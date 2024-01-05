Угрожает ли доминированию UFC Саудовская Аравия?

Нащупываем пульс нового конкурента.

Саудовская Аравия продолжает расширение в спортивном мире и зашла на рынок смешанных единоборств. Они вкладывались в WWE и организовали боксерские турниры, где дрались Фьюри, Нганну, Уайлдер, Джошуа и Бивол, а уже в феврале в Эр-Рияде пройдет супербой Фьюри – Усик.

Еще раньше деньги Саудовской Аравии дошли до PFL – третьей лиги MMA в мире. Та уже поглотила Bellator, где выступал Федор Емельяненко, и рассчитывает пригласить звезд индустрии, чтобы составить конкуренцию UFC.

Насколько все серьезно и стоит ли UFC этого опасаться?

Саудовская Аравия вложила $100 млн в MMA: хочет открыть региональную лигу и провести у себя несколько крупных турниров

В августе-2023 фонд SRJ Sports Investments [его запустил Суверенный фонд Саудовской Аравии, спонсирующий спортивные проекты] приобрел миноритарный пакет акций американского промоушена PFL – их первые вложения в смешанные единоборства. «Эти инвестиции SRJ способствуют монументальному росту, который переживает PFL. Нет лучшего партнера в мировом спорте, чем SRJ», – сказал основатель промоушена Донн Дэвис.

Инвестиции составили $100 млн. Источники ESPN отметили, что цифра может увеличиться. Саудовская Аравия планирует провести у себя несколько турниров Super Fight [отдельный дивизион, где выступят топовые бойцы] с платными трансляциями и помочь с открытием региональной лиги PFL MENA, которая займется проведением ивентов в странах Ближнего Востока и Северной Африки и планирует запуститься уже в марте-2024.

Еще одна цель – привлечение в лигу звезд. Раньше PFL усилилась экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и блогером Джейком Полом, который активно дрался в боксе. Оба должны дебютировать в 2024-м. При поддержке Саудовской Аравии лига может переманить к себе еще несколько топов – с учетом, что в ноябре-2023 PFL приобрела Bellator.

Так третий промоушен мира поглотил второй. Важно понимать, что Bellator в любом случае бы закрылся, а бойцы стали бы свободными агентами – ранее медиаконгломерат Viacom, который владел лигой, упразднил спортивное направление. Но руководство PFL именно выкупило активы и сохранило бойцов по действующим контрактам.

В 2024-м на базе Bellator появится отдельное направление – Bellator International Champions Series. Новая ветка лиги получит восемь турниров, а на каждом пройдет по два титульника. Дальше часть бойцов Bellator растворится в PFL, продлив контракты, или же уйдет. Важная задача руководства – не растерять лидеров.

UFC – по-прежнему гегемон, с которым невозможно конкурировать. Но промоушену угрожает иск на $1,5 млрд

Прямо сейчас в финансовом и имиджевом плане UFC, которому уже 30 лет, без вариантов остается сильнейшим промоушеном мира. В 2023 году UFC заработал более $1 млрд только за девять месяцев (это больше, чем за аналогичный период в 2022-м) и, кроме США, проводил ивенты в Бразилии, Австралии, Канаде, Сингапуре, ОАЭ и Франции. Все это с учетом отсутствия таких звезд, как Хабиб и Конор.

После завершения сделки между PFL и Bellator президент UFC Дана Уайт резко отреагировал: «Одна дерьмовая организация, которая не продает билеты и никому не нужна, покупает другую дерьмовую организацию, которая не продает билеты и ее никто не смотрит. Для меня это звучит как чертова победа».

Еще раньше Уайт так говорил о совместном турнире с PFL, чтобы организовать бой в тяжелом весе между чемпионом и экс-чемпионом дивизиона Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну: «Мне это не интересно. У нас есть все. PFL не в состоянии продать турнир. Зачем мне это делать?»

Уайт резок, хотя по влиянию и развитию бизнеса PFL объективно выглядит сильно слабее – нет ни больших звезд, ни прибыли. До поглощения Bellator она считалась третьей лигой мира, где выступают списанные из UFC середняки. Bloody Elbow указывал , что как минимум в 2021 году промоушен потерял $46,7 млн при доходе в $10,1 млн.

С 2014-го UFC ежегодно проводит не менее 40 турниров (исключения – 2017-й и 2018-й, когда было 39). PFL же в обновленном виде вернулась только в 2018-м, а сейчас планирует проводить около 30 турниров в год. Присоединение Bellator, где выступают Вадим Немков и Усман Нурмагомедов, добавит внимания, но медийное влияние все равно несопоставимо.

