работает соведущим Сявы.

Барецкий вышел в фирменном кожаном плаще и красном пиджаке – добавились перчатки для ММА. Он показал фирменный трюк, разорвав зубами банку пива. На двоих бойцам почти 100 лет, а Барецкий – на 100 кг тяжелее.

Бой был настоящим – не жалели ни себя, ни соперника. Монгол ожидаемо был подвижнее, Барецкий сильно бил, но мазал. За счет скорости Монгол больше попадал – первая же серия свалила Барецкого с ног. Он поднялся, но устал и топтался в центре клетки – кривлялся, пропуская удары.

В начале второго раунда Монгол снова уронил Барецкого. Поднявшись, тот вскинул руки и сказал: «Я все!» «Дебют Барецкий запомнит надолго. Не каждый день тебя избивает человек с пяткой вместо лица», – прокомментировал голос за кадром.

После боя в клетку выскочил карлик-качок по прозвищу Мини Халк. Он уже побил друзей Монгола, теперь очередь босса – они провели стердаун. Барецкий же пытался сохранить лицо: вытер кровь и сказал, что Монгол бил слабее девчонки.

В финальном поединке встретились Пит Джейсон, экс-участник группы «Премьер-Министр», в 2002-м выступившей на Евровидении. Соперник – Гарик Богомазов, экс-участник «Отпетых мошенников». Говорили , что у Богомазова проблемы с алкоголем, поэтому он покинул группу, перестав выходить на связь.

Забытые поп-звезды дрались в боксерских шлемах и перчатках, в первых двух раундах показав бесконтактный бой. Джейсон весьма техничный: приехал на бой с тренером, в клетке – копировал движения Роя Джонса. В третьем раунде певцы пристрелялись: Богомазов сдался, когда из носа потекла кровь.

Выяснилось, что певцы – друзья, из-за чего не хотели рубиться. Обошлось без скандалов, хотя Гоген Солнцев возмущался – ему бой не понравился: «Я так дерусь у ларька, когда хочу быстрее за пивом пройти!»

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Фото: кадры трансляции