И пока главные конкурирующие лиги слились в одну, UFC объединился с рестлинг-промоушеном WWE в уникальную платформу с миллиардной аудиторией – TKO Group Holdings. Вероятно, нас ждут коллаборации, хотя рестлеры уже заходили в профессиональные бои, а бойцы – в рестлинг.

«Конкуренция не что-то новое для UFC или WWE. ММА, вероятно, самый быстрорастущий вид спорта, и мы воодушевлены таким интересом. Мне кажется, прилив поднимает все корабли. Мы не рассматриваем это как игру антагонистов», – сказал генеральный директор TKO Group Ари Эмануэль.

При этом на UFC давят внешние факторы. Больше тысячи экс-бойцов лиги подали коллективный иск к материнской компании Zuffa LLC, обвинив руководство в создании монополии в индустрии MMA, из-за чего спортсмены получали только «малую часть того, что могли бы заработать на конкурентном рынке». В апреле-2024 начнется судебное разбирательство, а размер компенсации может составить $1,6 млрд.

Цифры от Bloody Elbow на тот период подтверждают: пока в большинстве лиг и организаций спортсмены получали около 50% от общих доходов, UFC отдавал меньше 20%. В PFL пользуются этим и давят медийно: Фрэнсис Нганну громко ушел и обвинял Дану Уайта в скупости, а Джейк Пол, который возглавил отдел по «защите бойцов», говорил, что UFC падет.

И Нганну, и Пол – открытые противники UFC, которые пытаются сформировать вокруг PFL образ островка свободы, где ценят и уважают бойцов. «Предложение PFL было самым щедрым. Они пришли ко мне не как промоушен, ищущий бойца, а как партнеры, ценящие меня как личность», – говорил Нганну сразу после подписания контракта.

Какие у Саудовской Аравии перспективы в MMA?

В приходе Саудовской Аравии важно понимать серьезность их намерений. «PFL и SRJ разделяют одно и то же видение смешанных единоборств – крупнейшие звезды, большие мероприятия и глобальная экспансия, позволяющая донести спорт до всех регионов», – говорил генеральный директор PFL Питер Мюррей.

У СА уже есть успешные кейсы инвестиций в тот же футбол: покупка «Ньюкасла» или приглашение Криштиану Роналду и других звезд в местный чемпионат. Организация боксерского супербоя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком подтверждает масштаб финансового замаха.

Другой важный пример – завоевание рынка гольфа. Летом-2023 три крупнейшие лиги (PGA Tour, LIV Golf и DP World Tour) объединились в одну коммерческую организацию, которой управляет PIF (государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии).

PFL же хочет заполучить звезд UFC, но пока просто с трудом конкурирует за активы: например, экс-боец Bellator Майкл Пейдж в начале декабря приехал на турнир PFL в Дублине (в трансляции даже появилась сноска, что лига разрабатывает его бой с Седриком Думбэ), но через несколько дней подписался именно с UFC.

Кажется, в этом у PFL только один рабочий вариант: хватать недовольных потухших звезд UFC, вспомнивших, что Уайт может платить сильно больше. Но это второсортные движения. Для любого бойца MMA главная цель и мечта – попасть в UFC, что давно аксиома.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен , что в ближайшее время PFL не переманит к себе лучших бойцов UFC: «В 2024 году такого не случится ни с кем из чемпионов UFC. Сначала надо поставить такую задачу, подождать, пока у чемпиона UFC закончатся обязательства. Там придется поработать немножко. Это случится, но в 2025 году».

2024-й определит вектор развития. Бои Пола и Нганну покажут, насколько аудитория готова платить за трансляции = получится ли на этом внятно зарабатывать, а чемпионские поединки между лидерами PFL и Bellator помогут вторым определиться – оставаться и быть частью обновленного проекта или подниматься в UFC.

Пока кажется, что PFL при поддержке Саудовской Аравии просто останется необычным продуктом, а не прямым конкурентом UFC – с той же системой плей-офф, где победитель турнира получает $1 млн, и отдельными ивентами под звездных бойцов.

Кризис звезд в UFC – почему в лиге нет нового Конора и Хабиба?

Фото: Gettyimages.ru /Katelyn Mulcahy, Andrew Redington, Jordan Pix, Douglas P. DeFelice, Steve Marcus; Instagram/pflmma